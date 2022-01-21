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https://arabic.sputniknews.com/20220121/بعد-عودة-بعثته-الدبلوماسية-إلى-أفغانستان-هل-اعترف-الاتحاد-الأوروبي-بـطالبان-كأمر-واقع-1056806033.html
بعد عودة بعثته الدبلوماسية إلى أفغانستان... هل اعترف الاتحاد الأوروبي بـ"طالبان" كأمر واقع
بعد عودة بعثته الدبلوماسية إلى أفغانستان... هل اعترف الاتحاد الأوروبي بـ"طالبان" كأمر واقع
تناقش الحلقة: قرار الاتحاد الأوروبي إعادة بعثته الدبلوماسية إلى أفغانستان، بعد أشهر من انسحابها من هناك عقب سيطرة الحركة على السلطة في البلاد. هل اعترف الاتحاد... 21.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-21T13:58+0000
2022-01-21T13:58+0000
2022-01-21T13:58+0000
راديو
بانوراما
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بعد عودة بعثته الدبلوماسية إلى أفغانستان، هل إعترف الإتحاد الاوروبي ب"طالبان" كأمر واقع؟
بعد عودة بعثته الدبلوماسية إلى أفغانستان، هل إعترف الإتحاد الاوروبي ب"طالبان" كأمر واقع؟
حتى الآن، لم تعترف أي دولة بعد بالحكومة المؤقتة التي شكلتها طالبان، فضلاً عن أن العديد من أعضاء الحكومة الأفغانية المؤقتة مدرجون على قائمة العقوبات الدولية.أستاذ القانون والعلوم السياسية والخبير في الشأن الأفغاني، حمزة مؤمن حكيمي، رأى بأن خطوة الاتحاد الأوروبي تعكس اعترافها بطالبان كأمر واقع.كما أضاف، في حوار عبر "بانوراما"، أن الدول الأوروبية تتأثر أكثر من أي بلد آخر بأية كارثة اقتصادية أو إنسانية يمكن أن تصيب أفغاسنان.وأعرب عن قناعته بأن العلاقات مع دول الجوار هي أهم بالنسبة لأفغانستان، من البلدان البعيدة عنها جغرافياً.التفاصيل في الملف الصوتي
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فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/15/1056805965_225:0:1158:700_1920x0_80_0_0_7d57254be6e6f2af68fff39cad9ced0b.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
راديو, بانوراما, аудио
بعد عودة بعثته الدبلوماسية إلى أفغانستان... هل اعترف الاتحاد الأوروبي بـ"طالبان" كأمر واقع
تناقش الحلقة: قرار الاتحاد الأوروبي إعادة بعثته الدبلوماسية إلى أفغانستان، بعد أشهر من انسحابها من هناك عقب سيطرة الحركة على السلطة في البلاد. هل اعترف الاتحاد الأوروبي بـ"طالبان" كأمر واقع؟
حتى الآن، لم تعترف أي دولة بعد بالحكومة المؤقتة التي شكلتها طالبان، فضلاً عن أن العديد من أعضاء الحكومة الأفغانية المؤقتة مدرجون على قائمة العقوبات الدولية.
أستاذ القانون والعلوم السياسية والخبير في الشأن الأفغاني، حمزة مؤمن حكيمي، رأى بأن خطوة الاتحاد الأوروبي تعكس اعترافها بطالبان كأمر واقع.
كما أضاف، في حوار عبر "بانوراما"، أن الدول الأوروبية تتأثر أكثر من أي بلد آخر بأية كارثة اقتصادية أو إنسانية يمكن أن تصيب أفغاسنان.
وأعرب عن قناعته بأن العلاقات مع دول الجوار هي أهم بالنسبة لأفغانستان، من البلدان البعيدة عنها جغرافياً.