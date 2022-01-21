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إعلام: انفجار في غانا يودي بمئات القتلى والجرحى غربي البلاد
إعلام: انفجار في غانا يودي بمئات القتلى والجرحى غربي البلاد
أفادت وسائل إعلام بريطانية، يوم أمس الخميس، عن انفجار ضخم حصل داخل بلدة تقع غربي البلاد، حيث أدى إلى تدمير جزئي للمنطقة. 21.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-21T04:40+0000
2022-01-21T04:40+0000
غانا
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وذكرت وكالة "بي بي سي" البريطانية نقلا عن وزير الإعلام الغاني، كوغو أبونج نكروما، أن انفجارا حصل في بلدة بوغوسو الواقعة غربي البلاد، وذلك جراء اصطدام شاحنة محملة بالمتفجرات بدراجة نارية.وأضاف الوزير الغاني إن هناك الكثير الضحايا وحتى الآن تأكد موت ما لا يقل عن 17 شخصا وإصابة 59 آخرين بالانفجار الذي ضرب المنطقة.وفي السياق نفسه، أشار أحد الصحافيين في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى "مقتل العديد من الأشخاص بعد انفجار ضخم بالقرب من بلدة تعدين في غرب غانا".
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إعلام: انفجار في غانا يودي بمئات القتلى والجرحى غربي البلاد

04:40 GMT 21.01.2022
© REUTERS / Antara Foto/Senoتداعيات انفجار بركان جبل سيميرو، في مقاطعة برونوجيو، في لوماجانغ، إندونيسيا، 6 ديسمبر 2021.
تداعيات انفجار بركان جبل سيميرو، في مقاطعة برونوجيو، في لوماجانغ، إندونيسيا، 6 ديسمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
© REUTERS / Antara Foto/Seno
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أفادت وسائل إعلام بريطانية، يوم أمس الخميس، عن انفجار ضخم حصل داخل بلدة تقع غربي البلاد، حيث أدى إلى تدمير جزئي للمنطقة.
وذكرت وكالة "بي بي سي" البريطانية نقلا عن وزير الإعلام الغاني، كوغو أبونج نكروما، أن انفجارا حصل في بلدة بوغوسو الواقعة غربي البلاد، وذلك جراء اصطدام شاحنة محملة بالمتفجرات بدراجة نارية.
وأضاف الوزير الغاني إن هناك الكثير الضحايا وحتى الآن تأكد موت ما لا يقل عن 17 شخصا وإصابة 59 آخرين بالانفجار الذي ضرب المنطقة.
وفي السياق نفسه، أشار أحد الصحافيين في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى "مقتل العديد من الأشخاص بعد انفجار ضخم بالقرب من بلدة تعدين في غرب غانا".
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