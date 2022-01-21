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https://arabic.sputniknews.com/20220121/الأسبوع-في-صور-1056780602.html
الأسبوع في صور
الأسبوع في صور
يقدم لكم فريق "سبوتنيك" الألبوم الأسبوعي لأبرز أحداث الأسبوع المنصرم، بعدسة مصورين صحافيين من مختلف أنحاء العالم. 21.01.2022, سبوتنيك عربي
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وسائط متعددة
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фото, وسائط متعددة, صور

الأسبوع في صور

14:21 GMT 21.01.2022 (تم التحديث: 14:23 GMT 21.01.2022)
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يقدم لكم فريق "سبوتنيك" الألبوم الأسبوعي لأبرز أحداث الأسبوع المنصرم، بعدسة مصورين صحافيين من مختلف أنحاء العالم.
© Sputnik . Alexander Patrin / الذهاب إلى بنك الصور

أعضاء نادي السباحة الشتوية أثناء ممارسة الرياضة في كيميروفو، روسيا 16 يناير/كانون الثاني 2022

أعضاء نادي السباحة الشتوية أثناء ممارسة الرياضة في كيميروفو، روسيا 16 يناير/كانون الثاني 2022 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Alexander Patrin
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أعضاء نادي السباحة الشتوية أثناء ممارسة الرياضة في كيميروفو، روسيا 16 يناير/كانون الثاني 2022

© Sputnik . Alejandro Martinez Velez / الذهاب إلى بنك الصور

رجل يركب حصانًا عبر ألسنة اللهب كجزء من طقوسٍ، تكريما للقديس أنتوني، شفيع الحيوانات الأليفة، في قرية سان بارتولومي دي بيناريس في مقاطعة أفيلا في وسط إسبانيا، 16 يناير/كانون الثاني 2022.

رجل يركب حصانًا عبر ألسنة اللهب كجزء من طقوسٍ، تكريما للقديس أنتوني، شفيع الحيوانات الأليفة، في قرية سان بارتولومي دي بيناريس في مقاطعة أفيلا في وسط إسبانيا، 16 يناير/كانون الثاني 2022. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Alejandro Martinez Velez
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رجل يركب حصانًا عبر ألسنة اللهب كجزء من طقوسٍ، تكريما للقديس أنتوني، شفيع الحيوانات الأليفة، في قرية سان بارتولومي دي بيناريس في مقاطعة أفيلا في وسط إسبانيا، 16 يناير/كانون الثاني 2022.

© AFP 2021 / Philip Fong

مؤمنو "شنتو" في ضريح "كاندا ميوجين" يستحمون في الماء البارد لتطهير أرواحهم وأجسادهم خلال طقوس رأس السنة الجديدة في طوكيو، اليابان 15 يناير/كانون الثاني 2022.

مؤمنو &quot;شنتو&quot; في ضريح &quot;كاندا ميوجين&quot; يستحمون في الماء البارد لتطهير أرواحهم وأجسادهم خلال طقوس رأس السنة الجديدة في طوكيو، اليابان 15 يناير/كانون الثاني 2022. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2021 / Philip Fong

مؤمنو "شنتو" في ضريح "كاندا ميوجين" يستحمون في الماء البارد لتطهير أرواحهم وأجسادهم خلال طقوس رأس السنة الجديدة في طوكيو، اليابان 15 يناير/كانون الثاني 2022.

© REUTERS / Toby Melville

يقف الناس بجانب برج سانت مايكل وهم يشاهدون البدر، المعروف أحيانًا باسم "وولف مون"، وهو يرتفع خلف غلاستونبري تور في غلاستونبري، بريطانيا، 17 يناير/كانون الثاني 2022

يقف الناس بجانب برج سانت مايكل وهم يشاهدون البدر، المعروف أحيانًا باسم &quot;وولف مون&quot;، وهو يرتفع خلف غلاستونبري تور في غلاستونبري، بريطانيا، 17 يناير/كانون الثاني 2022 - سبوتنيك عربي
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© REUTERS / Toby Melville

