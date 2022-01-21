بوتين: موسكو تتوقع ردا مفصلا على مسودة الضمانات الأمنية

وذكر الكرملين أن "الرئيس فلاديمير بوتين أكد أن موسكو تنتظر ردا مكتوبا وملموسا ومفصلا، وعد به الشركاء المفاوضون، على مسودات الوثائق الخاصة بتوفير الضمانات القانونية لأمن روسيا".وأشار الرئيس الروسي خلال المحادثة إلى أهمية مراعاة مبدأ عدم قابلية الأمن للتجزئة، المنصوص عليه في الوثائق الأساسية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.انطلقت، اليوم الجمعة، المحادثات بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي أنطوني بلينكن، حيث من المتوقع أن يناقش الطرفان قضايا الضمانات الأمنية للطرفين في جنيف.تأتي هذه المباحثات عقب اجتماعات بين روسيا الولايات المتحدة، وروسيا والناتو، حول الضمانات الأمنية، التي تطلبها موسكو بعدم توسع الحلف العسكري الغربي باتجاه الشرق، وضم جمهوريات من الاتحاد السوفيتي السابق، ومن بينها أوكرانيا، وكذلك إنشاء قواعد عسكرية على أراضي هذه الدول.
انطلقت، اليوم الجمعة، المحادثات بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي أنطوني بلينكن، حيث من المتوقع أن يناقش الطرفان قضايا الضمانات الأمنية للطرفين في جنيف.
تأتي هذه المباحثات عقب اجتماعات بين روسيا الولايات المتحدة، وروسيا والناتو، حول الضمانات الأمنية، التي تطلبها موسكو بعدم توسع الحلف العسكري الغربي باتجاه الشرق، وضم جمهوريات من الاتحاد السوفيتي السابق، ومن بينها أوكرانيا، وكذلك إنشاء قواعد عسكرية على أراضي هذه الدول.