أنشيلوتي ينتقد جدول مباريات ريال مدريد المزدحم: من وضعه يجب أن يستيقظ

وحسب تصريحات نقلتها "رويترز" عن مؤتمر صحفي لـ"أنشيلوتي" قال: "التقويم هراء، ومن يفعل ذلك يجب أن يستيقظ".وكان ريال مدريد قد عاد من السعودية بطلا لكأس السوبر الإسباني بعد فوزه على أتليتيك بلباو (2-0) في المباراة النهائية وبرشلونة في نصف النهائي الأحد.ويوم الأحد، سيواجهون نفس المنافس في الدوري، وهي مباراتهم الرابعة في أحد عشر يومًا، ويتطلعون إلى تعزيز تقدمهم في صدارة الترتيب.ولذلك، أكد أنشيولتي على ضرورة النظر في هذا الجدول المزدحم، مطالبا واضعيه بالاستيقاظ ، على حد تعبيره.ويملك فريق إشبيلية 45 نقطة من 21 مباراة، بفارق ثماني نقاط عن منافسه المحلي القوي ريال بيتيس، الذي أخرجه من كأس الملك بالفوز 2-1 نهاية الأسبوع الماضي.وسيستقبل إشبيلية سيلتا دي فيجو، يوم السبت، في محاولة للبقاء في الصراع على اللقب.يشار إلى أن أتلتيكو، بطل الليغا، في حالة ركود والضغط على مدربه، دييجو سيميوني ، يتزايد بعد هزيمتين مخيبتين في أقل من أسبوع.ويحتلوا المركز الرابع في ترتيب الليغا بفارق 16 نقطة خلف المتصدر ريال مدريد وسيستضيفون يوم السبت فالنسيا في تحسن واضح.
وكان ريال مدريد قد عاد من السعودية بطلا لكأس السوبر الإسباني بعد فوزه على أتليتيك بلباو (2-0) في المباراة النهائية وبرشلونة في نصف النهائي الأحد.
ثم وصلوا إلى ربع نهائي كأس الملك بعد أن عاد من تأخره بهدف في الوقت الإضافي ليهزم إلتشي 2-1 أمس الخميس بعشرة لاعبين.
ويوم الأحد، سيواجهون نفس المنافس في الدوري، وهي مباراتهم الرابعة في أحد عشر يومًا، ويتطلعون إلى تعزيز تقدمهم في صدارة الترتيب.
ولذلك، أكد أنشيولتي على ضرورة النظر في هذا الجدول المزدحم، مطالبا واضعيه بالاستيقاظ ، على حد تعبيره.
وكان لإشبيلية، صاحب المركز الثاني في التصنيف ولديه أربع نقاط أقل من ريال مدريد، مباراة واحدة مؤجلة، لكنه أضاع فرصة ذهبية للاقتراب من المتصدر بالتعادل يوم الأربعاء في فالنسيا (1-1) في مباراة سيطروا عليها.
ويملك فريق إشبيلية 45 نقطة من 21 مباراة، بفارق ثماني نقاط عن منافسه المحلي القوي ريال بيتيس، الذي أخرجه من كأس الملك بالفوز 2-1 نهاية الأسبوع الماضي.