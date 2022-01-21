المفوضية الأوروبية تعتزم مشاورة أوكرانيا بشأن "التيار الشمالي 2"

ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات ممثل الخدمة الصحفية للمفوضية الأوروبية، الذي قال: "يمكننا أن نؤكد أنه ستكون هناك مشاورات مع أوكرانيا خلال عملية التصديق".وأضاف قائلا: "وفقًا لقانون الاتحاد الأوروبي، يجب على المفوضية الأوروبية إبداء رأيها حول مشروع قرار المنظم الألماني بشأن اعتماد "التيار الشمالي 2".يذكر أن مشروع "التيار الشمالي 2" يشمل بناء خط أنابيب غاز بسعة 55 مليار متر مكعب سنويًا من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا. وتقوم شركة "نورد سترريم 2 أي.جي" بإنجاز هذا المشروع مع المساهم الوحيد – وهو شركة "غازبروم" الروسية. ويقوم الشركاء الأوروبيون، شركات "رويال داتش شيل" و"أو.إم.في" و"إنجي" و"يونيبر" و"ونترشيل"، بتمويل هذا المشروع إجمالًا بنسبة 50 في المئة، أي ما يبلغ نحو 950 مليون يورو لكل منها.هذا وتعارض الولايات المتحدة بشدة المشروع، حيث تروج للغاز الطبيعي الأمريكي المسال في الاتحاد الأوروبي. وفرضت واشنطن عقوبات على مشروع "التيار الشمالي 2" في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وطالبت الشركات المساهمة بالتوقف على الفور عن مد خط الأنابيب. وفي هذا السياق، أعلنت شركة "أولسيز" السويسرية على الفور تقريبًا تعليق العمل. وحاليا تناقش الولايات المتحدة مسألة توسيع العقوبات ضد المشروع.
أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، أنها تعتزم المشاورة مع أوكرانيا بشأن مشروع "التيار الشمالي 2" للتوافق عليه وإعطاء الرخصة الكاملة له.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات ممثل الخدمة الصحفية للمفوضية الأوروبية، الذي قال: "يمكننا أن نؤكد أنه ستكون هناك مشاورات مع أوكرانيا خلال عملية التصديق".
وأضاف قائلا: "وفقًا لقانون الاتحاد الأوروبي، يجب على المفوضية الأوروبية إبداء رأيها حول مشروع قرار المنظم الألماني بشأن اعتماد "التيار الشمالي 2".
يذكر أن مشروع "التيار الشمالي 2" يشمل بناء خط أنابيب غاز بسعة 55 مليار متر مكعب سنويًا من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا. وتقوم شركة "نورد سترريم 2 أي.جي" بإنجاز هذا المشروع مع المساهم الوحيد – وهو شركة "غازبروم" الروسية. ويقوم الشركاء الأوروبيون، شركات "رويال داتش شيل" و"أو.إم.في" و"إنجي" و"يونيبر" و"ونترشيل"، بتمويل هذا المشروع إجمالًا بنسبة 50 في المئة، أي ما يبلغ نحو 950 مليون يورو لكل منها.
هذا وتعارض الولايات المتحدة بشدة المشروع، حيث تروج للغاز الطبيعي الأمريكي المسال في الاتحاد الأوروبي. وفرضت واشنطن عقوبات على مشروع "التيار الشمالي 2" في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وطالبت الشركات المساهمة بالتوقف على الفور عن مد خط الأنابيب. وفي هذا السياق، أعلنت شركة "أولسيز" السويسرية على الفور تقريبًا تعليق العمل. وحاليا تناقش الولايات المتحدة مسألة توسيع العقوبات ضد المشروع.