يقف الناس بجانب برج سانت مايكل وهم يشاهدون البدر، المعروف أحيانًا باسم "وولف مون"، وهو يرتفع خلف غلاستونبري تور في غلاستونبري، بريطانيا، 17 يناير/كانون الثاني 2022

© AP Photo / Alberto Pezzali

متظاهرة تحمل شعلة أثناء مسيرة "اقتل مشروع القانون" في يوم العمل الوطني في لندن، 15 يناير/كانون الثاني 2022. انطلقت مسيرة المتظاهرين في لندن وبريستول وكوفنتري ونيوكاسل وليفربول وشيفيلد وبليموث وغيرها من المدن عشية تصويت اللوردات النهائي على مشروع القانون في 17 يناير.

متظاهرة تحمل شعلة أثناء مسيرة &quot;اقتل مشروع القانون&quot; في يوم العمل الوطني في لندن، 15 يناير/كانون الثاني 2022. انطلقت مسيرة المتظاهرين في لندن وبريستول وكوفنتري ونيوكاسل وليفربول وشيفيلد وبليموث وغيرها من المدن عشية تصويت اللوردات النهائي على مشروع القانون في 17 يناير. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Alberto Pezzali

متظاهرة تحمل شعلة أثناء مسيرة "اقتل مشروع القانون" في يوم العمل الوطني في لندن، 15 يناير/كانون الثاني 2022. انطلقت مسيرة المتظاهرين في لندن وبريستول وكوفنتري ونيوكاسل وليفربول وشيفيلد وبليموث وغيرها من المدن عشية تصويت اللوردات النهائي على مشروع القانون في 17 يناير.

© AFP 2021 / National Institute of information and communication (Japan)

لقطة مأخوذة من مقطع فيديو التقطه قمر "هيماواري 8" الياباني وأصدره المعهد الوطني للمعلومات والاتصالات الياباني في 15 يناير/كانون الثاني، تُظهر الانفجار البركاني الذي تسبب في حدوث تسونامي في تونغا. كان الثوران شديدا لدرجة أنه سمع على أنه أصوات رعد عالية في فيجي على بعد أكثر من 800 كيلومتر.

لقطة مأخوذة من مقطع فيديو التقطه قمر &quot;هيماواري 8&quot; الياباني وأصدره المعهد الوطني للمعلومات والاتصالات الياباني في 15 يناير/كانون الثاني، تُظهر الانفجار البركاني الذي تسبب في حدوث تسونامي في تونغا. كان الثوران شديدا لدرجة أنه سمع على أنه أصوات رعد عالية في فيجي على بعد أكثر من 800 كيلومتر. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2021 / National Institute of information and communication (Japan)

لقطة مأخوذة من مقطع فيديو التقطه قمر "هيماواري 8" الياباني وأصدره المعهد الوطني للمعلومات والاتصالات الياباني في 15 يناير/كانون الثاني، تُظهر الانفجار البركاني الذي تسبب في حدوث تسونامي في تونغا. كان الثوران شديدا لدرجة أنه سمع على أنه أصوات رعد عالية في فيجي على بعد أكثر من 800 كيلومتر.

© REUTERS / Joshua Roberts

الرئيس الأمريكي جو بايدن يضع كيسًا من الجزر في صندوق في فيلاباندانس، وهي منظمة للإغاثة من الجوع في فيلادلفيا، بنسلفانيا، الولايات المتحدة، 16 يناير 2022.

الرئيس الأمريكي جو بايدن يضع كيسًا من الجزر في صندوق في فيلاباندانس، وهي منظمة للإغاثة من الجوع في فيلادلفيا، بنسلفانيا، الولايات المتحدة، 16 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
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© REUTERS / Joshua Roberts

الرئيس الأمريكي جو بايدن يضع كيسًا من الجزر في صندوق في فيلاباندانس، وهي منظمة للإغاثة من الجوع في فيلادلفيا، بنسلفانيا، الولايات المتحدة، 16 يناير 2022.

