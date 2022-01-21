بايدن يوجه بتنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولارا في الساعة

وحسب موقع "إكسيوس" الأمريكي، قال مكتب إدارة شؤون الموظفين في الولايات المتحدة في بيان اليوم، إن القرار سيؤثر على ما يقرب من 70 ألف موظف فيدرالي. وبدوره، قال كيران أهوجا، مدير مكتب إدارة شؤون الموظفين، إن "رفع معدلات الأجور عبر الحكومة الفيدرالية إلى حد أدنى قدره 15 دولارًا في الساعة يعكس تقديرنا للقوى العاملة الفيدرالية وقيمنا كأمة".وكان بايدن قد أصدر أمرًا تنفيذيًا في العام الماضي، ينص على رفع أجور العمال الفيدراليين إلى 15 دولارًا في الساعة. وقال الرئيس الأمريكي حينها، إن النقابات القوية والأجور الأعلى يمكن أن تنعش الطبقة الوسطى في أمريكا بينما تساعد في سد التفاوتات الاقتصادية والعرقية.ويعتبر هذا الأمر التنفيذي أحدث خطوة للرئيس الأمريكي جو بايدن لدعم العمال، فغالبا ما يطلق على بايدن لقب الرئيس الأكثر تأييدا للنقابات العمالية.فمنذ دخوله البيت الأبيض، أطاح بايدن بعدد من المسؤولين الحكوميين الذين وصفتهم النقابات بأنهم معادون للعمال، وألغى العديد من قرارات سلفه دونالد ترامب التي تضر بحقوق العمال.