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https://arabic.sputniknews.com/20220121/أموال-متناثرة-في-أحد-شوارع-دمشق-والمارة-يتوقفون-لجمعها-فيديو-1056788207.html
أموال متناثرة في أحد شوارع دمشق والمارة يتوقفون لجمعها... فيديو
أموال متناثرة في أحد شوارع دمشق والمارة يتوقفون لجمعها... فيديو
تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر كمية من الأموال مبعثرة في أحد شوارع العاصمة السورية دمشق. 21.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-21T09:54+0000
2022-01-21T09:54+0000
2022-01-21T09:54+0000
نادي الفيديو
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ويظهر الفيديو الأموال متناثرة على مواضع متفرقة من طريق مخصص للسيارات، فيما لم يهتم المارة بحركة المرور وتوقفوا لجمع تلك الأموال.والتقط الفيديو أحد ركاب السيارات على الطريق الذي شهد تلك الواقعة الغريبة، والذي فوجئ برجل ينحني فجأة أمام سيارته لجمع بعض الأموال الملقاة على الأرض.يشار إلى أنه لم يتسن لـ"سبوتنيك" التحقق بشكل منفصل من توقيت ومكان تصوير هذا المقطع وما إذا كانت الأموال التي ظهرت في الفيديو أوراق نقدية حقيقية أم مزيفة.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
أموال متناثرة في أحد شوارع دمشق والمارة يتوقفون لجمعها... فيديو
تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر كمية من الأموال مبعثرة في أحد شوارع العاصمة السورية دمشق.
ويظهر الفيديو الأموال متناثرة على مواضع متفرقة من طريق مخصص للسيارات، فيما لم يهتم المارة بحركة المرور وتوقفوا لجمع تلك الأموال.
والتقط الفيديو أحد ركاب السيارات على الطريق الذي شهد تلك الواقعة الغريبة، والذي فوجئ برجل ينحني فجأة أمام سيارته لجمع بعض الأموال الملقاة على الأرض.
يشار إلى أنه لم يتسن لـ"سبوتنيك" التحقق بشكل منفصل من توقيت ومكان تصوير هذا المقطع وما إذا كانت الأموال التي ظهرت في الفيديو أوراق نقدية حقيقية أم مزيفة.