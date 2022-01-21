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https://arabic.sputniknews.com/20220121/الكاظمي-يوجه-أمرا-عسكريا-للتأهب-وتنفيذ-عمليات-عسكرية-في-محافظة-ديالى-1056804759.html
الكاظمي يوجه أمرا عسكريا للتأهب وتنفيذ عمليات عسكرية في محافظة ديالى
الكاظمي يوجه أمرا عسكريا للتأهب وتنفيذ عمليات عسكرية في محافظة ديالى
أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الجمعة، عن توجيه القائد العام للقوات المسلحة العراقية، مصطفى الكاظمي، بفتح تحقيق عاجل بالهجوم الذي شنه تنظيم "داعش" الإرهابي... 21.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-21T13:25+0000
2022-01-21T13:25+0000
ديالي
العراق
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ونقلت وكالة "شفق نيوز" تصريحات المتحدث العسكري باسم الكاظمي، يحيى رسول عبد الله، الذي قال: "القائد العام للقوات المسلحة وجّه بإجراء تحقيق عاجل بالحادث الإرهابي الذي أسفر عن استشهاد 11 مقاتلاً بينهم ضابط من السرية الأولى في لواء المشاة الثاني بالفرقة الأولى بالجيش العراقي في منطقة أم الكرامي بناحية العظيم في محافظة ديالى".وأردف بالقول إن الكاظمي "أمر على الالتزام بأعلى درجات التأهب لدحر خطط الجماعات الإرهابية، وتنفيذ عمليات كبيرة في المناطق التي يستخدمها أعضاء تنظيم داعش الإرهابي، وسرعة التحرك لإنزال القصاص العادل بحق الإرهابيين الذين أقدموا على هذا العمل الجبان وملاحقتهم أينما كانوا".
ديالي
العراق
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ديالي, العراق

الكاظمي يوجه أمرا عسكريا للتأهب وتنفيذ عمليات عسكرية في محافظة ديالى

13:25 GMT 21.01.2022
© REUTERS / THAIER AL-SUDANIقوات الجيش العراقي في بغداد، العراق 26 مايو 2021
قوات الجيش العراقي في بغداد، العراق 26 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
© REUTERS / THAIER AL-SUDANI
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أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الجمعة، عن توجيه القائد العام للقوات المسلحة العراقية، مصطفى الكاظمي، بفتح تحقيق عاجل بالهجوم الذي شنه تنظيم "داعش" الإرهابي على سرية للجيش العراقي في محافظة ديالى.
ونقلت وكالة "شفق نيوز" تصريحات المتحدث العسكري باسم الكاظمي، يحيى رسول عبد الله، الذي قال: "القائد العام للقوات المسلحة وجّه بإجراء تحقيق عاجل بالحادث الإرهابي الذي أسفر عن استشهاد 11 مقاتلاً بينهم ضابط من السرية الأولى في لواء المشاة الثاني بالفرقة الأولى بالجيش العراقي في منطقة أم الكرامي بناحية العظيم في محافظة ديالى".
وأردف بالقول إن الكاظمي "أمر على الالتزام بأعلى درجات التأهب لدحر خطط الجماعات الإرهابية، وتنفيذ عمليات كبيرة في المناطق التي يستخدمها أعضاء تنظيم داعش الإرهابي، وسرعة التحرك لإنزال القصاص العادل بحق الإرهابيين الذين أقدموا على هذا العمل الجبان وملاحقتهم أينما كانوا".
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