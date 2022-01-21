المالكي ينتقد أداء الحكومة عقب مقتل 11 عنصرا في الجيش العراقي
© AFP 2021 / Ahmad al-Rubayeمعركة تحرير الحويجة، القوات العراقية، الجيش العراقي، الحشد الشعبي، العراق 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
© AFP 2021 / Ahmad al-Rubaye
انتقد رئيس تحالف "دولة القانون" في العراق، نوري المالكي، اليوم الجمعة، أداء الحكومة عقب مقتل 11 عنصرا بينهم ضابط من السرية الأولى في لواء المشاة الثاني بالفرقة الأولى في الجيش العراقي في منطقة أم الكرامي، بناحية العظيم في محافظة ديالى.
وقال المالكي عبر حسابه على "تويتر": "بألم شديد تلقينا نبأ استشهاد أحد عشر جنديا من أبنائنا في الجيش، تغمدهم الله برحمته وألهم ذويهم الصبر والأجر".
وأضاف المالكي: "لكننا نقول لقد تكررت قوافل الشهداء في هذا المحور على يد الإرهابيين، وهذا دليل مؤسف على خلل الخطط والإجراءات العسكرية وكفاءتها".
وتابع المالكي: "فلماذا لا تعدل الخطط وتتغير بما يناسب الأوضاع الأمنية في المنطقة ؟ وهذا نداء للمسؤولين عن هذا المحور وكل من مسؤوليته معالجة الخلل قبل فوات الأوان بتصاعد العمليات بعدما حرر أبناؤنا الأبطال هذه المناطق بدمائهم الزكية".
فلماذا لا تعدل الخطط وتتغير بما يناسب الاوضاع الامنية في المنطقة ؟ ، وهذا نداء للمسؤولين عن هذا المحور وكل من مسؤوليته معالجة الخلل قبل فوات الاوان بتصاعد العمليات بعدما حرر أبناؤنا الابطال هذه المناطق بدمائهم الزكية #المالكي— Nouri Al-Maliki (@nourialmalikiiq) January 21, 2022
أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الجمعة، عن توجيه القائد العام للقوات المسلحة العراقية، مصطفى الكاظمي، بفتح تحقيق عاجل بالهجوم الذي شنه تنظيم "داعش" الإرهابي على سرية للجيش العراقي في محافظة ديالى.
وكانت قيادة العمليات المشتركة في العراق أعلنت، في وقت سابق من اليوم، مقتل ضابط وعدد من المراتب والجنود في الجيش، إثر هجوم إرهابي في ناحية العظيم في محافظة ديالى.
وجّه القائد العام للقوات المسلحة @MAKadhimi بإجراء تحقيق عاجل بالحادث الإرهابي الذي أسفر عن استشهاد (11) مقاتلاً بينهم ضابط من السرية الأولى في لواء المشاة الثاني بالفرقة الأولى بالجيش العراقي في منطقة أم الكرامي بناحية العظيم في محافظة ديالى.— المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) January 21, 2022
وقالت خلية الإعلام الأمني في العراق، في بيان نعت فيه القتلى، إن "القصاص من الإرهابيين المنفذين لهذا الحادث الغادر، سيكون قريبا. وسيكون الرد قاسيا".
تنعى قيادة العمليات المشتركة استشهاد ضابط وعدد من المراتب والجنود من أبطال السرية الأولى في لواء المشاة الثاني بالفرقة الأولى في الجيش العراقي في منطقة ام الكرامي بناحية العظيم.— خلية الإعلام الأمني🇮🇶 (@SecMedCell) January 21, 2022
إن القصاص العادل من الإرهابيين المنفذين لهذا الحادث الغادر سيكون قريباً وسيكون الرد قاسياً.
وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش"، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع هذا التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".