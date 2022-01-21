تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20220121/إسرائيل-التحقيق-في-استخدام-الشرطة-لبرنامج-تجسس-إلكتروني-مثير-للجدل-1056787844.html
إسرائيل... التحقيق في استخدام الشرطة لبرنامج تجسس إلكتروني مثير للجدل
إسرائيل... التحقيق في استخدام الشرطة لبرنامج تجسس إلكتروني مثير للجدل
أمر النائب العام في إسرائيل، اليوم الجمعة، بفتح تحقيق بشأن استخدام الشرطة برنامج تجسس إلكتروني. 21.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-21T09:51+0000
2022-01-21T09:51+0000
2022-01-21T09:51+0000
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102830/47/1028304742_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7e99427ac690a34ddb71e810283a6c07.jpg
كشف تقرير نشرته صحيفة" كالكاليست" الإسرائيلية، أن التحقيق يتعلق بأساليب مراقبة تستخدمها الشرطة، بعد معلومات عن استخدام جهات إنفاذ القانون برنامج تسلل إلكتروني مثير للجدل بصورة غير مشروعة.وأفاد التقرير بأن الشرطة استخدمت برنامج "بيغاسوس" الإلكتروني للتجسس من إنتاج مجموعة "إن.إس.أو" الإسرائيلية، التي أدرجتها الحكومة الأمريكية على قائمة سوداء.وأوضح التقرير أن "الشرطة استخدمت بيغاسوس لتعقب أهداف تشمل قادة احتجاجات مناهضة للحكومة وأحيانا كان ذلك يتم دون الحصول على إذن قضائي".وقال النائب العام الإسرائيلي في خطاب وجهه إلى مفوض الشرطة، إن التحقيق الأولي لم يوفر دليلا على سوء استخدام ممنهج لتكنولوجيات المراقبة، بحسب "رويترز".وأضاف أنه "كان من الصعب مع ذلك تتبع حالات محددة وردت في وسائل الإعلام بسبب نقص المعلومات المتعلقة بالهوية".
https://arabic.sputniknews.com/20220108/بولندا-تعترف-باستخدام-برنامج-التجسس-الإسرائيلي-بيغاسوس-1055097251.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102830/47/1028304742_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a359ae2cc3977603dbacee7ccf9b2c2f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل... التحقيق في استخدام الشرطة لبرنامج تجسس إلكتروني مثير للجدل
أمر النائب العام في إسرائيل، اليوم الجمعة، بفتح تحقيق بشأن استخدام الشرطة برنامج تجسس إلكتروني.
كشف تقرير نشرته صحيفة" كالكاليست" الإسرائيلية، أن التحقيق يتعلق بأساليب مراقبة تستخدمها الشرطة، بعد معلومات عن استخدام جهات إنفاذ القانون برنامج تسلل إلكتروني مثير للجدل بصورة غير مشروعة.
وأفاد التقرير بأن الشرطة استخدمت برنامج "بيغاسوس" الإلكتروني للتجسس من إنتاج مجموعة "إن.إس.أو" الإسرائيلية، التي أدرجتها
الحكومة الأمريكية
على قائمة سوداء.
وأوضح التقرير أن "الشرطة استخدمت بيغاسوس لتعقب أهداف تشمل قادة احتجاجات مناهضة للحكومة وأحيانا كان ذلك يتم دون الحصول على إذن قضائي".
وقال
النائب العام الإسرائيلي
في خطاب وجهه إلى مفوض الشرطة، إن التحقيق الأولي لم يوفر دليلا على سوء استخدام ممنهج لتكنولوجيات المراقبة، بحسب "رويترز".
وأضاف أنه "كان من الصعب مع ذلك تتبع حالات محددة وردت في وسائل الإعلام بسبب نقص المعلومات المتعلقة بالهوية".