© AP Photo / Manish Swarupفنانون يرقصون أثناء التدرب على موكب يوم الجمهورية القادم في نيودلهي، الهند، 17 يناير 2022. تحتفل الهند بيوم الجمهورية في 26 يناير، بمسيرة تشارك فيها مختلف الفروع العسكرية بالإضافة إلى عرض للأسلحة والصواريخ.
فنانون يرقصون أثناء التدرب على موكب يوم الجمهورية القادم في نيودلهي، الهند، 17 يناير 2022. تحتفل الهند بيوم الجمهورية في 26 يناير، بمسيرة تشارك فيها مختلف الفروع العسكرية بالإضافة إلى عرض للأسلحة والصواريخ. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Manish Swarup
فنانون يرقصون أثناء التدرب على موكب يوم الجمهورية القادم في نيودلهي، الهند، 17 يناير 2022. تحتفل الهند بيوم الجمهورية في 26 يناير، بمسيرة تشارك فيها مختلف الفروع العسكرية بالإضافة إلى عرض للأسلحة والصواريخ.
© AFP 2021 / Mahmud Hamsأمطار غزيرة تغرق مدينة غزة وتعيق حركتها، قطاع غزةـ فلسطين 15 يناير 2022
أمطار غزيرة تغرق مدينة غزة وتعيق حركتها، قطاع غزةـ فلسطين 15 يناير 2022 - سبوتنيك عربي
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© AFP 2021 / Mahmud Hams
أمطار غزيرة تغرق مدينة غزة وتعيق حركتها، قطاع غزةـ فلسطين 15 يناير 2022
© REUTERS / Loren Elliottأعضاء وسائل الإعلام يصورون رجلًا مجهول الهوية يغادر موقف السيارات في مكاتب الفريق القانوني للاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش تحت حراسة الشرطة في ملبورن، أستراليا، 15 يناير 2022.
أعضاء وسائل الإعلام يصورون رجلًا مجهول الهوية يغادر موقف السيارات في مكاتب الفريق القانوني للاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش تحت حراسة الشرطة في ملبورن، أستراليا، 15 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
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© REUTERS / Loren Elliott
أعضاء وسائل الإعلام يصورون رجلًا مجهول الهوية يغادر موقف السيارات في مكاتب الفريق القانوني للاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش تحت حراسة الشرطة في ملبورن، أستراليا، 15 يناير 2022.
© AFP 2021 / Patrick T. Fallonشخص يحمل أشياء تم جمعها من مسارات القطارات بينما تمر قاطرة "يونيون باسيفيك" عبر قسم من مسارات قطار يونيون باسيفيك المليئة بالآلاف من الصناديق المفتوحة والطرود المسروقة من حاويات شحن البضائع، التي استهدفها اللصوص أثناء توقف القطارات في وسط مدينة لوس أنجلوس، كاليفورنيا 14 يناير 2022.
شخص يحمل أشياء تم جمعها من مسارات القطارات بينما تمر قاطرة يونيون باسيفيك عبر قسم من مسارات قطار يونيون باسيفيك المليئة بالآلاف من الصناديق المفتوحة والطرود المسروقة من حاويات شحن البضائع، التي استهدفها اللصوص أثناء توقف القطارات في وسط مدينة لوس أنجلوس، كاليفورنيا 14 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2021 / Patrick T. Fallon
شخص يحمل أشياء تم جمعها من مسارات القطارات بينما تمر قاطرة "يونيون باسيفيك" عبر قسم من مسارات قطار يونيون باسيفيك المليئة بالآلاف من الصناديق المفتوحة والطرود المسروقة من حاويات شحن البضائع، التي استهدفها اللصوص أثناء توقف القطارات في وسط مدينة لوس أنجلوس، كاليفورنيا 14 يناير 2022.
© REUTERS / Marcelo del Pozoتقدم العارضات تصاميم "غوزمان" خلال عرض الأزياء "نحن نحب الفلامنكو" (We Love Flamenco) في إشبيلية، إسبانيا، 18 يناير 2022.
