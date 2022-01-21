الرئيس التركي: قد أزور موسكو قريبا
13:31 GMT 21.01.2022 (تم التحديث: 13:45 GMT 21.01.2022)
© REUTERS / SPUTNIKالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021
أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أنه قد يتحدث هاتفيًا مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أو قد يزور موسكو عقب زيارته لأوكرانيا.
أنقرة - سبوتنيك. وقال أردوغان للصحفيين، عقب صلاة الجمعة: "لدي زيارة إلى أوكرانيا قريبا وربما أتحدث إلى بوتين هاتفيا، وأزور موسكو. علاقاتنا مع روسيا مستمرة بشكل جيد".
وأضاف الرئيس التركي: "احتلال أوكرانيا وانتهاك حدودها يعتبر انتهاكا صارخا لسلامة المنطقة. بإمكاننا التوسط من أجل إحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا. تركيا لا تريد توتر العلاقات بين روسيا وأوكرانيا".
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، صرح المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأنه لا توجد خطط لمحادثات هاتفية بين بوتين وأردوغان، على جدول أعمال الرئيس الروسي، لكنها قد تظهر في أي وقت.
ويأتي ذلك على خلفية اقتراحات صدرت أخيرا من الجانب التركي حول إمكانية دعوة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، للقاء في إسطنبول، من أجل التباحث حول حل الخلافات بين البلدين، كما أشار الجانب التركي إلى إمكانية دعوة ممثلين عن جمهوريتي دونتسك ولوغانسك، الشعبيتين المعلنتين من طرف واحد، إلى هذا الحوار.
وأضاف الرئيس التركي: "احتلال أوكرانيا وانتهاك حدودها يعتبر انتهاكا صارخا لسلامة المنطقة. بإمكاننا التوسط من أجل إحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا. تركيا لا تريد توتر العلاقات بين روسيا وأوكرانيا".
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، صرح المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأنه لا توجد خطط لمحادثات هاتفية بين بوتين وأردوغان، على جدول أعمال الرئيس الروسي، لكنها قد تظهر في أي وقت.
ويأتي ذلك على خلفية اقتراحات صدرت أخيرا من الجانب التركي حول إمكانية دعوة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، للقاء في إسطنبول، من أجل التباحث حول حل الخلافات بين البلدين، كما أشار الجانب التركي إلى إمكانية دعوة ممثلين عن جمهوريتي دونتسك ولوغانسك، الشعبيتين المعلنتين من طرف واحد، إلى هذا الحوار.
LIVE: Turkiye's President Erdogan speaks to media after attending Friday prayers— PresserWatch (@PresserWatch) January 21, 2022
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