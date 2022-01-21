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المالكي ينتقد أداء الحكومة عقب مقتل 11 عنصرا في الجيش العراقي
المالكي ينتقد أداء الحكومة عقب مقتل 11 عنصرا في الجيش العراقي
انتقد رئيس تحالف "دولة القانون" في العراق، نوري المالكي، اليوم الجمعة، أداء الحكومة عقب مقتل 11 عنصرا بينهم ضابط من السرية الأولى في لواء المشاة الثاني بالفرقة... 21.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-21T14:39+0000
2022-01-21T14:39+0000
العالم العربي
نوري المالكي
العراق
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وقال المالكي عبر حسابه على "تويتر": "بألم شديد تلقينا نبأ استشهاد أحد عشر جنديا من أبنائنا في الجيش، تغمدهم الله برحمته وألهم ذويهم الصبر والأجر".وأضاف المالكي: "لكننا نقول لقد تكررت قوافل الشهداء في هذا المحور على يد الإرهابيين، وهذا دليل مؤسف على خلل الخطط والإجراءات العسكرية وكفاءتها".وتابع المالكي: "فلماذا لا تعدل الخطط وتتغير بما يناسب الأوضاع الأمنية في المنطقة ؟ وهذا نداء للمسؤولين عن هذا المحور وكل من مسؤوليته معالجة الخلل قبل فوات الأوان بتصاعد العمليات بعدما حرر أبناؤنا الأبطال هذه المناطق بدمائهم الزكية".أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الجمعة، عن توجيه القائد العام للقوات المسلحة العراقية، مصطفى الكاظمي، بفتح تحقيق عاجل بالهجوم الذي شنه تنظيم "داعش" الإرهابي على سرية للجيش العراقي في محافظة ديالى.وكانت قيادة العمليات المشتركة في العراق أعلنت، في وقت سابق من اليوم، مقتل ضابط وعدد من المراتب والجنود في الجيش، إثر هجوم إرهابي في ناحية العظيم في محافظة ديالى.وقالت خلية الإعلام الأمني في العراق، في بيان نعت فيه القتلى، إن "القصاص من الإرهابيين المنفذين لهذا الحادث الغادر، سيكون قريبا. وسيكون الرد قاسيا".وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش"، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع هذا التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".
العراق
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العالم العربي, نوري المالكي, العراق

المالكي ينتقد أداء الحكومة عقب مقتل 11 عنصرا في الجيش العراقي

14:39 GMT 21.01.2022
© AFP 2021 / Ahmad al-Rubayeمعركة تحرير الحويجة، القوات العراقية، الجيش العراقي، الحشد الشعبي، العراق 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
معركة تحرير الحويجة، القوات العراقية، الجيش العراقي، الحشد الشعبي، العراق 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
© AFP 2021 / Ahmad al-Rubaye
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انتقد رئيس تحالف "دولة القانون" في العراق، نوري المالكي، اليوم الجمعة، أداء الحكومة عقب مقتل 11 عنصرا بينهم ضابط من السرية الأولى في لواء المشاة الثاني بالفرقة الأولى في الجيش العراقي في منطقة أم الكرامي، بناحية العظيم في محافظة ديالى.
وقال المالكي عبر حسابه على "تويتر": "بألم شديد تلقينا نبأ استشهاد أحد عشر جنديا من أبنائنا في الجيش، تغمدهم الله برحمته وألهم ذويهم الصبر والأجر".
وأضاف المالكي: "لكننا نقول لقد تكررت قوافل الشهداء في هذا المحور على يد الإرهابيين، وهذا دليل مؤسف على خلل الخطط والإجراءات العسكرية وكفاءتها".
وتابع المالكي: "فلماذا لا تعدل الخطط وتتغير بما يناسب الأوضاع الأمنية في المنطقة ؟ وهذا نداء للمسؤولين عن هذا المحور وكل من مسؤوليته معالجة الخلل قبل فوات الأوان بتصاعد العمليات بعدما حرر أبناؤنا الأبطال هذه المناطق بدمائهم الزكية".
أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الجمعة، عن توجيه القائد العام للقوات المسلحة العراقية، مصطفى الكاظمي، بفتح تحقيق عاجل بالهجوم الذي شنه تنظيم "داعش" الإرهابي على سرية للجيش العراقي في محافظة ديالى.
وكانت قيادة العمليات المشتركة في العراق أعلنت، في وقت سابق من اليوم، مقتل ضابط وعدد من المراتب والجنود في الجيش، إثر هجوم إرهابي في ناحية العظيم في محافظة ديالى.
وقالت خلية الإعلام الأمني في العراق، في بيان نعت فيه القتلى، إن "القصاص من الإرهابيين المنفذين لهذا الحادث الغادر، سيكون قريبا. وسيكون الرد قاسيا".
وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش"، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع هذا التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".
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