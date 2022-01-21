أمين عام سابق لحلف الناتو: مزحة بوتين تخيف ممثلي الحلف

وأفادت صحيفة "فورن بوليسي" أن روبرتسون كشف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تمكن من إخافة ممثلي الحلف في أول اجتماع لمجلس روسيا – الناتو. فانتابهم الخوف عندما اقترح الرئيس الروسي تحويل مقر حلف شمال الأطلسي إلى مقر مجالس السوفيتات. وكان خوف ممثلي بولندا من هذه المزحة هو الأشد، حسب روبرتسون.وكان روبرتسون قد ادعى في تصريحات صحفية في خريف عام 2021 أن بوتين فكر في انضمام روسيا إلى حلف شمال الأطلسي. وبحسب روبرتسون فإن بوتين سأله في فبراير/ شباط 2000 متى يدعو حلف شمال الأطلسي روسيا إلى الانتساب إلى عضويته. وكان رد مسؤولي حلف شمال الأطلسي أن الراغبين في الانضمام إلى الحلف هم الذين يقدمون طلب العضوية وفقا لصحيفة "ذي غارديان".
شهد أول اجتماع لمجلس روسيا – الناتو (حلف شمال الأطلسي) ما أثار خوف ممثلي الحلف وفقا لما ذكره الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي، جورج روبرتسون.
وأفادت صحيفة "فورن بوليسي" أن روبرتسون كشف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تمكن من إخافة ممثلي الحلف في أول اجتماع لمجلس روسيا – الناتو. فانتابهم الخوف عندما اقترح الرئيس الروسي تحويل مقر حلف شمال الأطلسي إلى مقر مجالس السوفيتات. وكان خوف ممثلي بولندا من هذه المزحة هو الأشد، حسب روبرتسون.
وكان روبرتسون قد ادعى في تصريحات صحفية في خريف عام 2021 أن بوتين فكر في انضمام روسيا إلى حلف شمال الأطلسي. وبحسب روبرتسون فإن بوتين سأله في فبراير/ شباط 2000 متى يدعو حلف شمال الأطلسي روسيا إلى الانتساب إلى عضويته. وكان رد مسؤولي حلف شمال الأطلسي أن الراغبين في الانضمام إلى الحلف هم الذين يقدمون طلب العضوية وفقا لصحيفة "ذي غارديان".