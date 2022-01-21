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https://arabic.sputniknews.com/20220121/البيت-الأبيض-يؤكد-نية-أمريكا-إرسال-مروحيات-مي-17-الروسية-إلى-أوكرانيا-1056820004.html
البيت الأبيض يؤكد نية أمريكا إرسال مروحيات "مي-17" الروسية إلى أوكرانيا
البيت الأبيض يؤكد نية أمريكا إرسال مروحيات "مي-17" الروسية إلى أوكرانيا
أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، اليوم الجمعة، التقارير الأخيرة حول خطط أمريكا لتسليم ‏طائرات هليكوبتر من طراز "مي-17" إلى أوكرانيا، وسط التوترات... 21.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-21T19:20+0000
2022-01-21T19:20+0000
روسيا
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واشنطن – "سبوتنيك". وذكرت العديد من وسائل الإعلام، أمس الخميس، أن واشنطن ستزود كييف بخمس مروحيات نقل روسية الصنع من طراز "مي-17" كانت مخصصة في الأصل للقوات المسلحة الأفغانية قبل انهيار الحكومة في كابول، وكان يجري إصلاحها في أوكرانيا.وقالت جين بساكي خلال المؤتمر الصحفي: "في تحديد المعدات الإضافية الموجودة في مخزونات وزارة الدفاع الأمريكية، والتي يمكن تسليمها بموجب برنامج المواد الدفاعية الزائدة من بين آليات أخرى، فقد أبلغنا الكونغرس مؤخرا بنيتنا في تسليم طائرات هليكوبتر من طراز "مي-17" إلى أوكرانيا".وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، وافقت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على طلب من ليتوانيا وإستونيا ولاتفيا لإرسال أسلحة فتاكة أمريكية الصنع إلى أوكرانيا من أجل تعزيز القدرات العسكرية للبلاد ضد روسيا.وتتهم كييف موسكو بالحشود العسكرية والاستعدادات لغزو الدولة المجاورة، ومع ذلك نفت روسيا المزاعم، وأكدت أنها لا تعتزم مهاجمة أي دولة.كما قالت موسكو إنها تعتبر الاتهامات الموجهة لها ذريعة لنشر المزيد من معدات الناتو العسكرية بالقرب من حدود روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220121/صحيفة-أمريكية-الولايات-المتحدة-تزن-أفراد-عائلات-الدبلوماسيين-من-أوكرانيا-1056809495.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

البيت الأبيض يؤكد نية أمريكا إرسال مروحيات "مي-17" الروسية إلى أوكرانيا

19:20 GMT 21.01.2022
© Sputnik . Alexey Kudenkoمروحيات مي- 17
مروحيات مي- 17 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
مروحيات مي- 17
© Sputnik . Alexey Kudenko
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أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، اليوم الجمعة، التقارير الأخيرة حول خطط أمريكا لتسليم ‏طائرات هليكوبتر من طراز "مي-17" إلى أوكرانيا، وسط التوترات المستمرة مع روسيا.‏
واشنطن – "سبوتنيك". وذكرت العديد من وسائل الإعلام، أمس الخميس، أن واشنطن ستزود كييف بخمس مروحيات نقل روسية الصنع من طراز "مي-17" كانت مخصصة في الأصل للقوات المسلحة الأفغانية قبل انهيار الحكومة في كابول، وكان يجري إصلاحها في أوكرانيا.
وقالت جين بساكي خلال المؤتمر الصحفي: "في تحديد المعدات الإضافية الموجودة في مخزونات وزارة الدفاع الأمريكية، والتي يمكن تسليمها بموجب برنامج المواد الدفاعية الزائدة من بين آليات أخرى، فقد أبلغنا الكونغرس مؤخرا بنيتنا في تسليم طائرات هليكوبتر من طراز "مي-17" إلى أوكرانيا".
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
صحيفة أمريكية: الولايات المتحدة "تزن" أفراد عائلات الدبلوماسيين من أوكرانيا
14:48 GMT
وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، وافقت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على طلب من ليتوانيا وإستونيا ولاتفيا لإرسال أسلحة فتاكة أمريكية الصنع إلى أوكرانيا من أجل تعزيز القدرات العسكرية للبلاد ضد روسيا.
وتتهم كييف موسكو بالحشود العسكرية والاستعدادات لغزو الدولة المجاورة، ومع ذلك نفت روسيا المزاعم، وأكدت أنها لا تعتزم مهاجمة أي دولة.
كما قالت موسكو إنها تعتبر الاتهامات الموجهة لها ذريعة لنشر المزيد من معدات الناتو العسكرية بالقرب من حدود روسيا.
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