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https://arabic.sputniknews.com/20220121/أنشيلوتي-ينتقد-جدول-مباريات-ريال-مدريد-المزدحم-من-وضعه-يجب-أن-يستيقظ-1056810647.html
أنشيلوتي ينتقد جدول مباريات ريال مدريد المزدحم: من وضعه يجب أن يستيقظ
أنشيلوتي ينتقد جدول مباريات ريال مدريد المزدحم: من وضعه يجب أن يستيقظ
انتقد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، الجدول المزدحم بالمباريات واصفا ذلك بأنه "هراء". 21.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-21T15:10+0000
2022-01-21T15:10+0000
الدوري الإسباني
أخبار نادي ريال مدريد
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وحسب تصريحات نقلتها "رويترز" عن مؤتمر صحفي لـ"أنشيلوتي" قال: "التقويم هراء، ومن يفعل ذلك يجب أن يستيقظ".وكان ريال مدريد قد عاد من السعودية بطلا لكأس السوبر الإسباني بعد فوزه على أتليتيك بلباو (2-0) في المباراة النهائية وبرشلونة في نصف النهائي الأحد.ويوم الأحد، سيواجهون نفس المنافس في الدوري، وهي مباراتهم الرابعة في أحد عشر يومًا، ويتطلعون إلى تعزيز تقدمهم في صدارة الترتيب.ولذلك، أكد أنشيولتي على ضرورة النظر في هذا الجدول المزدحم، مطالبا واضعيه بالاستيقاظ ، على حد تعبيره.ويملك فريق إشبيلية 45 نقطة من 21 مباراة، بفارق ثماني نقاط عن منافسه المحلي القوي ريال بيتيس، الذي أخرجه من كأس الملك بالفوز 2-1 نهاية الأسبوع الماضي.وسيستقبل إشبيلية سيلتا دي فيجو، يوم السبت، في محاولة للبقاء في الصراع على اللقب.يشار إلى أن أتلتيكو، بطل الليغا، في حالة ركود والضغط على مدربه، دييجو سيميوني ، يتزايد بعد هزيمتين مخيبتين في أقل من أسبوع.ويحتلوا المركز الرابع في ترتيب الليغا بفارق 16 نقطة خلف المتصدر ريال مدريد وسيستضيفون يوم السبت فالنسيا في تحسن واضح.
https://arabic.sputniknews.com/20211107/أنشيلوتي-يدخل-قائمة-الـ100-لنادي-ريال-مدريد-1050640575.html
https://arabic.sputniknews.com/20210817/أنشيلوتي-يريد-عودة-كريستيانو-رونالدو-إلى-صفوف-ريال-مدريد-1049863142.html
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الدوري الإسباني, أخبار نادي ريال مدريد

أنشيلوتي ينتقد جدول مباريات ريال مدريد المزدحم: من وضعه يجب أن يستيقظ

15:10 GMT 21.01.2022
© AFP 2021 / PIERRE-PHILIPPE MARCOUمدرب نادي ريال مدريد كارلو أنشيلوتي
مدرب نادي ريال مدريد كارلو أنشيلوتي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
© AFP 2021 / PIERRE-PHILIPPE MARCOU
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انتقد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، الجدول المزدحم بالمباريات واصفا ذلك بأنه "هراء".
وحسب تصريحات نقلتها "رويترز" عن مؤتمر صحفي لـ"أنشيلوتي" قال: "التقويم هراء، ومن يفعل ذلك يجب أن يستيقظ".
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7 نوفمبر 2021, 09:50 GMT
وكان ريال مدريد قد عاد من السعودية بطلا لكأس السوبر الإسباني بعد فوزه على أتليتيك بلباو (2-0) في المباراة النهائية وبرشلونة في نصف النهائي الأحد.
ثم وصلوا إلى ربع نهائي كأس الملك بعد أن عاد من تأخره بهدف في الوقت الإضافي ليهزم إلتشي 2-1 أمس الخميس بعشرة لاعبين.
ويوم الأحد، سيواجهون نفس المنافس في الدوري، وهي مباراتهم الرابعة في أحد عشر يومًا، ويتطلعون إلى تعزيز تقدمهم في صدارة الترتيب.
ولذلك، أكد أنشيولتي على ضرورة النظر في هذا الجدول المزدحم، مطالبا واضعيه بالاستيقاظ ، على حد تعبيره.
وكان لإشبيلية، صاحب المركز الثاني في التصنيف ولديه أربع نقاط أقل من ريال مدريد، مباراة واحدة مؤجلة، لكنه أضاع فرصة ذهبية للاقتراب من المتصدر بالتعادل يوم الأربعاء في فالنسيا (1-1) في مباراة سيطروا عليها.
ويملك فريق إشبيلية 45 نقطة من 21 مباراة، بفارق ثماني نقاط عن منافسه المحلي القوي ريال بيتيس، الذي أخرجه من كأس الملك بالفوز 2-1 نهاية الأسبوع الماضي.
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17 أغسطس 2021, 05:48 GMT
وسيستقبل إشبيلية سيلتا دي فيجو، يوم السبت، في محاولة للبقاء في الصراع على اللقب.
في حين أن الرحلة إلى المملكة العربية السعودية فشلت في إبعاد ريال مدريد عن طريقهم، فقد خسر كل من برشلونة وأتليتيكو مدريد، وصيفَي كأس السوبر، هزيمتين في كأس الملك عند عودتهما.
يشار إلى أن أتلتيكو، بطل الليغا، في حالة ركود والضغط على مدربه، دييجو سيميوني ، يتزايد بعد هزيمتين مخيبتين في أقل من أسبوع.
وخسروا 2-1 أمام أتليتيك بلباو في المملكة العربية السعودية وتجاوزه ريال سوسيداد يوم الأربعاء، الذي تغلب على الروخيبلانكوس 2-0 في مباراة دور الـ16 في كأسهم في سان سيباستيان.
ويحتلوا المركز الرابع في ترتيب الليغا بفارق 16 نقطة خلف المتصدر ريال مدريد وسيستضيفون يوم السبت فالنسيا في تحسن واضح.
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