https://arabic.sputniknews.com/20220121/الإمارات-توجه-دعوة-جديدة-إلى-مجلس-الأمن-بعد-صواريخ-ومسيرات-استهدفت-المدنيين-1056815269.html

الإمارات توجه دعوة جديدة إلى مجلس الأمن بعد "صواريخ ومسيرات استهدفت المدنيين"

الإمارات توجه دعوة جديدة إلى مجلس الأمن بعد "صواريخ ومسيرات استهدفت المدنيين"

رحبت الإمارات، مساء اليوم الجمعة، ببيان مجلس الأمن الدولي الذي أدان فيه بالإجماع "الهجمات الإرهابية" لجماعة "أنصار الله"، والتي استهدفت منشآت مدنية في دولة... 21.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-21T16:44+0000

2022-01-21T16:44+0000

2022-01-21T16:44+0000

أنصار الله

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

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وقالت مندوبة الإمارات في مجلس الأمن لانا نسيبة، في كلمة لها، إن "دول مجلس الأمن الدولي أكدت أن العدوان الآثم من جانب الحوثيين على بلادها يشكل تهديدا واضحا للأمن الدولي"، مؤكدة أن "هجمات الحوثيين على دولة الإمارات تهدد كل دول العالم".وأضافت: "الصواريخ والمسيرات أطلقها الحوثيون بشكل عشوائي لاستهداف أكبر عدد من المدنيين"، متابعة: "على مجلس الأمن محاسبة جماعة الحوثي على جرائمها".وأكدت في ختام كلمتها، "حق الإمارات في الدفاع عن نفسها"، مشيرة إلى أن "هجوم الحوثيين على أبوظبي لا يهدد الإماراتيين فقط".ودان أعضاء مجلس الأمن الدولي "بأشد العبارات"، "الاعتداءات الإرهابية الشائنة التي شنها الحوثيون في اليمن على منشآت إماراتية"، وذلك في بيان صدر الجمعة بالإجماع، وفق ما أفاد دبلوماسيون.وتمت الموافقة على هذا البيان الذي أعدته الإمارات، والذي يؤكد أن هذه الاعتداءات الدامية على مدنيين "ارتكبها وتبناها الحوثيون"، فيما كان المجلس يستهل اجتماعا طارئا حول هذه التطورات.من جهتها، قالت رئيسة مجلس الأمن الدولي، منى جول، اليوم الجمعة، إن الاعتداءات الدامية على مدنيين في دولة الإمارات "ارتكبها وتبناها الحوثيون".وكانت دولة الإمارات قدمت، الثلاثاء، رسالة إلى النرويج رئيسة مجلس الأمن لشهر يناير/ كانون الثاني الجاري، تطلب فيها عقد اجتماع للمجلس بشأن "هجمات الحوثيين الإرهابية على أبوظبي، التي وقعت الاثنين".وتعرضت الأراضي الإماراتية لهجوم مفاجئ، الاثنين الماضي، حيث أعلنت شرطة أبوظبي وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث انفجار صهاريج البترول في منطقة المصفح، إثر هجوم يعتقد أنه وقع باستخدام طائرات مسيرة.وأكدت شرطة أبوظبي، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، "اندلاع حريق مما أدى إلى انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية... بالقرب من خزانات أدنوك... كما وقع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي".

https://arabic.sputniknews.com/20220121/مجلس-الأمن-الدولي-يصدر-بيانا-بشأن-الهجوم-الإرهابي-الذي-استهدف-منشآت-مدنية-في-الإمارات-1056812046.html

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أنصار الله, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم