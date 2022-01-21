https://arabic.sputniknews.com/20220121/إسرائيل-تقرر-إلغاء-الحجر-الصحي-لطلبة-المدارس-1056775481.html

إسرائيل تقرر إلغاء الحجر الصحي لطلبة المدارس

إسرائيل تقرر إلغاء الحجر الصحي لطلبة المدارس

قرر نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الاسرائيلي، إلغاء الحجر الصحي في جهاز التعليم في بلاده، والعودة الطبيعية للمدارس في إسرائيل. 21.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-21T02:59+0000

2022-01-21T02:59+0000

2022-01-21T02:59+0000

إسرائيل

أخبار العالم الآن

فيروس كورونا

سلالة كورونا الجديدة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104494/16/1044941607_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_d365470ec4560ac72b6475094965c8b4.jpg

ونشر بينيت تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء أمس الخميس، أكد من خلالها التنسيق لإلغاء الحجر الصحي لطلبة المدارس في إسرائيل، مع وزير الصحة، نيتسان هوروفيتس، ووزيرة التعليم يفعات شاشا بيتون.وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أن إلغاء الحجر الصحي في المنظومة التعليمية بداية من الخميس المقبل، لا يعني عدم الاهتمام بالرعاية الطبية والصحية لهم، مشددا على خضوع كل التلاميذ لفحص كورونا مرتين أسبوعيا، الأحد والأربعاء من كل أسبوع وقبل دخول المدرسة.ويشار إلى أن وزارة الصحة الإسرائيلية قد سجلت، الأربعاء الماضي، 72 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 الساعة الماضية لهذا اليوم، في معدل إصابات هو الأعلى منذ تفشي الوباء عام 2020.وقالت الوزارة إنها سجلت نحو 72 ألف إصابة جديدة بالوباء، لافتة إلى أن هناك 533 إصابة في حالة وصفت بالصعبة يتم علاجهم في المستشفيات، بينهم 104 يخضعون للتنفس الاصطناعي.للمزيد: إصابة خامس وزير إسرائيلي بكوروناوبحسب البيان، سجلت الوزارة 10 حالات وفاة، الثلاثاء، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8350 حالة، فيما تشهد إسرائيل ارتفاعا غير مسبوق في عدد الإصابات بكورونا على خلفية تفشي متحور أوميكرون.يمكنكم متابعة المزيد من أخبار إسرائيل الآن عبر سبوتنيك.

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

إسرائيل, أخبار العالم الآن, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة