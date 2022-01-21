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https://arabic.sputniknews.com/20220121/بكاء-المغنية-أديل-بعد-الإعلان-عن-أمر-هام-لجمهورها-فيديو-1056776793.html
بكاء المغنية أديل بعد الإعلان عن أمر هام لجمهورها... فيديو
بكاء المغنية أديل بعد الإعلان عن أمر هام لجمهورها... فيديو
نشرت الفنانة والمغنية البريطانية، أديل، مقطع فيديو بصفحتها الخاصة على منصة "انستغرام" اعتذرت فيه لجمهورها عن عدم استطاعتها تقديم الحفل، لظروف قاهرة. 21.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-21T06:38+0000
2022-01-21T06:38+0000
2022-01-21T06:47+0000
مجتمع
بريطانيا
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وأعلنت أديل في المقطع المنشور عن تأجيل سلسلة عروضها في لاس فيغاس الأمريكية، وذلك قبل 24 ساعة من عرض الافتتاح.وظهرت المغنية باكية خلال إعلانها عن التأجبل قائلة: "آسفة، لكن عرضي ليس جاهزاً".وأضافت أنّ نصف فريق عملها مصاب بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن التأخير في عمليات التسليم تسببت في فوضى ضمن خططها.وكان من المفترض أن يستضيف مدرج "سيزار بالاس"، أول عروضها الأربعة والعشرين، مساء الجمعة 21 يناير/ كانون الثاني.
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مجتمع, بريطانيا
بكاء المغنية أديل بعد الإعلان عن أمر هام لجمهورها... فيديو 06:38 GMT 21.01.2022 (تم التحديث: 06:47 GMT 21.01.2022)
نشرت الفنانة والمغنية البريطانية، أديل، مقطع فيديو بصفحتها الخاصة على منصة "انستغرام" اعتذرت فيه لجمهورها عن عدم استطاعتها تقديم الحفل، لظروف قاهرة.
وأعلنت أديل في المقطع المنشور عن تأجيل سلسلة عروضها في لاس فيغاس الأمريكية، وذلك قبل 24 ساعة من عرض الافتتاح.
وظهرت المغنية باكية خلال إعلانها عن التأجبل قائلة: "آسفة، لكن عرضي ليس جاهزاً".
وأضافت أنّ نصف فريق عملها مصاب بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن التأخير في عمليات التسليم تسببت في فوضى ضمن خططها.
وكان من المفترض أن يستضيف مدرج "سيزار بالاس"، أول عروضها الأربعة والعشرين، مساء الجمعة 21 يناير/ كانون الثاني.