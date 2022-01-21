https://arabic.sputniknews.com/20220121/بلينكن-نسعى-لمعرفة-موقف-روسيا-تجاه-الحل-الدبلوماسي-ولا-أتوقع-اختراقا-في-اللقاء-مع-لافروف-1056777923.html

بلينكن: نسعى لمعرفة موقف روسيا تجاه الحل الدبلوماسي ولا أتوقع اختراقا في اللقاء مع لافروف

بلينكن: نسعى لمعرفة موقف روسيا تجاه الحل الدبلوماسي ولا أتوقع اختراقا في اللقاء مع لافروف

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إنه لا يتوقع تغيرات كبيرة في محادثاته مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، التي ستعقد في جنيف، معربا عن أمله في أن تكون... 21.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-21T07:44+0000

2022-01-21T07:44+0000

2022-01-21T07:44+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال بلينكن في مقابلة مع محطة التلفزيون الألماني الثاني "زد دي إف"، مجيبا عن سؤال حول النتيجة التي يمكن توقعها، أنا "لا أتوقع اختراقات كبيرة".وأضاف، "آمل، خلال الاجتماع أن نكتشف ما إذا كانت روسيا مهتمة حقًا بحل الخلافات من خلال الحوار والدبلوماسية، أم لا".وأشار الوزير الأمريكي إلى أنه تم إجراء العديد من المفاوضات المكثفة مع روسيا مؤخرا، وأتيحت الفرصة للمشاركين لمناقشة نتائج المشاورات وسيكون من الممكن في الاجتماع معرفة النتائج التي خرج بها كل طرف.ومن المتوقع أن تبدأ المحادثات بين وزيري الخارجية الروسي والأمريكي، عند الساعة الواحدة بعد الظهر بتوقيت موسكو.وأشارت مصادر وكالة "سبوتنيك" إلى أن المحادثات ستستمر من ساعتين إلى ساعتين ونصف الساعة، وبعد ذلك سيعقد لافروف وبلينكن مؤتمرين صحفيين منفصلين.تأتي هذه المباحثات عقب اجتماعات بين روسيا الولايات المتحدة، وروسيا والناتو، حول الضمانات الأمنية، التي تطلبها موسكو بعدم توسع الحلف العسكري الغربي باتجاه الشرق، وضم جمهوريات من الاتحاد السوفيتي السابق، ومن بينها أوكرانيا، وكذلك إنشاء قواعد عسكرية على أراضي هذه الدول.

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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية