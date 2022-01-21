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https://arabic.sputniknews.com/20220121/أنصار-الله-الرد-سيكون-مؤلما-والضربة-الأخيرة-للإمارات-كانت-رسالة-للكيان-الصهيوني-1056813405.html
"أنصار الله": الرد سيكون مؤلما والضربة الأخيرة للإمارات كانت رسالة للكيان الصهيوني
"أنصار الله": الرد سيكون مؤلما والضربة الأخيرة للإمارات كانت رسالة للكيان الصهيوني
قالت جماعة "أنصار الله" في اليمن، اليوم الجمعة، إن الرد سيكون مؤلما، مؤكدة أن "الضربة الأخيرة للإمارات كانت رسالة للكيان الصهيوني". 21.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-21T15:57+0000
2022-01-21T15:57+0000
أنصار الله
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وقال وزير الإعلام التابع لجماعة "أنصار الله"، ضيف الله الشامي، في تصريحات مع قناة الميادين، إنه "لا يمكن أن يفلت المجرمون من العقاب وما رأوه في عواصمهم ليس إلا إنذاراً"، مشيرا إلى أن "العدو أراد أن يرتكب مجزرة اليوم بصمت".وأضاف: "تم قطع شبكة الإنترنت عن اليمن لارتكاب المجازر بصمت وما جرى في سوريا ينفذ في بلدنا"، مؤكدا أن "زيارة الصليب الأحمر قبل يومين لسجن صعدة يؤشر إلى تواطؤ أممي في المجزرة".وتابع: "عزلنا اليوم عن العالم ولكن رغم ذلك ستتحول هذه الدماء في اليمن إلى براكين غضب"، مؤكدا أنه "لا يمكن أن يفلت المجرمون من العقاب وما رأوه في عواصمهم ليس إلا إنذارا".وأعلنت هيئة إنقاذ الطفولة الدولية التابعة للأمم المتحدة، في وقت سابق اليوم، وقوع قتلى وجرحى بينهم أطفال إثر ضربات جوية في اليمن.وحسب "رويترز"، قالت الهيئة في بيان، إنه وردت أنباء عن مقتل 3 أطفال وأكثر من 60 بالغا في ضربات جوية في اليمن.وكانت "رويترز" نقلت، في وقت سابق اليوم، عن شهود عيان، قولهم إن "ضربة جوية أصابت مركز احتجاز مؤقتا في محافظة صعدة في اليمن مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى بينهم مهاجرون أفارقة".وفي السياق، انقطع الإنترنت في جميع أنحاء اليمن، صباح اليوم الجمعة، بعد غارات جوية نفذها تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، استهدفت موقعًا للاتصالات في مدينة الحديدة.يأتي ذلك في الوقت الذي يصعّد فيه التحالف العربي بقيادة السعودية من عملياته في مناطق تسيطر عليها جماعة "أنصار الله"، بعد أيام من تعرض الأراضي الإماراتية لهجوم مفاجئ، الاثنين الماضي.حيث أعلنت شرطة أبوظبي وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث انفجار صهاريج البترول في منطقة المصفح، إثر هجوم يعتقد أنه وقع باستخدام طائرات مسيرة.وأكدت شرطة أبوظبي، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، "اندلاع حريق مما أدى إلى انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية... بالقرب من خزانات أدنوك... كما وقع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي".كما أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، الاثنين الماضي، اعتراض وتدمير 8 طائرات مسيرة على مدار اليوم، تم إطلاقها باتجاه المملكة العربية السعودية. وأضاف التحالف: "نتابع تهديد هجمات عدائية باستخدام طائرات مسيّرة بالأجواء".من جانبه، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لـ"أنصار الله" في اليمن، العميد يحيى سريع، الثلاثاء الماضي، أنه تم استهداف مطار أبوظبي بأربعة صواريخ مجنحة "قدس 2" ومطار دبي بصاروخ باليستي "ذو الفقار".وأوضح أن "الصواريخ التي تم استخدامها في عملية إعصار اليمن هي صواريخ مجنحة نوع قدس2 استهدفت مصفاة النفط في المصفح ومطار أبوظبي بأربعة صواريخ"، متابعا: "فيما صاروخ ذو الفقار الباليستي استهدف مطار دبي".وأضاف البيان: "أما الطيران المسير فقد استهدف عددا من الأهداف الحساسة والهامة إضافة إلى الأهداف السابقة بطائرات صماد3 المسيرة".
https://arabic.sputniknews.com/20220121/مجلس-الأمن-الدولي-يصدر-بيانا-بشأن-الهجوم-الإرهابي-الذي-استهدف-منشآت-مدنية-في-الإمارات-1056812046.html
https://arabic.sputniknews.com/20220121/أنصار-الله-توجه-رسالة-إلى-السعودية-والإمارات-أنتم-أجبن-من-المواجهة-وعويلكم-سيسمعه-كل-العالم-1056809800.html
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أنصار الله, أخبار اليمن الأن, أخبار السعودية اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

"أنصار الله": الرد سيكون مؤلما والضربة الأخيرة للإمارات كانت رسالة للكيان الصهيوني

15:57 GMT 21.01.2022
© REUTERS / HANDOUTمقاتلو أنصار الله، الحوثيون، على خط المواجهة في محافظة مأرب اليمنية، 2 نوفمبر 2021.
مقاتلو أنصار الله، الحوثيون، على خط المواجهة في محافظة مأرب اليمنية، 2 نوفمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
© REUTERS / HANDOUT
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قالت جماعة "أنصار الله" في اليمن، اليوم الجمعة، إن الرد سيكون مؤلما، مؤكدة أن "الضربة الأخيرة للإمارات كانت رسالة للكيان الصهيوني".
وقال وزير الإعلام التابع لجماعة "أنصار الله"، ضيف الله الشامي، في تصريحات مع قناة الميادين، إنه "لا يمكن أن يفلت المجرمون من العقاب وما رأوه في عواصمهم ليس إلا إنذاراً"، مشيرا إلى أن "العدو أراد أن يرتكب مجزرة اليوم بصمت".
جلسة من جلسات مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
مجلس الأمن الدولي يصدر بيانا بشأن "الهجوم الإرهابي" الذي استهدف منشآت مدنية في الإمارات
15:29 GMT
وأضاف: "تم قطع شبكة الإنترنت عن اليمن لارتكاب المجازر بصمت وما جرى في سوريا ينفذ في بلدنا"، مؤكدا أن "زيارة الصليب الأحمر قبل يومين لسجن صعدة يؤشر إلى تواطؤ أممي في المجزرة".
وتابع: "عزلنا اليوم عن العالم ولكن رغم ذلك ستتحول هذه الدماء في اليمن إلى براكين غضب"، مؤكدا أنه "لا يمكن أن يفلت المجرمون من العقاب وما رأوه في عواصمهم ليس إلا إنذارا".
وأعلنت هيئة إنقاذ الطفولة الدولية التابعة للأمم المتحدة، في وقت سابق اليوم، وقوع قتلى وجرحى بينهم أطفال إثر ضربات جوية في اليمن.
وحسب "رويترز"، قالت الهيئة في بيان، إنه وردت أنباء عن مقتل 3 أطفال وأكثر من 60 بالغا في ضربات جوية في اليمن.
وكانت "رويترز" نقلت، في وقت سابق اليوم، عن شهود عيان، قولهم إن "ضربة جوية أصابت مركز احتجاز مؤقتا في محافظة صعدة في اليمن مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى بينهم مهاجرون أفارقة".
وفي السياق، انقطع الإنترنت في جميع أنحاء اليمن، صباح اليوم الجمعة، بعد غارات جوية نفذها تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، استهدفت موقعًا للاتصالات في مدينة الحديدة.
يأتي ذلك في الوقت الذي يصعّد فيه التحالف العربي بقيادة السعودية من عملياته في مناطق تسيطر عليها جماعة "أنصار الله"، بعد أيام من تعرض الأراضي الإماراتية لهجوم مفاجئ، الاثنين الماضي.
حيث أعلنت شرطة أبوظبي وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث انفجار صهاريج البترول في منطقة المصفح، إثر هجوم يعتقد أنه وقع باستخدام طائرات مسيرة.
مهدي المشاط - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
"أنصار الله" توجه رسالة إلى السعودية والإمارات: أنتم أجبن من المواجهة وعويلكم سيسمعه كل العالم
14:54 GMT
وأكدت شرطة أبوظبي، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، "اندلاع حريق مما أدى إلى انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية... بالقرب من خزانات أدنوك... كما وقع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي".
كما أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، الاثنين الماضي، اعتراض وتدمير 8 طائرات مسيرة على مدار اليوم، تم إطلاقها باتجاه المملكة العربية السعودية. وأضاف التحالف: "نتابع تهديد هجمات عدائية باستخدام طائرات مسيّرة بالأجواء".
من جانبه، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لـ"أنصار الله" في اليمن، العميد يحيى سريع، الثلاثاء الماضي، أنه تم استهداف مطار أبوظبي بأربعة صواريخ مجنحة "قدس 2" ومطار دبي بصاروخ باليستي "ذو الفقار".
وأوضح أن "الصواريخ التي تم استخدامها في عملية إعصار اليمن هي صواريخ مجنحة نوع قدس2 استهدفت مصفاة النفط في المصفح ومطار أبوظبي بأربعة صواريخ"، متابعا: "فيما صاروخ ذو الفقار الباليستي استهدف مطار دبي".
وأضاف البيان: "أما الطيران المسير فقد استهدف عددا من الأهداف الحساسة والهامة إضافة إلى الأهداف السابقة بطائرات صماد3 المسيرة".
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