إعلام: انسحاب شركات طيران من المغرب بسبب "الإغلاق"

وذكرت صحيفة هسبريس، مساء أمس الخميس، أن شركة " Ryanair رايان إير" تعتزم الانسحاب نهائيا من المغرب، بداية من شهر آيار/مايو المقبل.وكانت العلاقات بين الإدارة العليا لشركة "رايان إير" والسلطات المغربية قد سادها التوتر، منذ بداية جائحة كورونا في المملكة، وتحديدا في آذار/مارس 2020، حيث تلقي الشركة الأيرلندية، منخفضة التكلفة، باللوم على السلطات المغربية بشأن عمليات الإغلاق المتواصلة وغير المبررة للمجال الجوي، وهو الأمر الذي منعها من الوفاء بالتزاماتها تجاه عشرات الآلاف من الركاب الذين يستخدمون خطوطها.وقررت الشركة نفسها في منتصف شهر ديسمبر/كانون الأول 2021، تعليق رحلاتها إلى المغرب، حتى مطلع فبراير/شباط المقبل، وفي الوقت الحالي، ليس من المؤكد إعادة فتح الحدود الجوية للمغرب، في نهاية شهر كانون الثاني/يناير 2022.وترى شركة "رايان إيرا" أن إلغاء الرحلات الجوية التي قررتها المملكة في نهاية نوفمبر 2021، كان له تأثير على 160 ألفا من عملائها، وأن 230 ألف مسافر إضافي يواجهون اضطرابات في خطط سفرهم إلى المغرب.
وكانت العلاقات بين الإدارة العليا لشركة "رايان إير" والسلطات المغربية قد سادها التوتر، منذ بداية جائحة كورونا في المملكة، وتحديدا في آذار/مارس 2020، حيث تلقي الشركة الأيرلندية، منخفضة التكلفة، باللوم على السلطات المغربية بشأن عمليات الإغلاق المتواصلة وغير المبررة للمجال الجوي، وهو الأمر الذي منعها من الوفاء بالتزاماتها تجاه عشرات الآلاف من الركاب الذين يستخدمون خطوطها.
وقررت الشركة نفسها في منتصف شهر ديسمبر/كانون الأول 2021، تعليق رحلاتها إلى المغرب، حتى مطلع فبراير/شباط المقبل، وفي الوقت الحالي، ليس من المؤكد إعادة فتح الحدود الجوية للمغرب، في نهاية شهر كانون الثاني/يناير 2022.