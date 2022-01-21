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https://arabic.sputniknews.com/20220121/أهداف-مباراة-برشلونة-وأتلتيك-بلباو-في-كأس-ملك-إسبانيا-فيديو-1056777795.html
أهداف مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في كأس ملك إسبانيا... فيديو
أهداف مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في كأس ملك إسبانيا... فيديو
فاز نادي أتلتيك بلباو، على ضيفه برشلونة، مساء أمس، الخميس، بنتيجة 3-2، في دور ثمن النهائي من كأس ملك إسبانيا. 21.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-21T07:40+0000
2022-01-21T07:40+0000
2022-01-21T07:51+0000
أخبار برشلونة
كأس ملك إسبانيا
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وجرد بلباو، نظيره برشلونة من لقب بطل كأس ملك إسبانيا، بعد فوزه عليه 3-2 بعد التمديد (الوقت الأصلي 2-2) في الدور ثمن النهائي.سجل أهداف أتلتيك بلباو إيكر مونياين في الدقيقة 2 و105+2، وإينييغو مارتينيس في الدقيقة 86.وسجل هدفي برشلونة كلا من وفيران توريس في الدقيقة 20، وبيدري في الدقيقة 90+3.يشار إلى أن برشلونة كان قد توج بلقب بطل كأس ملك إسبانيا، الموسم الماضي بفوزه على أتلتيك بلباو برباعية نظيفة.
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سبوتنيك عربي
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أخبار برشلونة, كأس ملك إسبانيا
أهداف مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في كأس ملك إسبانيا... فيديو 07:40 GMT 21.01.2022 (تم التحديث: 07:51 GMT 21.01.2022)
فاز نادي أتلتيك بلباو، على ضيفه برشلونة، مساء أمس، الخميس، بنتيجة 3-2، في دور ثمن النهائي من كأس ملك إسبانيا.
وجرد بلباو، نظيره برشلونة من لقب بطل كأس ملك إسبانيا، بعد فوزه عليه 3-2 بعد التمديد (الوقت الأصلي 2-2) في الدور ثمن النهائي.
سجل أهداف أتلتيك بلباو إيكر مونياين في الدقيقة 2 و105+2، وإينييغو مارتينيس في الدقيقة 86.
وسجل هدفي
برشلونة
كلا من وفيران توريس في الدقيقة 20، وبيدري في الدقيقة 90+3.
يشار إلى أن برشلونة كان قد توج بلقب بطل
كأس ملك إسبانيا
، الموسم الماضي بفوزه على أتلتيك بلباو برباعية نظيفة.