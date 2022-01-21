المعلق الجزائري حفيظ دراجي يرد لأول مرة على اتهامه بـ"إهانة وسب" الشعب المغربي... صور
© Photo / facebook\Hafid Derradji - حفيظ دراجيحفيظ دراجي معلق شبكة بي إن سبورت
© Photo / facebook\Hafid Derradji - حفيظ دراجي
رد المعلق الجزائري حفيظ دراجي، لأول مرة، على اتهامه بـ"إهانة وسب" الشعب المغربي.
وانتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي، تزعم أن دراجي "يسب فيها المغرب وشعبه"، وهو ما نفاه المعلق الجزائري، مؤكدا أن هذه الصور مفبركة وأنه عمل غير أخلاقي.
يتم على تويتر تداول (سكرين شوت) مفبرك لمحادثة وهمية بيني وبين إحدى المتابعات فيه كلام بذيئ منسوب الي، وعند دخول الحساب وجدتها أرسلت لي رسائل فيها شتم وسب قبل أن تقوم بحظري ثم إغلاق الحساب كلية، ليتم بعدها فبركة رد غير أخلاقي.— hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) January 20, 2022
لا حول ولا قوة الا بالله. pic.twitter.com/BFu9PidfU9
وردت الفتاة، التي نشرت الصور، وفيديوهات لمحادثتها كاملة مع حفيظ دراجي، مؤكدة أن المعلق الجزائري "شتمها ووجه سبابا للشعب المغربي"، على حد قولها.
الدليل الثاني #طرد_حفيظ_دراجي @derradjihafid pic.twitter.com/PATCE5pY68— Hanane Elyousefi (@elyousefihanan) January 20, 2022
وكان دراجي، تولى عبر شبكة "بي إن سبورتس"، التعليق على مباراة منتخب بلاده أمام كوت ديفوار، أمس الخميس، ضمن دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا المقامة في الكاميرون، والتي خسرت فيه الجزائر بنتيجة 1-3، لتودع المنافسات من دور المجموعات.