تقدم العارضات تصاميم غوزمان خلال عرض الأزياء نحن نحب الفلامنكو (We Love Flamenco) في إشبيلية، إسبانيا، 18 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
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© REUTERS / Marcelo del Pozo
تقدم العارضات تصاميم "غوزمان" خلال عرض الأزياء "نحن نحب الفلامنكو" (We Love Flamenco) في إشبيلية، إسبانيا، 18 يناير 2022.
© AFP 2021 / Anthony Wallaceيرتدي الزائرون فستان "هانبوك" التقليدي أثناء سيرهم على أرض قصر جيونغ بوكجيونغ بعد تساقط الثلوج في سيول، كوريا الجنوبية 17 يناير 2022.
يرتدي الزائرون فستان هانبوك التقليدي أثناء سيرهم على أرض قصر جيونغ بوكجيونغ بعد تساقط الثلوج في سيول، كوريا الجنوبية 17 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2021 / Anthony Wallace
يرتدي الزائرون فستان "هانبوك" التقليدي أثناء سيرهم على أرض قصر جيونغ بوكجيونغ بعد تساقط الثلوج في سيول، كوريا الجنوبية 17 يناير 2022.
© AP Photo / Ariel Schalitيحتفل اليهود الأرثوذكس المتشددون في السلالة الصدادية الحصيرية بالوليمة اليهودية لـ 'تيو الأساقفة' أو "السنة الجديدة للأشجار"، حيث أنهم يجلسون مع حاذبيهم حول طاولة طويلة مليئة بجميع أنواع الفاكهة، في بلدة بني براك، إسرائيل، 16 يناير 2022.
يحتفل اليهود الأرثوذكس المتشددون في السلالة الصدادية الحصيرية بالوليمة اليهودية لـ 'تيو الأساقفة' أو السنة الجديدة للأشجار، حيث أنهم يجلسون مع حاذبيهم حول طاولة طويلة مليئة بجميع أنواع الفاكهة، في بلدة بني براك، إسرائيل، 16 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Ariel Schalit
يحتفل اليهود الأرثوذكس المتشددون في السلالة الصدادية الحصيرية بالوليمة اليهودية لـ 'تيو الأساقفة' أو "السنة الجديدة للأشجار"، حيث أنهم يجلسون مع حاذبيهم حول طاولة طويلة مليئة بجميع أنواع الفاكهة، في بلدة بني براك، إسرائيل، 16 يناير 2022.
© AFP 2021 / David Grayتقدم الفنانة فيكتوريا هانت أغنية على قمة جبل جليدي معلق فوق ميناء سيدني وأمام جسر ميناء سيدني كجزء من مهرجان سيدني 2022، أستراليا 14 يناير 2022.
تقدم الفنانة فيكتوريا هانت أغنية على قمة جبل جليدي معلق فوق ميناء سيدني وأمام جسر ميناء سيدني كجزء من مهرجان سيدني 2022، أستراليا 14 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2021 / David Gray
تقدم الفنانة فيكتوريا هانت أغنية على قمة جبل جليدي معلق فوق ميناء سيدني وأمام جسر ميناء سيدني كجزء من مهرجان سيدني 2022، أستراليا 14 يناير 2022.
© AFP 2021 / Jason Connollyملكة جمال روديو كوين كاليفورنيا، جاكي سكاري، (على اليمين) تنهض بعد وقوعها أمام زميل منافس في سباق التزلج خلال سباق كاوبوي السنوي السابع والأربعين في 17 يناير 2022 في منتجع "ستيم بوت" للتزلج، ولاية كولورادو الأمريكية.
ملكة جمال روديو كوين كاليفورنيا، جاكي سكاري، (على اليمين) تنهض بعد وقوعها أمام زميل منافس في سباق التزلج خلال سباق كاوبوي السنوي السابع والأربعين في 17 يناير 2022 في منتجع ستيم بوت للتزلج، ولاية كولورادو الأمريكية. - سبوتنيك عربي
16/30
© AFP 2021 / Jason Connolly
