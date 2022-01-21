https://arabic.sputniknews.com/20220121/الأردن-شبكات-الجيل-الخامس-لن-تؤثر-على-أنظمة-الملاحة-الجوية-في-البلاد-1056777078.html

الأردن: شبكات الجيل الخامس لن تؤثر على أنظمة الملاحة الجوية في البلاد

الأردن: شبكات الجيل الخامس لن تؤثر على أنظمة الملاحة الجوية في البلاد

صرحت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الأردن، أن شبكات الجيل الخامس "5G" لن تؤثر على أنظمة الملاحة الجوية في البلاد. 21.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-21T07:01+0000

2022-01-21T07:01+0000

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وحسب وكالة "عمون"، أضافت الهيئة أن الأردن يقع ضمن الإقليم الأول (منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا) فيما يتعلق بالتوزيع العالمي للترددات وفقاً للاتحاد الدولي للاتصالات.وأشارت الهيئة إلى أن هذه المنطقة تستخدم نطاق التردد (3400-3800 م.هـ) وهو بعيد نسبيا عن النطاق المخصص لأنظمة الملاحة الجوية (4200-4400 م. هـ).وأوضحت أن ذلك يعني تفادي التداخل المحتمل بين أنظمة الجيل الخامس وأنظمة الملاحة الجوية للطائرات مستقبلا في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا.أما فيما يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية، أفادت الهيئة بأن التداخل يمكن أن يحدث كونها تقع ضمن الإقليم الثاني لتوزيع الترددات والذي يستخدم نطاق التردد (3700-3980م. هـ).يأتي ذلك بعدما سارعت شركات طيران عالمية إلى تعديل أو إلغاء رحلات إلى الولايات المتحدة قبيل نشر تكنولوجيا الجيل الخامس، يوم الأربعاء، التي أثارت مخاوف مرتبطة بالسلامة.وتقدر شركات الطيران 1000 حالة تعطل في الرحلة يوميا بسبب التداخل المحتمل مع أجهزة قياس الارتفاع بالرادار التي يستخدمها الطيارون للهبوط في ظروف الرؤية المنخفضة.

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