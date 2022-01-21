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https://arabic.sputniknews.com/20220121/أطباء-يحددون-أنواع-الفاكهة-التي-تخفض-الكوليسترول-بشكل-طبيعي-1056776181.html
أطباء يحددون أنواع الفاكهة التي تخفض الكوليسترول بشكل طبيعي
أطباء يحددون أنواع الفاكهة التي تخفض الكوليسترول بشكل طبيعي
ذكر المتخصص في التغذية، أستاذ الطب في جامعة كاليفورنيا جيابينغ لي، الفواكه التي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول بشكل طبيعي وتدعم صحة القلب. 21.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-21T06:08+0000
2022-01-21T06:23+0000
مجتمع
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وأكد الطبيب أن الكمثرى والتفاح تساهمان في خفض مستويات الكوليسترول، فهي منخفضة السعرات الحرارية وخالية من الدهون والصوديوم، كما أن الألياف التي توفرها تساعد في حماية القلب وجعل ضغط الدم طبيعيا، بحسب ما ذكره موقع "medikforum".كما وجد العلماء أنه مع الاستخدام اليومي لثمرة أفوكادو واحدة، فإن مستوى البروتين الدهني منخفض الكثافة يستقر مما يؤدي مباشرة إلى خفض مستوى الكوليسترول.وأشار خبير التغذية إلى أن العنب بدوره له تأثير إيجابي على البكتيريا المعوية. بالإضافة إلى ذلك، من المفيد للغاية تناول البطيخ الذي يحتوي على سيترولين وحمض أميني يزيد من مستوى أكسيد النيتريك في جسم الإنسان.في وقت سابق، حذر معهد الغرب البريطاني للعلاج غير الجراحي من مخاطر المرحلة المتأخرة من ارتفاع الكوليسترول وحدد الأعراض التي يمكن رؤيتها على الجلد، وأكد على ضرورة علاجها في الوقت المناسب.
https://arabic.sputniknews.com/20220119/قشور-الحمضيات-تخفض-بشكل-فعال-نسبة-الكوليسترول-المرتفعة-1056509009.html
https://arabic.sputniknews.com/20220113/أفضل-نظام-غذائي-للمساعدة-في-خفض-نسبة-الكوليسترول-بنسبة-30-1055946305.html
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أطباء يحددون أنواع الفاكهة التي تخفض الكوليسترول بشكل طبيعي

06:08 GMT 21.01.2022 (تم التحديث: 06:23 GMT 21.01.2022)
© Sputnik . Ilona Hvartskiya فاكهة
 فاكهة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
© Sputnik . Ilona Hvartskiya
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ذكر المتخصص في التغذية، أستاذ الطب في جامعة كاليفورنيا جيابينغ لي، الفواكه التي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول بشكل طبيعي وتدعم صحة القلب.
وأكد الطبيب أن الكمثرى والتفاح تساهمان في خفض مستويات الكوليسترول، فهي منخفضة السعرات الحرارية وخالية من الدهون والصوديوم، كما أن الألياف التي توفرها تساعد في حماية القلب وجعل ضغط الدم طبيعيا، بحسب ما ذكره موقع "medikforum".
كما وجد العلماء أنه مع الاستخدام اليومي لثمرة أفوكادو واحدة، فإن مستوى البروتين الدهني منخفض الكثافة يستقر مما يؤدي مباشرة إلى خفض مستوى الكوليسترول.
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وأشار خبير التغذية إلى أن العنب بدوره له تأثير إيجابي على البكتيريا المعوية. بالإضافة إلى ذلك، من المفيد للغاية تناول البطيخ الذي يحتوي على سيترولين وحمض أميني يزيد من مستوى أكسيد النيتريك في جسم الإنسان.
في وقت سابق، حذر معهد الغرب البريطاني للعلاج غير الجراحي من مخاطر المرحلة المتأخرة من ارتفاع الكوليسترول وحدد الأعراض التي يمكن رؤيتها على الجلد، وأكد على ضرورة علاجها في الوقت المناسب.
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