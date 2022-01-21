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الصين تطور خوذة تزلج مقاومة للصدمات بتكنولوجيا فريدة
الصين تطور خوذة تزلج مقاومة للصدمات بتكنولوجيا فريدة
أفادت وسائل إعلام صينية، صباح اليوم الجمعة، عن نجاح الصين بتطوير خوذة تزلج مقاومة للصدمات، وذلك من خلال إضافة تكنولوجيا فريدة يتم استخدامها للمرة الأولى. 21.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-21T06:22+0000
2022-01-21T06:27+0000
منوعات
الصين
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وذكرت وكالة "شينخوا" الصينية أن علماء صينيين طوروا خوذة تزلج قوية مستوحاة من تكنولوجيا الفضاء المستخدمة في الأصل في صاروخ "لونغ مارش-5".وخضعت الخوذة التي صممها فريق من جامعة داليان للتكنولوجيا بمقاطعة لياونينغ، شمال شرقي الصين، للاختبار على رؤوس أعضاء فريق التزلج الحر الصيني أثناء تدريبهم على منافسات المهارات الجوية والتزلج في ساحة شكلها نصف أنبوب للاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقبلة. وبحسب الوكالة، فإن خوذ التزلج التي تغطي الرأس والمصممة لحماية المتزلجين من الاصطدام أو السقوط عند ممارساتهم على المنحدرات تتميز بخفة الوزن ومقاومة قوية للصدمات، حيث يستخدم نفس المبدأ في المركبات الفضائية، وذلك لتحسين لحماية وسلامة المتزلجين.واستخدم العلماء مادة جديدة صنعت من ألياف الكربون والألياف الزجاجية والمطاط الصناعي على الغلاف الخارجي للخوذة، مما جعل معدات الحماية أخف وزنا وأقوى.
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منوعات, الصين

الصين تطور خوذة تزلج مقاومة للصدمات بتكنولوجيا فريدة

06:22 GMT 21.01.2022 (تم التحديث: 06:27 GMT 21.01.2022)
© REUTERS / Kim Kyung-Hoonخوذة أمان بلاستيكية تزن 248 غرامًا، أي ما يعادل كمية البلاستيك التي يمكن أن يأكلها شخص ما في عام واحد، معروضة على طبق في هذا الرسم التوضيحي الذي تم التقاطه في طوكيو، اليابان، 31 مارس 2020
خوذة أمان بلاستيكية تزن 248 غرامًا، أي ما يعادل كمية البلاستيك التي يمكن أن يأكلها شخص ما في عام واحد، معروضة على طبق في هذا الرسم التوضيحي الذي تم التقاطه في طوكيو، اليابان، 31 مارس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
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أفادت وسائل إعلام صينية، صباح اليوم الجمعة، عن نجاح الصين بتطوير خوذة تزلج مقاومة للصدمات، وذلك من خلال إضافة تكنولوجيا فريدة يتم استخدامها للمرة الأولى.
وذكرت وكالة "شينخوا" الصينية أن علماء صينيين طوروا خوذة تزلج قوية مستوحاة من تكنولوجيا الفضاء المستخدمة في الأصل في صاروخ "لونغ مارش-5".
وخضعت الخوذة التي صممها فريق من جامعة داليان للتكنولوجيا بمقاطعة لياونينغ، شمال شرقي الصين، للاختبار على رؤوس أعضاء فريق التزلج الحر الصيني أثناء تدريبهم على منافسات المهارات الجوية والتزلج في ساحة شكلها نصف أنبوب للاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقبلة.
وبحسب الوكالة، فإن خوذ التزلج التي تغطي الرأس والمصممة لحماية المتزلجين من الاصطدام أو السقوط عند ممارساتهم على المنحدرات تتميز بخفة الوزن ومقاومة قوية للصدمات، حيث يستخدم نفس المبدأ في المركبات الفضائية، وذلك لتحسين لحماية وسلامة المتزلجين.
واستخدم العلماء مادة جديدة صنعت من ألياف الكربون والألياف الزجاجية والمطاط الصناعي على الغلاف الخارجي للخوذة، مما جعل معدات الحماية أخف وزنا وأقوى.
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