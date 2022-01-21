الجيش الأوكراني يجري مناورات تحاكي صد عملية هجومية بالقرب من القرم الروسية

كييف - سبوتنيك. جاء ذلك في بيان للمكتب الإعلامي لقيادة القوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الجمعة.ووفقا للبيان، أجرت القوات الأوكرانية مناورات تكتيكية لحماية الساحل البحري ومناطق برية مهددة بتقدم الدبابات فيها أثناء صد عملية هجومية.وأضاف أنه خلال المناورات، نفذت الأطقم القتالية لراجمات الصواريخ من طراز بي.إم-21 "غراد" مهمة إسكات وتدمير الوسائل النارية والمدرعات والقوة البشرية للعدو المحتمل.وأوضح البيان أن الهدف من هذه المناورات هو تنسيق أعمال الوحدات الفرعية لسلاح مدفعية الميدان، ورفع مستوى الكفاءة الميدانية للأفراد، وزيادة المهارة العملية للقادة في إدارة عمليات الوحدات الفرعية.كما أوضح أن مثل هذه المناورات تجري بانتظام، ولكن في كل مرة يعمل القادة على تعقيد المهمة، حيث يضيفون عناصر ومداخلات جديدة لتطوير جوانب مختلفة لمواجهة العدو.يأتي ذلك وسط تصاعد التوتر بين روسيا والغرب على خلفية اتهامها بالتجهيز لغزو أوكرانيا، الشيء الذي تنفيه موسكو، مشددة على أن مناورات قواتها على الأراضي الروسية وتحركاتها، حق سيادي لا يجب أن يزعج أحداً.
وأضاف أنه خلال المناورات، نفذت الأطقم القتالية لراجمات الصواريخ من طراز بي.إم-21 "غراد" مهمة إسكات وتدمير الوسائل النارية والمدرعات والقوة البشرية للعدو المحتمل. وأوضح البيان أن الهدف من هذه المناورات هو تنسيق أعمال الوحدات الفرعية لسلاح مدفعية الميدان، ورفع مستوى الكفاءة الميدانية للأفراد، وزيادة المهارة العملية للقادة في إدارة عمليات الوحدات الفرعية.
كما أوضح أن مثل هذه المناورات تجري بانتظام، ولكن في كل مرة يعمل القادة على تعقيد المهمة، حيث يضيفون عناصر ومداخلات جديدة لتطوير جوانب مختلفة لمواجهة العدو.
يأتي ذلك وسط تصاعد التوتر بين روسيا والغرب على خلفية اتهامها بالتجهيز لغزو أوكرانيا، الشيء الذي تنفيه موسكو، مشددة على أن مناورات قواتها على الأراضي الروسية وتحركاتها، حق سيادي لا يجب أن يزعج أحداً.
كما أوضحت موسكو أن التصريحات حول "العدوان الروسي المزعزم" تستخدم كذريعة لنشر قوات ومعدات حلف شمال الأطلسي (الناتو) بالقرب من حدود روسيا.