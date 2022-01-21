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https://arabic.sputniknews.com/20220121/الآلاف-صدقوا-هل-يمكن-توليد-الكهرباء-فعلا-من-الرأس-الأصلع؟-1056806147.html
الآلاف صدقوا... هل يمكن توليد الكهرباء فعلا من الرأس الأصلع؟
الآلاف صدقوا... هل يمكن توليد الكهرباء فعلا من الرأس الأصلع؟
أثار نبأ حول "توليد الكهرباء" من صلعة الرجال تفاعلا واسعا على مواقع التواصل باللغة العربية، كما نشرته مواقع إخبارية على أنه خبر حقيقي فعلا. 21.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-21T14:03+0000
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مجتمع
منوعات
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لكن هذا الخبر ليس إلا خبرا ساخرا ظهر لأول مرة على موقع ساخر من باب الدعابة، ثم تفاعل معه الآلاف على أنه جاد، وانتشرت تفاصيله عبر صفحات إخبارية رسمية مع تعليق "الرجل الأصلع سيتمكّن، من توليد الكهرباء من خلال صلعته".كان أول من نشر الخبر هذا الموقع في الأول من أبريل/نيسان من عام 2018، ثم أوضح في اليوم التالي أنه كان بمناسبة كذبة أبريل.وفي العام 2019، نشر موقع ساخر هذه القصة بالصيغة نفسها ثم نشرت قنوات على يوتيوب مقاطع ساخرة عنه.
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مجتمع, منوعات

الآلاف صدقوا... هل يمكن توليد الكهرباء فعلا من الرأس الأصلع؟

14:03 GMT 21.01.2022
© Photo / CC0الصلع
الصلع - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
© Photo / CC0
تابعنا عبر
أثار نبأ حول "توليد الكهرباء" من صلعة الرجال تفاعلا واسعا على مواقع التواصل باللغة العربية، كما نشرته مواقع إخبارية على أنه خبر حقيقي فعلا.
لكن هذا الخبر ليس إلا خبرا ساخرا ظهر لأول مرة على موقع ساخر من باب الدعابة، ثم تفاعل معه الآلاف على أنه جاد، وانتشرت تفاصيله عبر صفحات إخبارية رسمية مع تعليق "الرجل الأصلع سيتمكّن، من توليد الكهرباء من خلال صلعته".
ويقول الخبر الساخر إن "شركة إسبانيّة تقف وراء هذه التقنيّة الغريبة التي ستستخدم صلعة الرجل كلوح شمسيّ يعمل على التقاط الأشعة ثم تحويلها إلى طاقة كهربائية".
كان أول من نشر الخبر هذا الموقع في الأول من أبريل/نيسان من عام 2018، ثم أوضح في اليوم التالي أنه كان بمناسبة كذبة أبريل.
وفي العام 2019، نشر موقع ساخر هذه القصة بالصيغة نفسها ثم نشرت قنوات على يوتيوب مقاطع ساخرة عنه.
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