ملكة جمال روديو كوين كاليفورنيا، جاكي سكاري، (على اليمين) تنهض بعد وقوعها أمام زميل منافس في سباق التزلج خلال سباق كاوبوي السنوي السابع والأربعين في 17 يناير 2022 في منتجع "ستيم بوت" للتزلج، ولاية كولورادو الأمريكية.
© AP Photo / Jae C. Hongزوجان أثناء زيارة تركيبة ضوئية "أوربان لايت" في متحف مقاطعة لوس أنجلوس للفنون في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة 14 يناير 2022.
زوجان أثناء زيارة تركيبة ضوئية أوربان لايت في متحف مقاطعة لوس أنجلوس للفنون في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة 14 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
17/30
© AP Photo / Jae C. Hong
زوجان أثناء زيارة تركيبة ضوئية "أوربان لايت" في متحف مقاطعة لوس أنجلوس للفنون في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة 14 يناير 2022.
© AP Photo / Mahmoud Illeanسيدة تنظر إلى أنقاض منزل فلسطيني هدمته بلدية القدس في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة، 19 يناير 2022. قامت الشرطة الإسرائيلية بإخلاء الأهالي الفلسطينيين من الممتلكات المتنازع عليها وهدم المبنى، أيام بعد مواجهة متوترة.
سيدة تنظر إلى أنقاض منزل فلسطيني هدمته بلدية القدس في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة، 19 يناير 2022. قامت الشرطة الإسرائيلية بإخلاء الأهالي الفلسطينيين من الممتلكات المتنازع عليها وهدم المبنى، أيام بعد مواجهة متوترة. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Mahmoud Illean
سيدة تنظر إلى أنقاض منزل فلسطيني هدمته بلدية القدس في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة، 19 يناير 2022. قامت الشرطة الإسرائيلية بإخلاء الأهالي الفلسطينيين من الممتلكات المتنازع عليها وهدم المبنى، أيام بعد مواجهة متوترة.
© AFP 2021 / Eduardo Soterasالمصلون الأرثوذكس الإثيوبيين في مجمع حمام فاسيليدس أثناء الاحتفال بعيد الغطاس الأثيوبي "تيمكات"، في مدينة جوندار، إثيوبيا، 19 يناير 2022.
المصلون الأرثوذكس الإثيوبيين في مجمع حمام فاسيليدس أثناء الاحتفال بعيد الغطاس الأثيوبي تيمكات، في مدينة جوندار، إثيوبيا، 19 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2021 / Eduardo Soteras
المصلون الأرثوذكس الإثيوبيين في مجمع حمام فاسيليدس أثناء الاحتفال بعيد الغطاس الأثيوبي "تيمكات"، في مدينة جوندار، إثيوبيا، 19 يناير 2022.
© REUTERS / Amr Abdallah Dalshالقطط الضالة في ملاجئ متنقلة معاد تدويرها، مصنوعة من إطارات قديمة، لإبقائها دافئة خلال الشتاء في القاهرة، مصر، 13 يناير 2022.
القطط الضالة في ملاجئ متنقلة معاد تدويرها، مصنوعة من إطارات قديمة، لإبقائها دافئة خلال الشتاء في القاهرة، مصر، 13 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
20/30
© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
القطط الضالة في ملاجئ متنقلة معاد تدويرها، مصنوعة من إطارات قديمة، لإبقائها دافئة خلال الشتاء في القاهرة، مصر، 13 يناير 2022.
© AFP 2021 / Ulises Ruizعارضة أزياء تقدم تصميما من مجموعة "Remembranzas y Colores"، للمصمم المكسيكي كارلوس بيندرا مع نسيج ومطبوعات تكريمًا للمكسيك، خلال اليوم الأول من الإصدار 76 من Intermoda في غوادالاخارا، ولاية خاليسكو، المكسيك، 18 يناير 2022.
