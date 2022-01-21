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أمريكا تبحث إجراءات عسكرية ضد روسيا حال التصعيد في أوكرانيا
https://arabic.sputniknews.com/20220121/أمريكا-تبحث-إجراءات-عسكرية-ضد-روسيا-حال-التصعيد-في-أوكرانيا-1056824208.html
أمريكا تبحث إجراءات عسكرية ضد روسيا حال التصعيد في أوكرانيا
أمريكا تبحث إجراءات عسكرية ضد روسيا حال التصعيد في أوكرانيا
أعلنت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، أن الولايات المتحدة تبحث إجراءات عسكرية، إلى جانب العقوبات الاقتصادية، ضد روسيا في... 21.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-21T23:34+0000
2022-01-21T23:47+0000
روسيا
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الأمم المتحدة، 22 يناير – سبوتنيك. وقالت المتحدثة لقناة "جورنال تي في" المولدوفية، تعليقا على سؤال إذا كانت تؤخذ بعين الاعتبار إجراءات عسكرية "بالطبع. لقد أشرنا إلى أننا لا نستثني شيئا عند الرد".وكانت اللجنة الدولية في مجلس النواب الأمريكي، قد أعلنت، أمس الجمعة، أن رئيس اللجنة، غريغوري ميكس، اقترح بحث مبادرة عقوبات ضد روسيا دون انتظار انتهاء التصويت على وثيقة مماثلة في مجلس الشيوخ.وجاء في بيان المكتب الصحفي للجنة، أن "رئيس اللجنة ميكس، عضو الحزب الديمقراطي، أدخل مشروع قانون حول معاقبة الاقتصاد وعواقب أخرى لروسيا في حال غزو أو تقويض سيادة أوكرانيا".وأفادت وكالة رويترز، أول أمس الخميس، بأن الرئيس الأمريكي يتوقع قيام الرئيس الروسي بتحرك داخل أوكرانيا، لكنه قال إن الإقدام على غزو شامل سيؤدي إلى رد واسع النطاق سيكون مكلفا لروسيا ولاقتصادها.وأضاف جو بايدن في مؤتمر صحفي، عقد في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء "توقعي أنه سيتحرك... لابد أن يقوم بشيء".ورفضت روسيا مرارا اتهامات الغرب وأوكرانيا بالتصعيد، قائلة إنها لا تهدد أحدًا ولن تهاجم أحدًا، وأنها تنقل قواتها داخل أراضيها ووفقًا لتقديرها الخاص، وهذا لا يهدد أحدًا ولا ينبغي أن تقلق أحدا.بالإضافة إلى ذلك، صرحت روسيا مرارًا وتكرارًا أن التحدث إليها بلغة العقوبات يأتي بنتائج عكسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220119/بايدن-يحذر-من-كارثة-إذا-غزت-روسيا-أوكرانيا-1056710373.html
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روسيا, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا

أمريكا تبحث إجراءات عسكرية ضد روسيا حال التصعيد في أوكرانيا

23:34 GMT 21.01.2022 (تم التحديث: 23:47 GMT 21.01.2022)
© REUTERS / SERGEY SMOLENTSEVالمدمرة البريطانية "ديفيندر" التابعة للبحرية الملكية البريطانية تصل ميناء أوديسا، البحر الأسود، أوكرانيا 18 يونيو 2021
المدمرة البريطانية ديفيندر التابعة للبحرية الملكية البريطانية تصل ميناء أوديسا، البحر الأسود، أوكرانيا 18 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
© REUTERS / SERGEY SMOLENTSEV
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أعلنت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، أن الولايات المتحدة تبحث إجراءات عسكرية، إلى جانب العقوبات الاقتصادية، ضد روسيا في حال تصعيد الوضع في أوكرانيا.
الأمم المتحدة، 22 يناير – سبوتنيك. وقالت المتحدثة لقناة "جورنال تي في" المولدوفية، تعليقا على سؤال إذا كانت تؤخذ بعين الاعتبار إجراءات عسكرية "بالطبع. لقد أشرنا إلى أننا لا نستثني شيئا عند الرد".
الرئيس الأمريكي جو بايدن، واشنطن، الولايات المتحدة 21 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2022
بايدن يحذر من "كارثة" إذا غزت روسيا أوكرانيا
19 يناير, 21:55 GMT
وكانت اللجنة الدولية في مجلس النواب الأمريكي، قد أعلنت، أمس الجمعة، أن رئيس اللجنة، غريغوري ميكس، اقترح بحث مبادرة عقوبات ضد روسيا دون انتظار انتهاء التصويت على وثيقة مماثلة في مجلس الشيوخ.
وجاء في بيان المكتب الصحفي للجنة، أن "رئيس اللجنة ميكس، عضو الحزب الديمقراطي، أدخل مشروع قانون حول معاقبة الاقتصاد وعواقب أخرى لروسيا في حال غزو أو تقويض سيادة أوكرانيا".
وفي سياق متصل، حذر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من "كارثة" إذا ما أقدم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين على غزو أوكرانيا.
وأفادت وكالة رويترز، أول أمس الخميس، بأن الرئيس الأمريكي يتوقع قيام الرئيس الروسي بتحرك داخل أوكرانيا، لكنه قال إن الإقدام على غزو شامل سيؤدي إلى رد واسع النطاق سيكون مكلفا لروسيا ولاقتصادها.
وأضاف جو بايدن في مؤتمر صحفي، عقد في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء "توقعي أنه سيتحرك... لابد أن يقوم بشيء".
ومضى يقول إن روسيا ستحاسب وستواجه كارثة إذا قامت بغزو أوكرانيا.
ورفضت روسيا مرارا اتهامات الغرب وأوكرانيا بالتصعيد، قائلة إنها لا تهدد أحدًا ولن تهاجم أحدًا، وأنها تنقل قواتها داخل أراضيها ووفقًا لتقديرها الخاص، وهذا لا يهدد أحدًا ولا ينبغي أن تقلق أحدا.
بالإضافة إلى ذلك، صرحت روسيا مرارًا وتكرارًا أن التحدث إليها بلغة العقوبات يأتي بنتائج عكسية.
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