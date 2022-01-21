الأسبوع في صور

متظاهرة تحمل شعلة أثناء مسيرة "اقتل مشروع القانون" في يوم العمل الوطني في لندن، 15 يناير/كانون الثاني 2022. انطلقت مسيرة المتظاهرين في لندن وبريستول وكوفنتري ونيوكاسل وليفربول وشيفيلد وبليموث وغيرها من المدن عشية تصويت اللوردات النهائي على مشروع القانون في 17 يناير.
متظاهرة تحمل شعلة أثناء مسيرة "اقتل مشروع القانون" في يوم العمل الوطني في لندن، 15 يناير/كانون الثاني 2022. انطلقت مسيرة المتظاهرين في لندن وبريستول وكوفنتري ونيوكاسل وليفربول وشيفيلد وبليموث وغيرها من المدن عشية تصويت اللوردات النهائي على مشروع القانون في 17 يناير.
لقطة مأخوذة من مقطع فيديو التقطه قمر "هيماواري 8" الياباني وأصدره المعهد الوطني للمعلومات والاتصالات الياباني في 15 يناير/كانون الثاني، تُظهر الانفجار البركاني الذي تسبب في حدوث تسونامي في تونغا. كان الثوران شديدا لدرجة أنه سمع على أنه أصوات رعد عالية في فيجي على بعد أكثر من 800 كيلومتر.
لقطة مأخوذة من مقطع فيديو التقطه قمر "هيماواري 8" الياباني وأصدره المعهد الوطني للمعلومات والاتصالات الياباني في 15 يناير/كانون الثاني، تُظهر الانفجار البركاني الذي تسبب في حدوث تسونامي في تونغا. كان الثوران شديدا لدرجة أنه سمع على أنه أصوات رعد عالية في فيجي على بعد أكثر من 800 كيلومتر.
فنانون يرقصون أثناء التدرب على موكب يوم الجمهورية القادم في نيودلهي، الهند، 17 يناير 2022. تحتفل الهند بيوم الجمهورية في 26 يناير، بمسيرة تشارك فيها مختلف الفروع العسكرية بالإضافة إلى عرض للأسلحة والصواريخ.
شخص يحمل أشياء تم جمعها من مسارات القطارات بينما تمر قاطرة "يونيون باسيفيك" عبر قسم من مسارات قطار يونيون باسيفيك المليئة بالآلاف من الصناديق المفتوحة والطرود المسروقة من حاويات شحن البضائع، التي استهدفها اللصوص أثناء توقف القطارات في وسط مدينة لوس أنجلوس، كاليفورنيا 14 يناير 2022.
يحتفل اليهود الأرثوذكس المتشددون في السلالة الصدادية الحصيرية بالوليمة اليهودية لـ 'تيو الأساقفة' أو "السنة الجديدة للأشجار"، حيث أنهم يجلسون مع حاذبيهم حول طاولة طويلة مليئة بجميع أنواع الفاكهة، في بلدة بني براك، إسرائيل، 16 يناير 2022.
ملكة جمال روديو كوين كاليفورنيا، جاكي سكاري، (على اليمين) تنهض بعد وقوعها أمام زميل منافس في سباق التزلج خلال سباق كاوبوي السنوي السابع والأربعين في 17 يناير 2022 في منتجع "ستيم بوت" للتزلج، ولاية كولورادو الأمريكية.
سيدة تنظر إلى أنقاض منزل فلسطيني هدمته بلدية القدس في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة، 19 يناير 2022. قامت الشرطة الإسرائيلية بإخلاء الأهالي الفلسطينيين من الممتلكات المتنازع عليها وهدم المبنى، أيام بعد مواجهة متوترة.
عارضة أزياء تقدم تصميما من مجموعة "Remembranzas y Colores"، للمصمم المكسيكي كارلوس بيندرا مع نسيج ومطبوعات تكريمًا للمكسيك، خلال اليوم الأول من الإصدار 76 من Intermoda في غوادالاخارا، ولاية خاليسكو، المكسيك، 18 يناير 2022.
يحصل أحد الزبائن على قصة شعر في إحدى قاعات الحفلات الموسيقية، حيث تحتج المتاحف وقاعات الحفلات الموسيقية على القواعد الحكومية التي تسمح بإعادة فتح الصالات الرياضية ومصففي الشعر بينما يتعين عليهم البقاء مغلقين بسبب قيود كورونا في أمستردام، هولندا 19 يناير 2022 .
طفل يلعب مع وشاح أحمر بالقرب من زينة لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين في ميدان تيانانمين في بكين، الصين 18 يناير 2022. أغلقت الصين أجزاء من حي هايديان في بكين بعد اكتشاف ثلاث حالات كورونا، قبل أسابيع فقط من استضافة العاصمة الألعاب الأولمبية الشتوية.
صيادو العنبر في بحر البلطيق في منطقة كالينينغراد. في اليوم السابق، ضربت عاصفة قوية منطقة كالينينغراد بسبب الرياح العاتية، تسببت الأمواج من قاع البحر في رفع العنبر إلى مناطق فريبة من الشاطئ. يستخدم الصيادون شباكًا خاصة لاستخراج حجر ثمين من البحر.