عارضة أزياء تقدم تصميما من مجموعة Remembranzas y Colores، للمصمم المكسيكي كارلوس بيندرا مع نسيج ومطبوعات تكريمًا للمكسيك، خلال اليوم الأول من الإصدار 76 من Intermoda في غوادالاخارا، ولاية خاليسكو، المكسيك، 18 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2021 / Ulises Ruiz
عارضة أزياء تقدم تصميما من مجموعة "Remembranzas y Colores"، للمصمم المكسيكي كارلوس بيندرا مع نسيج ومطبوعات تكريمًا للمكسيك، خلال اليوم الأول من الإصدار 76 من Intermoda في غوادالاخارا، ولاية خاليسكو، المكسيك، 18 يناير 2022.
© REUTERS / Lee Smithفنانة خلال عرض بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لسيرك الرعب في مسرح تاين في نيوكاسل أبون تاين، بريطانيا 15 يناير 2022.
فنانة خلال عرض بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لسيرك الرعب في مسرح تاين في نيوكاسل أبون تاين، بريطانيا 15 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
22/30
© REUTERS / Lee Smith
فنانة خلال عرض بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لسيرك الرعب في مسرح تاين في نيوكاسل أبون تاين، بريطانيا 15 يناير 2022.
© REUTERS / Piroschka van de Wouwيحصل أحد الزبائن على قصة شعر في إحدى قاعات الحفلات الموسيقية، حيث تحتج المتاحف وقاعات الحفلات الموسيقية على القواعد الحكومية التي تسمح بإعادة فتح الصالات الرياضية ومصففي الشعر بينما يتعين عليهم البقاء مغلقين بسبب قيود كورونا في أمستردام، هولندا 19 يناير 2022 .
يحصل أحد الزبائن على قصة شعر في إحدى قاعات الحفلات الموسيقية، حيث تحتج المتاحف وقاعات الحفلات الموسيقية على القواعد الحكومية التي تسمح بإعادة فتح الصالات الرياضية ومصففي الشعر بينما يتعين عليهم البقاء مغلقين بسبب قيود كورونا في أمستردام، هولندا 19 يناير 2022 . - سبوتنيك عربي
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© REUTERS / Piroschka van de Wouw
يحصل أحد الزبائن على قصة شعر في إحدى قاعات الحفلات الموسيقية، حيث تحتج المتاحف وقاعات الحفلات الموسيقية على القواعد الحكومية التي تسمح بإعادة فتح الصالات الرياضية ومصففي الشعر بينما يتعين عليهم البقاء مغلقين بسبب قيود كورونا في أمستردام، هولندا 19 يناير 2022 .
© AP Photo / Ng Han Guanطفل يلعب مع وشاح أحمر بالقرب من زينة لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين في ميدان تيانانمين في بكين، الصين 18 يناير 2022. أغلقت الصين أجزاء من حي هايديان في بكين بعد اكتشاف ثلاث حالات كورونا، قبل أسابيع فقط من استضافة العاصمة الألعاب الأولمبية الشتوية.
طفل يلعب مع وشاح أحمر بالقرب من زينة لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين في ميدان تيانانمين في بكين، الصين 18 يناير 2022. أغلقت الصين أجزاء من حي هايديان في بكين بعد اكتشاف ثلاث حالات كورونا، قبل أسابيع فقط من استضافة العاصمة الألعاب الأولمبية الشتوية. - سبوتنيك عربي
24/30
© AP Photo / Ng Han Guan
طفل يلعب مع وشاح أحمر بالقرب من زينة لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين في ميدان تيانانمين في بكين، الصين 18 يناير 2022. أغلقت الصين أجزاء من حي هايديان في بكين بعد اكتشاف ثلاث حالات كورونا، قبل أسابيع فقط من استضافة العاصمة الألعاب الأولمبية الشتوية.
© AFP 2021 / Ishara S. Kodikaraالأفيال تتجول داخل دار الأيتام "بيناولا إليفانت" في بيناولا، سريلانكا 15 يناير 2022.
