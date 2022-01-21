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الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 3 أفراد و10 كيانات في ثلاث دول
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 3 أفراد و10 كيانات في ثلاث دول
قالت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت عقوبات متعلقة بالإرهاب على 3 أفراد و10 كيانات في لبنان وزامبيا وألمانيا. 21.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-21T16:24+0000
2022-01-21T16:24+0000
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سبوتنيك. وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، إنه تمت إضافة ثلاثة أفراد وعشرة كيانات في لبنان وزامبيا وألمانيا إلى قائمة الأشخاص العقوبات بتهمة تسهيل الإرهاب العالمي من قبل "حزب الله".واستهدفت العقوبات شركات في لبنان وزامبيا وألمانيا بسبب صلاتها المزعومة بالأفراد الخاضعين للعقوبات، ومن بين تلك الشركات "غولدن جروب" و"هامر آند نيل للإنشاءات" و"حميدكو للاستثمارات" وغيرها.وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد أعلنت في وقت سابق فرض عقوبات على الأفراد الثلاثة وشركة تابعة لهم بسبب ارتباطهم بـ"حزب الله" اللبناني، الذي تصنفه واشنطن "إرهابيا".وذكرت الخزانة الأمريكية في بيان على موقعها الإلكتروني، أن الممولين هم عادل دياب وعلي محمد ضعون وجهاد سالم علامه، بالإضافة إلى شركة سياحة تابعة لهم تحمل اسم "دار السلام" وتتخذ من لبنان مقراً لها.وأضاف أنه "تم فرض العقوبات على الأشخاص الثلاثة وشركتهم في وقت يعاني فيه الاقتصاد اللبناني من أزمة غير مسبوقة، ويمنع فيه "حزب الله"، بوصفه جزءًا من الحكومة اللبنانية، الإصلاحات الاقتصادية".
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الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 3 أفراد و10 كيانات في ثلاث دول

16:24 GMT 21.01.2022
© REUTERS / Brian Snyderوزارة الخزانة الأمريكية
وزارة الخزانة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
© REUTERS / Brian Snyder
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قالت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت عقوبات متعلقة بالإرهاب على 3 أفراد و10 كيانات في لبنان وزامبيا وألمانيا.
سبوتنيك. وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، إنه تمت إضافة ثلاثة أفراد وعشرة كيانات في لبنان وزامبيا وألمانيا إلى قائمة الأشخاص العقوبات بتهمة تسهيل الإرهاب العالمي من قبل "حزب الله".
واستهدفت العقوبات شركات في لبنان وزامبيا وألمانيا بسبب صلاتها المزعومة بالأفراد الخاضعين للعقوبات، ومن بين تلك الشركات "غولدن جروب" و"هامر آند نيل للإنشاءات" و"حميدكو للاستثمارات" وغيرها.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد أعلنت في وقت سابق فرض عقوبات على الأفراد الثلاثة وشركة تابعة لهم بسبب ارتباطهم بـ"حزب الله" اللبناني، الذي تصنفه واشنطن "إرهابيا".
وذكرت الخزانة الأمريكية في بيان على موقعها الإلكتروني، أن الممولين هم عادل دياب وعلي محمد ضعون وجهاد سالم علامه، بالإضافة إلى شركة سياحة تابعة لهم تحمل اسم "دار السلام" وتتخذ من لبنان مقراً لها.
وأضاف أنه "تم فرض العقوبات على الأشخاص الثلاثة وشركتهم في وقت يعاني فيه الاقتصاد اللبناني من أزمة غير مسبوقة، ويمنع فيه "حزب الله"، بوصفه جزءًا من الحكومة اللبنانية، الإصلاحات الاقتصادية".
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