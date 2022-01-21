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https://arabic.sputniknews.com/20220121/البيت-الأبيض-لا-يستبعد-لقاء-بين-بايدن-وبوتين-ويستصعب-التكهن-بموعد-حدوثه-1056820458.html
البيت الأبيض لا يستبعد لقاء بين بايدن وبوتين ويستصعب التكهن بموعد حدوثه
البيت الأبيض لا يستبعد لقاء بين بايدن وبوتين ويستصعب التكهن بموعد حدوثه
أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن "اللقاء بين الرئيسين الأمريكي والروسي، جو بايدن وفلاديمير بوتين، أمر ممكن. 21.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-21T19:38+0000
2022-01-21T19:38+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار روسيا
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واشنطن- سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، للصحفيين: إن "الرئيس بوتين يٌقدر دائمًا التفاعل على مستوى الزعماء"، مؤكدة في الوقت ذاته أنه لم نقرر بعد ما إذا كانت هذه الخطوة مناسبة".وأكدت ساكي أن "لقاء بايدن مع بوتين قد يكون الخطوة التالية، أو ربما لا تكون كذلك"، مشيرة إلى أنها لا يمكنها التكهن بموعد حدوثه وما إذا كان سيحدث أم لا".وأضافت أن بايدن "سيستمع إلى تقرير من وزير الخارجية أنتوني بلينكن في نهاية الأسبوع حول لقائه في جنيف مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف"، متابعة، بأن واشنطن تتوقع أن يلتقي وزيرا خارجية البلدين مرة أخرى قريباً.وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قال أمس الخميس، إنه يدرس إمكانية عقد قمة جديدة مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين.كما حذّر بايدن من "كارثة إذا ما أقدم فلاديمير بوتين على غزو أوكرانيا، متوقعا قيام الرئيس الروسي بتحرك داخل أوكرانيا، لكنه قال إن الإقدام على غزو شامل سيؤدي إلى رد واسع النطاق سيكون مكلفا لروسيا ولاقتصادها.ورفضت روسيا مرارا اتهامات الغرب وأوكرانيا بالتصعيد، قائلة إنها لا تهدد أحدًا ولن تهاجم أحدًا، وأنها تنقل قواتها داخل أراضيها ووفقًا لتقديرها الخاص، وهذا لا يهدد أحدًا ولا ينبغي أن يقلق أحدا.بالإضافة إلى ذلك، صرحت روسيا مرارًا وتكرارًا أن التحدث إليها بلغة العقوبات يأتي بنتائج عكسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220112/إعلام-برلمانيون-أمريكيون-يقترحون-حزمة-عقوبات-ضد-روسيا-تشمل-الرئيس-بوتين-1055369144.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار روسيا

البيت الأبيض لا يستبعد لقاء بين بايدن وبوتين ويستصعب التكهن بموعد حدوثه

19:38 GMT 21.01.2022
© REUTERS / KEVIN LAMARQUEصورة جماعية - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن يتصافحان أمام فيلا "لا غرانج" في جنيف، سويسرا 16 يونيو 2021
صورة جماعية - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن يتصافحان أمام فيلا لا غرانج في جنيف، سويسرا 16 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
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أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن "اللقاء بين الرئيسين الأمريكي والروسي، جو بايدن وفلاديمير بوتين، أمر ممكن.
واشنطن- سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، للصحفيين: إن "الرئيس بوتين يٌقدر دائمًا التفاعل على مستوى الزعماء"، مؤكدة في الوقت ذاته أنه لم نقرر بعد ما إذا كانت هذه الخطوة مناسبة".
واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2022
إعلام: برلمانيون أمريكيون يقترحون حزمة عقوبات ضد روسيا تشمل الرئيس بوتين
12 يناير, 12:57 GMT
وأكدت ساكي أن "لقاء بايدن مع بوتين قد يكون الخطوة التالية، أو ربما لا تكون كذلك"، مشيرة إلى أنها لا يمكنها التكهن بموعد حدوثه وما إذا كان سيحدث أم لا".
وأضافت أن بايدن "سيستمع إلى تقرير من وزير الخارجية أنتوني بلينكن في نهاية الأسبوع حول لقائه في جنيف مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف"، متابعة، بأن واشنطن تتوقع أن يلتقي وزيرا خارجية البلدين مرة أخرى قريباً.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قال أمس الخميس، إنه يدرس إمكانية عقد قمة جديدة مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين.
كما حذّر بايدن من "كارثة إذا ما أقدم فلاديمير بوتين على غزو أوكرانيا، متوقعا قيام الرئيس الروسي بتحرك داخل أوكرانيا، لكنه قال إن الإقدام على غزو شامل سيؤدي إلى رد واسع النطاق سيكون مكلفا لروسيا ولاقتصادها.
ورفضت روسيا مرارا اتهامات الغرب وأوكرانيا بالتصعيد، قائلة إنها لا تهدد أحدًا ولن تهاجم أحدًا، وأنها تنقل قواتها داخل أراضيها ووفقًا لتقديرها الخاص، وهذا لا يهدد أحدًا ولا ينبغي أن يقلق أحدا.
بالإضافة إلى ذلك، صرحت روسيا مرارًا وتكرارًا أن التحدث إليها بلغة العقوبات يأتي بنتائج عكسية.
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