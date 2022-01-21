https://arabic.sputniknews.com/20220121/أنصار-الله-تعلق-على-بيان-مجلس-الأمن-بشأن-استهدافها-منشآت-مدنية-في-الإمارات-1056818330.html

"أنصار الله" تعلق على بيان مجلس الأمن بشأن استهدافها منشآت مدنية في الإمارات

"أنصار الله" تعلق على بيان مجلس الأمن بشأن استهدافها منشآت مدنية في الإمارات

علقت جماعة "أنصار الله" اليمنية، مساء اليوم الجمعة، على بيان لمجلس الأمن الدولي أدان فيه "الهجمات الإرهابية" التي شنتها الجماعة واستهدفت منشآت مدنية في دولة... 21.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-21T18:43+0000

2022-01-21T18:43+0000

2022-01-21T18:43+0000

اليمن

أنصار الله

مجلس الأمن الدولي

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جاء ذلك في بيان مقتضب لمحمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم "أنصار الله"، نشره على حسابه في موقع تويتر.وقال عبد السلام: "بيان مجلس الأمن عدوان على الإنسانية، وتشجيع للمعتدي لمواصلة عدوانه وحصاره على اليمن وغطاء لارتكاب مزيد من المجازر الوحشية كما حصل في الحديدة وسجن صعدة".واعتبر المتحدث باسم "أنصار الله" أن "تأريخ مجلس الأمن مبني على المصالح ولا يعول عليه في أخذ أي حق، علاوة أنه يقف دائما ضد إرادة الشعوب".وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أدان مجلس الأمن بالإجماع "الهجمات الإرهابية" لجماعة "أنصار الله"، والتي استهدفت منشآت مدنية في دولة الإمارات.وندد أعضاء مجلس الأمن الدولي "بأشد العبارات بالاعتداءات الإرهابية الشائنة التي شنها في أبوظبي، يوم الاثنين 17 يناير/ كانون الثاني 2022، المتمردون الحوثيون في اليمن"، وفق ما أفاد دبلوماسيون.وتعرضت الأراضي الإماراتية لهجوم مفاجئ، الاثنين الماضي، حيث أعلنت شرطة أبوظبي وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث انفجار صهاريج البترول في منطقة المصفح، إثر هجوم يعتقد أنه وقع باستخدام طائرات مسيرة.وأكدت شرطة أبوظبي، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، "اندلاع حريق مما أدى إلى انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية... بالقرب من خزانات أدنوك... كما وقع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي".من جهته، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لـ"أنصار الله" في اليمن، العميد يحيى سريع، الثلاثاء الماضي، أنه تم استهداف مطار أبوظبي بأربعة صواريخ مجنحة "قدس 2" ومطار دبي بصاروخ باليستي "ذو الفقار".وأضاف البيان: "أما الطيران المسير فقد استهدف عددا من الأهداف الحساسة والمهمة إضافة إلى الأهداف السابقة بطائرات صماد3 المسيرة".

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اليمن, أنصار الله, مجلس الأمن الدولي