https://arabic.sputniknews.com/20220121/الأمير-وليام-يكشف-عن-رغبته-في-عدم-إنجاب-المزيد-من-الأطفال-من-كيت-ميدلتون-برد-فعل-عفوي-طريف-فيديو-1056821860.html

الأمير وليام يكشف عن رغبته في عدم إنجاب المزيد من الأطفال من كيت ميدلتون برد فعل عفوي طريف... ‏فيديو

الأمير وليام يكشف عن رغبته في عدم إنجاب المزيد من الأطفال من كيت ميدلتون برد فعل عفوي طريف... ‏فيديو

كشف الأمير البريطاني وليام عن عدم رغبته في إنجاب المزيد من الأطفال من زوجته، كيت ميدلتون، ‏برد فعل عفوي طريف أثناء زيارتهما لأحد المستشفيات في إنجلترا، أمس... 21.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-21T20:34+0000

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وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للزوجين الملكيين أثناء وجودهما داخل مستشفى كليثرو المجتمعي، وقيام كيت ميدلتون بحمل طفلة رضيعة انجذبت إليها.وبينما كانت كيت ميدلتون تحمل الطفلة في أحضانها، علّق زوجها الأمير وليام للحاضرين في المستشفى مازحا: "لا تعطوا زوجتي أي أفكار أخرى"، ليضحك كل الموجودين.وبعدما أعادت كيت ميدلتون الطفلة إلى والدتها، واصل وليام سخريته، قائلا لها: "لا تأخذي الطفلة معك".يشار إلى أن الأمير وليام وكيت ميدلتون لديهما 3 أبناء، هم الأمير جورج (8 أعوام)، والأميرة شارلوت (6 أعوام) والأمير لويس (3 أعوام).وكانت ميدلتون صرحت، في يناير/ كانون الثاني 2020، لأحد الجمهور أثناء ظهورها في برادفورد في إنجلترا أنها لا تعتقد أن زوجها يرغب في إنجاب المزيد من الأطفال، وذلك عندما سألها عن التخطيط لطفل رابع.واحتفلت كيت ميدلتون، خلال الشهر الجاري، بعيد ميلادها الـ40، وبتلك المناسبة خضعت لجلسة تصوير مختلفة.

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