https://arabic.sputniknews.com/20220121/الكاظمي-يتوعد-بـرد-مدو-على-هجوم-داعش-في-ديالى-1056810254.html

الكاظمي يتوعد بـ"رد مدو" على هجوم "داعش" في ديالى

الكاظمي يتوعد بـ"رد مدو" على هجوم "داعش" في ديالى

توعد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، بـ"رد مدوّ على الهجوم الإرهابي الذي شنه عناصر تنظيم "داعش" على الجيش العراقي في ديالى، وأسفر عن مقتل 11... 21.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-21T15:05+0000

2022-01-21T15:05+0000

2022-01-21T15:05+0000

أخبار العراق اليوم

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وقال الكاظمي، عبر حسابه على "تويتر": "إن الجريمة الإرهابية التي ارتكبت بحق أبنائنا من الجيش في محافظة ديالى لن تمر من دون عقاب حاسم"، مؤكدا أن "القوات المسلحة العراقية سيكون لها رد مدو بحق الإرهابيين القتلة".وأكد أن "القوات المسلحة العراقية عليها واجب منع تكرار هذه الخروقات وملاحقة الإرهابيين في كل مكان، من أجل العراق والعراقيين، الرحمة لشهدائنا الأبرار".وأفادت وسائل إعلام عراقية، في وقت سابق اليوم، عن توجيه القائد العام للقوات المسلحة العراقية، مصطفى الكاظمي، بفتح تحقيق عاجل بالهجوم الذي شنه تنظيم "داعش" الإرهابي على سرية للجيش العراقي في محافظة ديالى.وقال المتحدث العسكري باسم الكاظمي، يحيى رسول، إن "القائد العام للقوات المسلحة وجّه بإجراء تحقيق عاجل بالحادث الإرهابي الذي أسفر عن استشهاد 11 مقاتلاً بينهم ضابط من السرية الأولى في لواء المشاة الثاني بالفرقة الأولى بالجيش العراقي في منطقة أم الكرامي بناحية العظيم في محافظة ديالى".وأردف بالقول إن الكاظمي "أمر على الالتزام بأعلى درجات التأهب لدحر خطط الجماعات الإرهابية، وتنفيذ عمليات كبيرة في المناطق التي يستخدمها أعضاء تنظيم داعش الإرهابي، وسرعة التحرك لإنزال القصاص العادل بحق الإرهابيين الذين أقدموا على هذا العمل الجبان وملاحقتهم أينما كانوا".وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، في وقت سابق من اليوم، مقتل ضابط وعدد من المراتب والجنود في الجيش، إثر هجوم إرهابي في ناحية العظيم في محافظة ديالى.وقالت خلية الإعلام الأمني في العراق، في بيان نعت فيه القتلى، إن "القصاص من الإرهابيين المنفذين لهذا الحادث الغادر، سيكون قريبا. وسيكون الرد قاسيا".

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أخبار العراق اليوم