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الكويت... إيقاف تصدير الفحم البترولي بسبب حريق في منطقة الشعيبة الصناعية
الكويت... إيقاف تصدير الفحم البترولي بسبب حريق في منطقة الشعيبة الصناعية
نشب حريق محدود، اليوم الجمعة، في منطقة الشعيبة الصناعية بالكويت. 21.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-21T08:11+0000
2022-01-21T08:14+0000
حريق
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أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية، عبر حسابها بموقع "تويتر"، توقف عمليات تصدير الفحم البترولي مؤقتا بسبب الحريق.وقالت الشركة إن حريقا محدودا نشب اليوم في المنطقة، وتم السيطرة عليه.وأوضحت شركة البترول الوطنية، أن الحريق وقع في جزء من الخط الناقل للفحم البترولي بمنطقة الشعيبة الصناعية.وأشارت الشركة إلى أن الحريق لم يسفر عن وقوع إصابات، إلا أنه تم إيقاف عمليات التصدير لحين تأمين سلامة الموقع.
https://arabic.sputniknews.com/20220114/اندلاع-حريق-ضخم-في-مصفاة-نفط-ميناء-الأحمدي-الكويتي-صورة-1056157448.html
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حريق

الكويت... إيقاف تصدير الفحم البترولي بسبب حريق في منطقة الشعيبة الصناعية

08:11 GMT 21.01.2022 (تم التحديث: 08:14 GMT 21.01.2022)
© REUTERS / Angus Mordantنفط
نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
© REUTERS / Angus Mordant
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نشب حريق محدود، اليوم الجمعة، في منطقة الشعيبة الصناعية بالكويت.
أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية، عبر حسابها بموقع "تويتر"، توقف عمليات تصدير الفحم البترولي مؤقتا بسبب الحريق.
وقالت الشركة إن حريقا محدودا نشب اليوم في المنطقة، وتم السيطرة عليه.
وأوضحت شركة البترول الوطنية، أن الحريق وقع في جزء من الخط الناقل للفحم البترولي بمنطقة الشعيبة الصناعية.
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وأشارت الشركة إلى أن الحريق لم يسفر عن وقوع إصابات، إلا أنه تم إيقاف عمليات التصدير لحين تأمين سلامة الموقع.
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