https://arabic.sputniknews.com/20220121/السودان-يعلن-تشكيل-حكومة-جديدة-وليبيا-تعلن-انطلاق-إعادة-توحيد-المصرف-المركزي-1056806995.html

السودان يعلن تشكيل حكومة جديدة... وليبيا تعلن انطلاق إعادة توحيد المصرف المركزي

السودان يعلن تشكيل حكومة جديدة... وليبيا تعلن انطلاق إعادة توحيد المصرف المركزي

أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، عن الأسماء المكلفة بإدارة 15 حقيبة وزارية ضمن الحكومة الجديدة، التي أقرها المجلس السيادي... 21.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-21T14:13+0000

2022-01-21T14:13+0000

2022-01-21T14:13+0000

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عالم سبوتنيك

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السودان يعلن تشكيل حكومة جديدة.. لافرينتييف يلتقي الأسد.. وليبيا تعلن انطلاق إعادة توحيد المصرف المركزي السودان يعلن تشكيل حكومة جديدة.. لافرينتييف يلتقي الأسد.. وليبيا تعلن انطلاق إعادة توحيد المصرف المركزي

السودان يعلن تشكيل حكومة جديدة.. وواشنطن تشترط وقف العنف وعودة الحكومة المدنية لاستئناف مساعداتها للخرطوميأتي هذا فيما تشهد البلاد احتجاجات متواصلة، تلبية لدعوات من تجمع المهنيين وقوى سياسية تعارض الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة في الـ25 تشرين الأول/أكتوبر 2021.وقال المحلل السياسي السوداني، عصام دكين، إن "الفريق البرهان يمضي في تشكيل الحكومة الجديدة بعد أن ذهب للقوى السياسية التي يتواجد جزء كبير منها في الشارع ويتحدى البرهان ويريد إزالة حكومته وإبعاد القوات المسلحة عن المشهد السياسي".مبعوث الرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية يلتقي الرئيس بشار الأسد بعد زيارة للسعوديةاستقبل الرئيس السوري بشار الأسد، المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية، ألكسندر لافرينتييف.وكالة الأنباء السورية ذكرت أن الحديث "دار حول آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، والقضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك".وأكد لافرينتييف أن موسكو تولي أهمية خاصة لتطوير العلاقة مع سوريا بشكل مستمر وتعزيز التعاون بين المؤسسات، ودعم الشعب السوري في كل ما يساعده على تجاوز آثار الحرب.من جهته، قال الكاتب والباحث في الشأن الروسي، أشرف الصباغ، إن "زيارة المبعوث الروسي إلى دمشق بعد الرياض، قد تشي إلى وجود بعض الأمور المهمة وعلى رأسها إمكانية عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية".ليبيا تعلن الانطلاق الفعلي لإعادة توحيد المصرف المركزي بين شطري البلدوأكد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير ونائب المحافظ علي سالم الحبري، الانطلاق الفعلي لعملية إعادة توحيد المصرف، وذلك تتويجاً للجهود التي بذلت لإنجاز هذه المهمة.وذكر أنه "بفضل دول الجوار وجهود الأشقاء والأمم المتحدة تم توحيد المصرف المركزي الليبي، الأمر الذي يساعد في تحقيق واستعادة الاستقرار والأمن الاقتصادي وعودة الحياة المصرفية إلى كل فروع المصارف في الشرق والغرب، وتسهيل الإجراءات للمواطنين وتسهيل عملية تحويل المرتبات وكذلك تسيير أعمال رجال الأعمال من خلال تحويلاتهم واعتماداتهم في الشرق والغرب".يمكنكم متابعة المزيد من خلال عالم سبوتنيك

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