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إحالة عميد المحامين التونسيين السابق إلى القضاء العسكري
إحالة عميد المحامين التونسيين السابق إلى القضاء العسكري
تداولت بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي خبر إحالة عميد المحامين التونسيين السابق عبد الرازق الكيلاني إلى القضاء العسكري. 21.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-21T12:55+0000
2022-01-21T12:55+0000
أخبار تونس اليوم
الرئيس التونسي
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ووفقا لما كتبه المحامي التونسي حسني الباجي، عبر صفحته بموقع فيسبوك، فقد أكد إحالة الكيلاني إلى قاضي التحقيق العسكري.وقال: "إحالة صديقي وأخي العميد عبد الرزاق كيلاني على قاضي التحقيق العسكري".ولفت الباجي إلى أن سبب تلك الإحالة هو "من أجل رأيه الذي عبر عنه في عدم ضرورة تقيد أعوان السلطة التنفيذية وخاصة أعوان الأمن بالتعليمات المخالفة للدستور والقانون".وأوضح المحامي التونسي أن موقف الكيلاني "هو موقف له أساس شرعي من صحيح القانون ومن صحيح المعاهدات الدولية، وميثاق روما المحدث لمحكمة الجنايات الدولية"، حسب تعبيره.يشار إلى أن تونس شهدت في الىونة الأخيرة إحالة شخصيات سياسية ونخبوية إلى القضاء العسكري، وذلك بعد قرارات الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو/ تموز الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20210702/تونس-نشطاء-أمام-القضاء-العسكري-واتهامات-للرئيس-بالتضييق-على-الحريات-1049437663.html
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أخبار تونس اليوم, الرئيس التونسي

إحالة عميد المحامين التونسيين السابق إلى القضاء العسكري

12:55 GMT 21.01.2022
© Sputnik . M.Gaderaمسيرة احتجاجية ضد إجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد
مسيرة احتجاجية ضد إجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
© Sputnik . M.Gadera
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تداولت بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي خبر إحالة عميد المحامين التونسيين السابق عبد الرازق الكيلاني إلى القضاء العسكري.
ووفقا لما كتبه المحامي التونسي حسني الباجي، عبر صفحته بموقع فيسبوك، فقد أكد إحالة الكيلاني إلى قاضي التحقيق العسكري.
وقال: "إحالة صديقي وأخي العميد عبد الرزاق كيلاني على قاضي التحقيق العسكري".
ولفت الباجي إلى أن سبب تلك الإحالة هو "من أجل رأيه الذي عبر عنه في عدم ضرورة تقيد أعوان السلطة التنفيذية وخاصة أعوان الأمن بالتعليمات المخالفة للدستور والقانون".
مظاهرات ثورة الجياع في تونس، 12 يناير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2021
تونس... نشطاء أمام القضاء العسكري واتهامات للرئيس بالتضييق على الحريات
2 يوليو 2021, 06:34 GMT
وأوضح المحامي التونسي أن موقف الكيلاني "هو موقف له أساس شرعي من صحيح القانون ومن صحيح المعاهدات الدولية، وميثاق روما المحدث لمحكمة الجنايات الدولية"، حسب تعبيره.
يشار إلى أن تونس شهدت في الىونة الأخيرة إحالة شخصيات سياسية ونخبوية إلى القضاء العسكري، وذلك بعد قرارات الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو/ تموز الماضي.
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