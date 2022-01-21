https://arabic.sputniknews.com/20220121/أمريكا-تبحث-إجراءات-عسكرية-ضد-روسيا-حال-التصعيد-في-أوكرانيا-1056824208.html

أمريكا تبحث إجراءات عسكرية ضد روسيا حال التصعيد في أوكرانيا

أمريكا تبحث إجراءات عسكرية ضد روسيا حال التصعيد في أوكرانيا

أعلنت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، أن الولايات المتحدة تبحث إجراءات عسكرية، إلى جانب العقوبات الاقتصادية، ضد روسيا في... 21.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-21T23:34+0000

2022-01-21T23:34+0000

2022-01-21T23:47+0000

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الأمم المتحدة، 22 يناير – سبوتنيك. وقالت المتحدثة لقناة "جورنال تي في" المولدوفية، تعليقا على سؤال إذا كانت تؤخذ بعين الاعتبار إجراءات عسكرية "بالطبع. لقد أشرنا إلى أننا لا نستثني شيئا عند الرد".وكانت اللجنة الدولية في مجلس النواب الأمريكي، قد أعلنت، أمس الجمعة، أن رئيس اللجنة، غريغوري ميكس، اقترح بحث مبادرة عقوبات ضد روسيا دون انتظار انتهاء التصويت على وثيقة مماثلة في مجلس الشيوخ.وجاء في بيان المكتب الصحفي للجنة، أن "رئيس اللجنة ميكس، عضو الحزب الديمقراطي، أدخل مشروع قانون حول معاقبة الاقتصاد وعواقب أخرى لروسيا في حال غزو أو تقويض سيادة أوكرانيا".وأفادت وكالة رويترز، أول أمس الخميس، بأن الرئيس الأمريكي يتوقع قيام الرئيس الروسي بتحرك داخل أوكرانيا، لكنه قال إن الإقدام على غزو شامل سيؤدي إلى رد واسع النطاق سيكون مكلفا لروسيا ولاقتصادها.وأضاف جو بايدن في مؤتمر صحفي، عقد في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء "توقعي أنه سيتحرك... لابد أن يقوم بشيء".ورفضت روسيا مرارا اتهامات الغرب وأوكرانيا بالتصعيد، قائلة إنها لا تهدد أحدًا ولن تهاجم أحدًا، وأنها تنقل قواتها داخل أراضيها ووفقًا لتقديرها الخاص، وهذا لا يهدد أحدًا ولا ينبغي أن تقلق أحدا.بالإضافة إلى ذلك، صرحت روسيا مرارًا وتكرارًا أن التحدث إليها بلغة العقوبات يأتي بنتائج عكسية.

https://arabic.sputniknews.com/20220119/بايدن-يحذر-من-كارثة-إذا-غزت-روسيا-أوكرانيا-1056710373.html

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