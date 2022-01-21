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https://arabic.sputniknews.com/20220121/إنقاذ-كلب-من-الغرق-في-مستنقع-باستخدام-نقانق-مربوطة-بطائرة-مراقبة-فيديو-1056778113.html
إنقاذ كلب من الغرق في مستنقع باستخدام نقانق مربوطة بطائرة مراقبة... فيديو
إنقاذ كلب من الغرق في مستنقع باستخدام نقانق مربوطة بطائرة مراقبة... فيديو
استخدم رجال الإنقاذ في بريطانيا حيلة فريدة لإخراج كلب عالق في مستنقع ضحل بعد فشلهم بالوصول إليه سيرا على الأقدام, 21.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-21T07:48+0000
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هرب كلب يدعى ميلي من منزله منذ حوالي أسبوع، وتم العثور عليه في مستنقع ضحل، لكن رجال الإنقاذ لم يتمكنوا من الوصول إلى الكلب، وكان على رجال الإنقاذ ابتكار طرق أخرى لإنقاذ الكلب.قرر رجال الإنقاذ ربط نقانق بطائرة مراقبة كي تجذب الرائحة انتباه الكلب ويركض وراءها إلى بر الأمان.وبالفعل نجحت الخطة، وركض الكلب وراء النقانق حيث تم إنقاذه بنجاح وإعادته إلى صاحبه، بحسب ما ذكرت صحيفة "theguardian" البريطانية.
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إنقاذ كلب من الغرق في مستنقع باستخدام نقانق مربوطة بطائرة مراقبة... فيديو

07:48 GMT 21.01.2022 (تم التحديث: 07:59 GMT 21.01.2022)
إنقاذ كلب من الغرق في مستنقع باستخدام نقانق مربوطة بطائرة مراقبة
إنقاذ كلب من الغرق في مستنقع باستخدام نقانق مربوطة بطائرة مراقبة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
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استخدم رجال الإنقاذ في بريطانيا حيلة فريدة لإخراج كلب عالق في مستنقع ضحل بعد فشلهم بالوصول إليه سيرا على الأقدام,
هرب كلب يدعى ميلي من منزله منذ حوالي أسبوع، وتم العثور عليه في مستنقع ضحل، لكن رجال الإنقاذ لم يتمكنوا من الوصول إلى الكلب، وكان على رجال الإنقاذ ابتكار طرق أخرى لإنقاذ الكلب.
قرر رجال الإنقاذ ربط نقانق بطائرة مراقبة كي تجذب الرائحة انتباه الكلب ويركض وراءها إلى بر الأمان.
وبالفعل نجحت الخطة، وركض الكلب وراء النقانق حيث تم إنقاذه بنجاح وإعادته إلى صاحبه، بحسب ما ذكرت صحيفة "theguardian" البريطانية.
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