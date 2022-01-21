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https://arabic.sputniknews.com/20220121/بايدن-يوجه-بتنفيذ-قرار-رفع-الحد-الأدنى-للأجور-إلى-15-دولارا-في-الساعة-1056799669.html
بايدن يوجه بتنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولارا في الساعة
بايدن يوجه بتنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولارا في الساعة
أصدرت الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن، اليوم الجمعة، توجيهات للوكالات الفيدرالية الأمريكية برفع الحد الأدنى للأجور لموظفي الحكومة إلى 15 دولارا في الساعة. 21.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-21T11:49+0000
2022-01-21T11:49+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
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وحسب موقع "إكسيوس" الأمريكي، قال مكتب إدارة شؤون الموظفين في الولايات المتحدة في بيان اليوم، إن القرار سيؤثر على ما يقرب من 70 ألف موظف فيدرالي. وبدوره، قال كيران أهوجا، مدير مكتب إدارة شؤون الموظفين، إن "رفع معدلات الأجور عبر الحكومة الفيدرالية إلى حد أدنى قدره 15 دولارًا في الساعة يعكس تقديرنا للقوى العاملة الفيدرالية وقيمنا كأمة".وكان بايدن قد أصدر أمرًا تنفيذيًا في العام الماضي، ينص على رفع أجور العمال الفيدراليين إلى 15 دولارًا في الساعة. وقال الرئيس الأمريكي حينها، إن النقابات القوية والأجور الأعلى يمكن أن تنعش الطبقة الوسطى في أمريكا بينما تساعد في سد التفاوتات الاقتصادية والعرقية.ويعتبر هذا الأمر التنفيذي أحدث خطوة للرئيس الأمريكي جو بايدن لدعم العمال، فغالبا ما يطلق على بايدن لقب الرئيس الأكثر تأييدا للنقابات العمالية.فمنذ دخوله البيت الأبيض، أطاح بايدن بعدد من المسؤولين الحكوميين الذين وصفتهم النقابات بأنهم معادون للعمال، وألغى العديد من قرارات سلفه دونالد ترامب التي تضر بحقوق العمال.
الولايات المتحدة الأمريكية
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الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن

بايدن يوجه بتنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولارا في الساعة

11:49 GMT 21.01.2022
© REUTERS / KEVIN LAMARQUEالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
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أصدرت الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن، اليوم الجمعة، توجيهات للوكالات الفيدرالية الأمريكية برفع الحد الأدنى للأجور لموظفي الحكومة إلى 15 دولارا في الساعة.
وحسب موقع "إكسيوس" الأمريكي، قال مكتب إدارة شؤون الموظفين في الولايات المتحدة في بيان اليوم، إن القرار سيؤثر على ما يقرب من 70 ألف موظف فيدرالي.
وبدوره، قال كيران أهوجا، مدير مكتب إدارة شؤون الموظفين، إن "رفع معدلات الأجور عبر الحكومة الفيدرالية إلى حد أدنى قدره 15 دولارًا في الساعة يعكس تقديرنا للقوى العاملة الفيدرالية وقيمنا كأمة".

وطالبت إدارة بايدن الوكالات بتنفيذ الأجر الجديد بحلول 30 يناير/كانون الثاني الجاري.

وكان بايدن قد أصدر أمرًا تنفيذيًا في العام الماضي، ينص على رفع أجور العمال الفيدراليين إلى 15 دولارًا في الساعة.
وقال الرئيس الأمريكي حينها، إن النقابات القوية والأجور الأعلى يمكن أن تنعش الطبقة الوسطى في أمريكا بينما تساعد في سد التفاوتات الاقتصادية والعرقية.
ويعتبر هذا الأمر التنفيذي أحدث خطوة للرئيس الأمريكي جو بايدن لدعم العمال، فغالبا ما يطلق على بايدن لقب الرئيس الأكثر تأييدا للنقابات العمالية.
فمنذ دخوله البيت الأبيض، أطاح بايدن بعدد من المسؤولين الحكوميين الذين وصفتهم النقابات بأنهم معادون للعمال، وألغى العديد من قرارات سلفه دونالد ترامب التي تضر بحقوق العمال.
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