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https://arabic.sputniknews.com/20220121/إسرائيل-المطالبة-بتشكيل-لجنة-حكومية-للتحقيق-في-التجسس-على-المواطنين-عبر-بيغاسوس-1056816651.html
إسرائيل... المطالبة بتشكيل لجنة حكومية للتحقيق في التجسس على المواطنين عبر "بيغاسوس"
إسرائيل... المطالبة بتشكيل لجنة حكومية للتحقيق في التجسس على المواطنين عبر "بيغاسوس"
طالبت هيئة تابعة لوزارة العدل الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، بتشكيل لجنة حكومية برئاسة قاض للتحقيق في مزاعم التجسس على المواطنين باستخدام برنامج بيغاسوس،... 21.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-21T17:29+0000
2022-01-21T17:29+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
بيغاسوس
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وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن المجلس العام لحماية الخصوصية ناشد وزراء الحكومة والمستشار القضائي للأخيرة أفيخاي مندلبليت بتشكيل لجنة تحقيق حكومية برئاسة قاض متقاعد لبحث استخدام الشرطة البرنامج للتجسس بما في ذلك على ناشطين وقادة احتجاجات وموظفين حكوميين في إسرائيل.وطالب المجلس بتشكيل لجنة يكون لها صلاحيات لجنة حكومية، ودعا إلى عدم الاكتفاء بتحقيق مراقب الدولة وطاقم المستشار القضائي للحكومة.وقال المجلس الذي يعيّنه وزير العدل: "إن الطريقة الأكثر فاعلية وملاءمة في رأينا هي تشكيل لجنة تحقيق حكومية برئاسة قاض متقاعد لها صلاحيات لجنة تحقيق حكومية".وكان المراقب العام للدولة والمستشار القضائي للحكومة، قد أعلنا عن فتح تحقيق لكشف حقيقة تحقيق صحفي نشره موقع "كالكاليست" العبري، حول استخدام الشرطة "بيغاسوس" لاختراق هواتف المواطنين.وأثار التحقيق الذي نشره الموقع العبري، الثلاثاء الماضي، ضجة كبيرة في إسرائيل، إذ خلص إلى أن الشرطة زرعت في عهد وزير الأمن الداخلي السابق "أمير أوحانا" برنامج التجسس "بيغاسوس" في هواتف زعماء "الأعلام السوداء"، الذين كانوا يتظاهرون ضد رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو بشكل أسبوعي أمام مقر إقامته في شارع بلفور في القدس الغربية.كذلك، وبحسب التقرير، استخدمت الشرطة البرنامج في التجسس على رؤساء بلديات ومعارضين لمسيرة المثليين في مدينة القدس وموظفين حكوميين.وتتعرض برامج التجسس التابعة لشركة "إن إس أو" الإسرائيلية حاليا للهجوم من قبل معظم الدول الغربية. أعلنت الولايات المتحدة أن "إن إس أو" شركة تضر بمصالحها الوطنية وأدرجتها في القائمة السوداء لوزارة التجارة الأمريكية.
https://arabic.sputniknews.com/20220119/وزير-العدل-الإسرائيلي-لم-نكن-على-علم-باستخدام-الشرطة-برنامج-بيغاسوس-دون-أمر-قضائي-1056701166.html
https://arabic.sputniknews.com/20220118/من-رؤساء-البلديات-إلى-متظاهري-بلفور-إسرائيل-تعقبت-مواطنيها-عبر-بيغاسوس-1056462434.html
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إسرائيل... المطالبة بتشكيل لجنة حكومية للتحقيق في التجسس على المواطنين عبر "بيغاسوس"

17:29 GMT 21.01.2022
© AP Photo / Oded Baliltyاحتجاجات مناهضة للحكومة في القدس ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
احتجاجات مناهضة للحكومة في القدس ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
© AP Photo / Oded Balilty
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طالبت هيئة تابعة لوزارة العدل الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، بتشكيل لجنة حكومية برئاسة قاض للتحقيق في مزاعم التجسس على المواطنين باستخدام برنامج بيغاسوس، التابع لشركة "إن إس أو".
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن المجلس العام لحماية الخصوصية ناشد وزراء الحكومة والمستشار القضائي للأخيرة أفيخاي مندلبليت بتشكيل لجنة تحقيق حكومية برئاسة قاض متقاعد لبحث استخدام الشرطة البرنامج للتجسس بما في ذلك على ناشطين وقادة احتجاجات وموظفين حكوميين في إسرائيل.
وطالب المجلس بتشكيل لجنة يكون لها صلاحيات لجنة حكومية، ودعا إلى عدم الاكتفاء بتحقيق مراقب الدولة وطاقم المستشار القضائي للحكومة.
وأضاف المجلس أنه لا يمكن الاكتفاء بتحقيق داخلي تجريه الشرطة في ضوء الادعاءات الخطيرة.
وقال المجلس الذي يعيّنه وزير العدل: "إن الطريقة الأكثر فاعلية وملاءمة في رأينا هي تشكيل لجنة تحقيق حكومية برئاسة قاض متقاعد لها صلاحيات لجنة تحقيق حكومية".
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وكان المراقب العام للدولة والمستشار القضائي للحكومة، قد أعلنا عن فتح تحقيق لكشف حقيقة تحقيق صحفي نشره موقع "كالكاليست" العبري، حول استخدام الشرطة "بيغاسوس" لاختراق هواتف المواطنين.
وأثار التحقيق الذي نشره الموقع العبري، الثلاثاء الماضي، ضجة كبيرة في إسرائيل، إذ خلص إلى أن الشرطة زرعت في عهد وزير الأمن الداخلي السابق "أمير أوحانا" برنامج التجسس "بيغاسوس" في هواتف زعماء "الأعلام السوداء"، الذين كانوا يتظاهرون ضد رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو بشكل أسبوعي أمام مقر إقامته في شارع بلفور في القدس الغربية.
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كذلك، وبحسب التقرير، استخدمت الشرطة البرنامج في التجسس على رؤساء بلديات ومعارضين لمسيرة المثليين في مدينة القدس وموظفين حكوميين.
وتتعرض برامج التجسس التابعة لشركة "إن إس أو" الإسرائيلية حاليا للهجوم من قبل معظم الدول الغربية. أعلنت الولايات المتحدة أن "إن إس أو" شركة تضر بمصالحها الوطنية وأدرجتها في القائمة السوداء لوزارة التجارة الأمريكية.
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