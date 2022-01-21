https://arabic.sputniknews.com/20220121/بلينكن-حذرت-لافروف-من-أن-عبور-القوات-الروسية-للحدود-الأوكرانية-سيعتبر-غزوا-وسيؤدي-إلى-رد-1056803629.html

بلينكن: حذرت لافروف من أن عبور القوات الروسية للحدود الأوكرانية سيعتبر غزوا وسيؤدي إلى رد

بلينكن: حذرت لافروف من أن عبور القوات الروسية للحدود الأوكرانية سيعتبر غزوا وسيؤدي إلى رد

قال وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، بعد اجتماعه اليوم الجمعة مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في جنيف، إنه حذر لافروف من أن عبور القوات الروسية للحدود... 21.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-21T12:53+0000

2022-01-21T12:53+0000

2022-01-21T13:20+0000

روسيا

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وقال بلينكن: "روسيا أمام أحد خيارين، المفاوضات أم الصراع، والولايات المتحدة مستعدة لكلاهما".وعن المقترحات الأمنية الروسية، قال بلينكن: "كررت لوزير الخارجية الروسي أنه فيما يتعلق بالمخاوف الأمنية التي أثارتها روسيا في الأسابيع الأخيرة، فإن الولايات المتحدة وحلفاءنا وشركاءنا الأوروبيين مستعدون للعمل على السبل الممكنة لحلها بروح المعاملة بالمثل، مما يعني "يجب على روسيا أن تستجيب لمخاوفنا"".وأضاف: "الولايات المتحدة وروسيا في طريقهما إلى فهم أفضل لمواقف بعضهما البعض بعد لقاء جنيف".وأكد بلينكن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن "على استعداد تام" لمقابلة نظيره الروسي فلاديمير بوتين إذا لزم الأمر.وأضاف: "إن الولايات المتحدة وروسيا على استعداد تام لمتابعة المحادثات على أساس الأوراق التي استلمتها واشنطن من موسكو".كما أشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أنه بحث الشأن الإيراني مع نظيره الروسي، مضيفا: "لا تزال هناك فرصة لإنهاء المفاوضات حول الملف الإيراني بنجاح".

https://arabic.sputniknews.com/20220121/لافروف-روسيا-سمعت-أول-رد-شفوي-من-الولايات-المتحدة-على-مسودة-الضمانات-الأمنية-1056799999.html

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روسيا