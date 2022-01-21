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إسرائيل... التحقيق في استخدام الشرطة لبرنامج تجسس إلكتروني مثير للجدل
إسرائيل... التحقيق في استخدام الشرطة لبرنامج تجسس إلكتروني مثير للجدل
أمر النائب العام في إسرائيل، اليوم الجمعة، بفتح تحقيق بشأن استخدام الشرطة برنامج تجسس إلكتروني. 21.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-21T09:51+0000
2022-01-21T09:51+0000
أخبار إسرائيل اليوم
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كشف تقرير نشرته صحيفة" كالكاليست" الإسرائيلية، أن التحقيق يتعلق بأساليب مراقبة تستخدمها الشرطة، بعد معلومات عن استخدام جهات إنفاذ القانون برنامج تسلل إلكتروني مثير للجدل بصورة غير مشروعة.وأفاد التقرير بأن الشرطة استخدمت برنامج "بيغاسوس" الإلكتروني للتجسس من إنتاج مجموعة "إن.إس.أو" الإسرائيلية، التي أدرجتها الحكومة الأمريكية على قائمة سوداء.وأوضح التقرير أن "الشرطة استخدمت بيغاسوس لتعقب أهداف تشمل قادة احتجاجات مناهضة للحكومة وأحيانا كان ذلك يتم دون الحصول على إذن قضائي".وقال النائب العام الإسرائيلي في خطاب وجهه إلى مفوض الشرطة، إن التحقيق الأولي لم يوفر دليلا على سوء استخدام ممنهج لتكنولوجيات المراقبة، بحسب "رويترز".وأضاف أنه "كان من الصعب مع ذلك تتبع حالات محددة وردت في وسائل الإعلام بسبب نقص المعلومات المتعلقة بالهوية".
https://arabic.sputniknews.com/20220108/بولندا-تعترف-باستخدام-برنامج-التجسس-الإسرائيلي-بيغاسوس-1055097251.html
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أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل... التحقيق في استخدام الشرطة لبرنامج تجسس إلكتروني مثير للجدل

09:51 GMT 21.01.2022
© Sputnik . Issam Al-Rimawi الوضع في رام الله، الضفة الغربية ديسمبر/ كانون الأول 2017
 الوضع في رام الله، الضفة الغربية ديسمبر/ كانون الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
© Sputnik . Issam Al-Rimawi
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أمر النائب العام في إسرائيل، اليوم الجمعة، بفتح تحقيق بشأن استخدام الشرطة برنامج تجسس إلكتروني.
كشف تقرير نشرته صحيفة" كالكاليست" الإسرائيلية، أن التحقيق يتعلق بأساليب مراقبة تستخدمها الشرطة، بعد معلومات عن استخدام جهات إنفاذ القانون برنامج تسلل إلكتروني مثير للجدل بصورة غير مشروعة.
علم بولندا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
بولندا تعترف باستخدام برنامج التجسس الإسرائيلي "بيغاسوس"
8 يناير, 12:43 GMT
وأفاد التقرير بأن الشرطة استخدمت برنامج "بيغاسوس" الإلكتروني للتجسس من إنتاج مجموعة "إن.إس.أو" الإسرائيلية، التي أدرجتها الحكومة الأمريكية على قائمة سوداء.
وأوضح التقرير أن "الشرطة استخدمت بيغاسوس لتعقب أهداف تشمل قادة احتجاجات مناهضة للحكومة وأحيانا كان ذلك يتم دون الحصول على إذن قضائي".
وقال النائب العام الإسرائيلي في خطاب وجهه إلى مفوض الشرطة، إن التحقيق الأولي لم يوفر دليلا على سوء استخدام ممنهج لتكنولوجيات المراقبة، بحسب "رويترز".
وأضاف أنه "كان من الصعب مع ذلك تتبع حالات محددة وردت في وسائل الإعلام بسبب نقص المعلومات المتعلقة بالهوية".
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