https://arabic.sputniknews.com/20220121/الخطوط-القطرية-تحرج-إيرباص-بمشاهد-تؤكد-وجود-خلل-كبير-في-التصنيع-صور--1056818472.html

الخطوط القطرية تحرج "إيرباص" بمشاهد تؤكد وجود خلل كبير في التصنيع... صور

الخطوط القطرية تحرج "إيرباص" بمشاهد تؤكد وجود خلل كبير في التصنيع... صور

نشرت شركة الخطوط الجوية القطرية، اليوم الجمعة، مشاهد قد تعتبر محرجة جدا لعملاق تصنيع الطائرات الأوروبي، شركة "إيرباص"، على خلفية الخلاف القائم بين الطرفين بعد... 21.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-21T19:01+0000

2022-01-21T19:01+0000

2022-01-21T19:01+0000

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وشاركت شركة الخطوط الجوية القطرية صورا تظهر بعض العيوب في التصنيع، والتي بدت في اللقطات على شكل تفتت طبقات خارجية من جدارات الطائرات ناجم عن خلل داخلي كبير.وبحسب وكالة "رويترز"، تأتي هذه الصور كرد من شركة الخطوط الجوية القطرية على قرار شركة "إيرباص" توسيع النزاع مع الشركة القطرية وإلغاء عقد شراء طائرات "إيه 321" بعد مطالب الشركة القطرية.عرضت الشركة القطرية لقطات مصورة تظهر أضرارا وقعت على سطح اثنتين من طائرات "إيرباص" من طراز "إيه 350"، التي منعتهما الهيئة التنظيمية القطرية من الإقلاع، حيث يظهر في الصور، كما يبدو، تفتت طبقات خارجية من جدار الطائرة الخارجي، ربما بسبب خلل داخلي وارتفاع حرارة كبير جدا.الجدير بالذكر، أن الصور المنشورة هي أول صور رسمية تظهر خلال النزاع القائم بين شركة الطيران القطرية وشركة صناعة الطائرات الأوروبية.وصعّدت شركة "إيرباص" الأوروبية، أمس الخميس، من خلافها مع أحد أكبر عملائها، الخطوط الجوية القطرية، بإلغاء عقد لتوريد 50 طائرة من طراز "إيه 321" تحتاجها لفتح خطوط جوية جديدة.ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تعميق الخلاف الذي تحول إلى مواجهة نادرة داخل قاعة المحكمة اليوم، مع جلسة استماع إجرائية بشأن مطالبة قطر بتعويض قدره 600 مليون دولار.تطالب الخطوط الجوية القطرية بالتعويض من شركة صناعة الطائرات الأوروبية، في نزاع قضائي تشتكي فيه الأولى من تآكل أسطح طائرات "إيه 350" وتكبدها خسائر بسبب رفض "إيرباص" الوصول إلى حل ملائم.

https://arabic.sputniknews.com/20220120/إيرباص-تلغي-عقدا-لتوريد-50-طائرة-إلى-قطر-مع-تصاعد-الخلافات-بينهما-1056773024.html

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