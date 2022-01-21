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https://arabic.sputniknews.com/20220121/المعلق-الجزائري-حفيظ-دراجي-يرد-لأول-مرة-على-اتهامه-بـإهانة-وسب-الشعب-المغربي-صور-1056811222.html
المعلق الجزائري حفيظ دراجي يرد لأول مرة على اتهامه بـ"إهانة وسب" الشعب المغربي... صور
المعلق الجزائري حفيظ دراجي يرد لأول مرة على اتهامه بـ"إهانة وسب" الشعب المغربي... صور
رد المعلق الجزائري حفيظ دراجي، لأول مرة، على اتهامه بـ"إهانة وسب" الشعب المغربي. 21.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-21T15:13+0000
2022-01-21T15:13+0000
الجزائر
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وانتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي، تزعم أن دراجي "يسب فيها المغرب وشعبه"، وهو ما نفاه المعلق الجزائري، مؤكدا أن هذه الصور مفبركة وأنه عمل غير أخلاقي.وردت الفتاة، التي نشرت الصور، وفيديوهات لمحادثتها كاملة مع حفيظ دراجي، مؤكدة أن المعلق الجزائري "شتمها ووجه سبابا للشعب المغربي"، على حد قولها.وكان دراجي، تولى عبر شبكة "بي إن سبورتس"، التعليق على مباراة منتخب بلاده أمام كوت ديفوار، أمس الخميس، ضمن دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا المقامة في الكاميرون، والتي خسرت فيه الجزائر بنتيجة 1-3، لتودع المنافسات من دور المجموعات.
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المعلق الجزائري حفيظ دراجي يرد لأول مرة على اتهامه بـ"إهانة وسب" الشعب المغربي... صور

15:13 GMT 21.01.2022
© Photo / facebook\Hafid Derradji - حفيظ دراجيحفيظ دراجي معلق شبكة بي إن سبورت
حفيظ دراجي معلق شبكة بي إن سبورت - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
© Photo / facebook\Hafid Derradji - حفيظ دراجي
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رد المعلق الجزائري حفيظ دراجي، لأول مرة، على اتهامه بـ"إهانة وسب" الشعب المغربي.
وانتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي، تزعم أن دراجي "يسب فيها المغرب وشعبه"، وهو ما نفاه المعلق الجزائري، مؤكدا أن هذه الصور مفبركة وأنه عمل غير أخلاقي.
وردت الفتاة، التي نشرت الصور، وفيديوهات لمحادثتها كاملة مع حفيظ دراجي، مؤكدة أن المعلق الجزائري "شتمها ووجه سبابا للشعب المغربي"، على حد قولها.
وكان دراجي، تولى عبر شبكة "بي إن سبورتس"، التعليق على مباراة منتخب بلاده أمام كوت ديفوار، أمس الخميس، ضمن دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا المقامة في الكاميرون، والتي خسرت فيه الجزائر بنتيجة 1-3، لتودع المنافسات من دور المجموعات.
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