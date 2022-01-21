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الجيش الإسرائيلي يحذر المتنزهين من الألغام في المناطق الشمالية بسبب الثلوج
الجيش الإسرائيلي يحذر المتنزهين من الألغام في المناطق الشمالية بسبب الثلوج
أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرا للمتنزهين في مرتفعات الجولان المحتلة والمناطق الشمالية، من صعوبة تحديد مناطق الألغام، بسبب الثلوج. 21.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-21T06:28+0000
2022-01-21T06:29+0000
الجولان
أخبار إسرائيل اليوم
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القدس - سبوتنيك. وبحسب موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي، فإن "حركة المرور يجب أن تكون منظمة بدقة، ويجب تجنب عبور الأسوار، ودخول مناطق حقول الألغام المُحددة".وكانت الثلوج قد غطت المرتفعات في شمال إسرائيل وفي هضبة الجولان السورية المحتلة، ما أدى إلى انقطاع الطرق وصعوبة التنقل؛ وتم إغلاق منتجعات التزلج في جبل الشيخ، بسبب الطقس السيئ.
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الجولان, أخبار إسرائيل اليوم

الجيش الإسرائيلي يحذر المتنزهين من الألغام في المناطق الشمالية بسبب الثلوج

06:28 GMT 21.01.2022 (تم التحديث: 06:29 GMT 21.01.2022)
© REUTERS / POOL Newمرتفعات هضبة الجولان، الحدود بين سوريا و إسرائيل، 19 نوفمبر 2019
مرتفعات هضبة الجولان، الحدود بين سوريا و إسرائيل، 19 نوفمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
© REUTERS / POOL New
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أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرا للمتنزهين في مرتفعات الجولان المحتلة والمناطق الشمالية، من صعوبة تحديد مناطق الألغام، بسبب الثلوج.
القدس - سبوتنيك. وبحسب موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي، فإن "حركة المرور يجب أن تكون منظمة بدقة، ويجب تجنب عبور الأسوار، ودخول مناطق حقول الألغام المُحددة".
عودة الدبابة العريقة تي - 34 إلى الوطين. تشيتا، روسيا. كانت في السابق في خدمة جيش لاوس. سلّمت لاوس روسيا 30 دبابة من طراز تي-34. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
شبان عرب يحاولون جر "دبابة سوفيتية" في الجولان السوري المحتل... فيديو
8 يناير, 18:56 GMT
وكانت الثلوج قد غطت المرتفعات في شمال إسرائيل وفي هضبة الجولان السورية المحتلة، ما أدى إلى انقطاع الطرق وصعوبة التنقل؛ وتم إغلاق منتجعات التزلج في جبل الشيخ، بسبب الطقس السيئ.
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