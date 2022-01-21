الدوما: مشاورات الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ستعقد الأسبوع المقبل

وكتب فولودين: "في هذا الصدد، سيكون من الصواب إجراء مشاورات الأسبوع المقبل ومناقشة هذه المبادرة. وبعد ذلك، بناءً على نتائج المشاورات سيتم النظر في القضية في مجلس الدوما".وأضاف أن كييف تتجاهل اتفاقيات مينسك، وأن الناتو يريد احتلال أوكرانيا، وهذا قد يتحول إلى مأساة.وكان نواب الحزب الشيوعي في المجلس قد طلبوا، الأربعاء الماضي، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين النظر في هذه القضية، وكذلك التفاوض مع قيادة الجمهوريات لوضع أساس قانوني للعلاقات معها وتنظيم جميع جوانب التعاون.قال غينادي زيوغانوف عضو مجلس الدوما من الحزب الشيوعي، يوم الخميس، إن الاعتراف بالجمهوريتين كجمهوريتين مستقلتين هو خطوة نحو ضمان سلامة المواطنين الذين يعيشون هناك.وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إلى أنه لا يرى أنه من الممكن قول شيء ما حول نداء النواب بشأن الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك قبل التصويت عليه في مجلس الدوما.وتدهورت العلاقات بين موسكو وكييف بعد انقلاب عام 2014 في أوكرانيا، الذي أدى إلى عودة شبه جزيرة القرم إلى حضن روسيا، واندلاع نزاع مسلح في منطقة دونباس (جنوب شرقي أوكرانيا) بين كييف من جهة، وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك "الشعبيتين" (غير المعترف بهما) من جهة أخرى، واللتين أعلنتا الانفصال عن سلطات كييف.
كتب رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، عبر قناته الخاصة في تيليغرام، أن مشاورات مجلس الدوما بشأن الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ستعقد الأسبوع المقبل بمبادرة من نواب الحزب الشيوعي في الدوما.
وكتب فولودين: "في هذا الصدد، سيكون من الصواب إجراء مشاورات الأسبوع المقبل ومناقشة هذه المبادرة. وبعد ذلك، بناءً على نتائج المشاورات سيتم النظر في القضية في مجلس الدوما".
وأضاف أن كييف تتجاهل اتفاقيات مينسك، وأن الناتو يريد احتلال أوكرانيا، وهذا قد يتحول إلى مأساة.
"يجب ألا نسمح بذلك. هناك شيء واحد واضح تماما، يجب البحث عن حلول لضمان أمن مواطنينا في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.
فياتشيسلاف فولودين
رئيس مجلس الدوما الروسي
وكان نواب الحزب الشيوعي في المجلس قد طلبوا، الأربعاء الماضي، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين النظر في هذه القضية، وكذلك التفاوض مع قيادة الجمهوريات لوضع أساس قانوني للعلاقات معها وتنظيم جميع جوانب التعاون.
قال غينادي زيوغانوف عضو مجلس الدوما من الحزب الشيوعي، يوم الخميس، إن الاعتراف بالجمهوريتين كجمهوريتين مستقلتين هو خطوة نحو ضمان سلامة المواطنين الذين يعيشون هناك.
وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إلى أنه لا يرى أنه من الممكن قول شيء ما حول نداء النواب بشأن الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك قبل التصويت عليه في مجلس الدوما.
وتدهورت العلاقات بين موسكو وكييف بعد انقلاب عام 2014 في أوكرانيا، الذي أدى إلى عودة شبه جزيرة القرم إلى حضن روسيا، واندلاع نزاع مسلح في منطقة دونباس (جنوب شرقي أوكرانيا) بين كييف من جهة، وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك "الشعبيتين" (غير المعترف بهما) من جهة أخرى، واللتين أعلنتا الانفصال عن سلطات كييف.