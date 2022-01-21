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https://arabic.sputniknews.com/20220121/الجيش-الإسرائيلي-يحذر-المتنزهين-من-الألغام-في-المناطق-الشمالية-بسبب-الثلوج-1056776421.html
الجيش الإسرائيلي يحذر المتنزهين من الألغام في المناطق الشمالية بسبب الثلوج
الجيش الإسرائيلي يحذر المتنزهين من الألغام في المناطق الشمالية بسبب الثلوج
أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرا للمتنزهين في مرتفعات الجولان المحتلة والمناطق الشمالية، من صعوبة تحديد مناطق الألغام، بسبب الثلوج. 21.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-21T06:28+0000
2022-01-21T06:28+0000
2022-01-21T06:29+0000
الجولان
أخبار إسرائيل اليوم
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القدس - سبوتنيك. وبحسب موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي، فإن "حركة المرور يجب أن تكون منظمة بدقة، ويجب تجنب عبور الأسوار، ودخول مناطق حقول الألغام المُحددة".وكانت الثلوج قد غطت المرتفعات في شمال إسرائيل وفي هضبة الجولان السورية المحتلة، ما أدى إلى انقطاع الطرق وصعوبة التنقل؛ وتم إغلاق منتجعات التزلج في جبل الشيخ، بسبب الطقس السيئ.
https://arabic.sputniknews.com/20220108/شبان-عرب-يحاولون-جر-دبابة-سوفيتية-في-الجولان-السوري-المحتل-فيديو-1055110718.html
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الجولان, أخبار إسرائيل اليوم
الجيش الإسرائيلي يحذر المتنزهين من الألغام في المناطق الشمالية بسبب الثلوج 06:28 GMT 21.01.2022 (تم التحديث: 06:29 GMT 21.01.2022)
أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرا للمتنزهين في مرتفعات الجولان المحتلة والمناطق الشمالية، من صعوبة تحديد مناطق الألغام، بسبب الثلوج.
القدس -
سبوتنيك
. وبحسب موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي، فإن "حركة المرور يجب أن تكون منظمة بدقة، ويجب تجنب عبور الأسوار، ودخول مناطق حقول الألغام المُحددة".
وكانت الثلوج قد غطت المرتفعات في شمال إسرائيل وفي هضبة
الجولان السورية المحتلة
، ما أدى إلى انقطاع الطرق وصعوبة التنقل؛ وتم إغلاق منتجعات التزلج في جبل الشيخ، بسبب الطقس السيئ.