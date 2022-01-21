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بتخفيض 40%... مصر للطيران تطلق أول رحلة جوية صديقة للبيئة
بتخفيض 40%... مصر للطيران تطلق أول رحلة جوية صديقة للبيئة
تعتزم شركة "مصر للطيران" إطلاق أول رحلة جوية بخدمات ومنتجات "صديقة للبيئة" غدا السبت 22 يناير/ كانون الثاني. 21.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-21T09:35+0000
2022-01-21T09:35+0000
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وذكرت بوابة "الأهرام" أن الرحلة صديقة البيئة ستحمل رقم 799، وستنطلق من القاهرة إلى العاصمة الفرنسية باريس لتكون الرحلة الأولى من نوعها لشركة طيران فى القارة الأفريقية .من جانبه، قال الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني المصري بأن مواكبة رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تأتي في مقدمة الأولويات، مؤكدا أن قطاع الطيران المدني المصري، يولي أهمية كبيرة لمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية.ويسهم قطاع الطيران المدني في حماية البيئة من التغيرات المناخية من خلال توفير نظام بيئي متكامل ومستدام يطبق كافة التوصيات والتشريعات المحلية والدولية فى مجال الطيران والمتعلقة بحماية البيئة، مما يعزز القدرة على مواجهة المخاطر الطبيعية والحد من التلوث .أكد على ذلك الطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، حيث يرى أن تسيير الرحلة بخدمات ومنتجات صديقة للبيئة يأتى فى إطار المسئولية المجتمعية للشركة، وجهودها فى الحد من التلوث البيئي، وتعزيز الوعي بالآثار الضارة المترتبة على استخدام المواد البلاستيكية " أحادية الاستعمال.في السياق ذاته، تعتزم شركة مصر للطيران تقليل استخدام البلاستيك "أحادي الاستعمال " على متن رحلاتها بنسبة 90%، حيث حددت الشركة 27 منتجًا مصنوعًا من البلاستيك كان يستخدم على متن طائراتها واستبدلت بها منتجات صديقة للبيئة .وابتكرت الشركة شعارا ليوضع على جميع المنتجات والمواد المستخدمة فى أثناء الرحلة ويحمل شعار"Green Service Flight"، وقد تم كتابة الشعار باللون الأخضر الذى يرمز للبيئة النظيفة، كما قررت مصر للطيران، تقديم تخفيض خاص للرحلة صديقة البيئة بنسبة 40%.&gt;&gt;يمكنك متابعة المزيد من أخبار مصر الآن.
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بتخفيض 40%... مصر للطيران تطلق أول رحلة جوية صديقة للبيئة

09:35 GMT 21.01.2022
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSHمطار القاهرة، مصر للطيران، مصر 9 أبريل 2021
مطار القاهرة، مصر للطيران، مصر 9 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
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تعتزم شركة "مصر للطيران" إطلاق أول رحلة جوية بخدمات ومنتجات "صديقة للبيئة" غدا السبت 22 يناير/ كانون الثاني.
وذكرت بوابة "الأهرام" أن الرحلة صديقة البيئة ستحمل رقم 799، وستنطلق من القاهرة إلى العاصمة الفرنسية باريس لتكون الرحلة الأولى من نوعها لشركة طيران فى القارة الأفريقية .
من جانبه، قال الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني المصري بأن مواكبة رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تأتي في مقدمة الأولويات، مؤكدا أن قطاع الطيران المدني المصري، يولي أهمية كبيرة لمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية.
ويسهم قطاع الطيران المدني في حماية البيئة من التغيرات المناخية من خلال توفير نظام بيئي متكامل ومستدام يطبق كافة التوصيات والتشريعات المحلية والدولية فى مجال الطيران والمتعلقة بحماية البيئة، مما يعزز القدرة على مواجهة المخاطر الطبيعية والحد من التلوث .
أكد على ذلك الطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، حيث يرى أن تسيير الرحلة بخدمات ومنتجات صديقة للبيئة يأتى فى إطار المسئولية المجتمعية للشركة، وجهودها فى الحد من التلوث البيئي، وتعزيز الوعي بالآثار الضارة المترتبة على استخدام المواد البلاستيكية " أحادية الاستعمال.
في السياق ذاته، تعتزم شركة مصر للطيران تقليل استخدام البلاستيك "أحادي الاستعمال " على متن رحلاتها بنسبة 90%، حيث حددت الشركة 27 منتجًا مصنوعًا من البلاستيك كان يستخدم على متن طائراتها واستبدلت بها منتجات صديقة للبيئة .
وابتكرت الشركة شعارا ليوضع على جميع المنتجات والمواد المستخدمة فى أثناء الرحلة ويحمل شعار"Green Service Flight"، وقد تم كتابة الشعار باللون الأخضر الذى يرمز للبيئة النظيفة، كما قررت مصر للطيران، تقديم تخفيض خاص للرحلة صديقة البيئة بنسبة 40%.
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