الأفيال تتجول داخل دار الأيتام بيناولا إليفانت في بيناولا، سريلانكا 15 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2021 / Ishara S. Kodikara
الأفيال تتجول داخل دار الأيتام "بيناولا إليفانت" في بيناولا، سريلانكا 15 يناير 2022.
© Sputnik . Mikhail Golenkov / الذهاب إلى بنك الصور صيادو العنبر في بحر البلطيق في منطقة كالينينغراد. في اليوم السابق، ضربت عاصفة قوية منطقة كالينينغراد بسبب الرياح العاتية، تسببت الأمواج من قاع البحر في رفع العنبر إلى مناطق فريبة من الشاطئ. يستخدم الصيادون شباكًا خاصة لاستخراج حجر ثمين من البحر.
 صيادو العنبر في بحر البلطيق في منطقة كالينينغراد. في اليوم السابق، ضربت عاصفة قوية منطقة كالينينغراد بسبب الرياح العاتية، تسببت الأمواج من قاع البحر في رفع العنبر إلى مناطق فريبة من الشاطئ. يستخدم الصيادون شباكًا خاصة لاستخراج حجر ثمين من البحر. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Mikhail Golenkov
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صيادو العنبر في بحر البلطيق في منطقة كالينينغراد. في اليوم السابق، ضربت عاصفة قوية منطقة كالينينغراد بسبب الرياح العاتية، تسببت الأمواج من قاع البحر في رفع العنبر إلى مناطق فريبة من الشاطئ. يستخدم الصيادون شباكًا خاصة لاستخراج حجر ثمين من البحر.
© REUTERS / Akhtar Soomroسانيا، 10 سنوات، تلعب مع كلب يُدعى دوغو، أثناء جلوسها على نافذة منزل عائلتها في كراتشي، باكستان 19 يناير 2022.
سانيا، 10 سنوات، تلعب مع كلب يُدعى دوغو، أثناء جلوسها على نافذة منزل عائلتها في كراتشي، باكستان 19 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
27/30
© REUTERS / Akhtar Soomro
سانيا، 10 سنوات، تلعب مع كلب يُدعى دوغو، أثناء جلوسها على نافذة منزل عائلتها في كراتشي، باكستان 19 يناير 2022.
© Sputnik . Maksim Blinov / الذهاب إلى بنك الصورالمشاركون في مراسم عيد الغطاس في حديقة ستروغينو في موسكو، روسيا 18 يناير 2022
المشاركون في مراسم عيد الغطاس في حديقة ستروغينو في موسكو، روسيا 18 يناير 2022 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Maksim Blinov
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المشاركون في مراسم عيد الغطاس في حديقة ستروغينو في موسكو، روسيا 18 يناير 2022
© REUTERS / Iranian Army/WANA (West Asia News Agency)تدريبات ""تشيرو-2022" المشتركة بين روسيا والصين والهند وإيران في بحر العرب، 20 يناير 2022
تدريبات تشيرو-2022 المشتركة بين روسيا والصين والهند وإيران في بحر العرب، 20 يناير 2022 - سبوتنيك عربي
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© REUTERS / Iranian Army/WANA (West Asia News Agency)
تدريبات ""تشيرو-2022" المشتركة بين روسيا والصين والهند وإيران في بحر العرب، 20 يناير 2022
© REUTERS / Mohammed Jalalمواطنون يلعبون بالثلج في حديقة مغطاة بالثلوج في السليمانية، العراق ، 17 يناير 2022.
مواطنون يلعبون بالثلج في حديقة مغطاة بالثلوج في السليمانية، العراق ، 17 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
30/30
© REUTERS / Mohammed Jalal
مواطنون يلعبون بالثلج في حديقة مغطاة بالثلوج في السليمانية، العراق ، 17 يناير 2022.
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