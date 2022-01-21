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https://arabic.sputniknews.com/20220121/بوتين-موسكو-تتوقع-ردا-مفصلا-على-مسودة-الضمانات-الأمنية-1056797833.html
بوتين: موسكو تتوقع ردا مفصلا على مسودة الضمانات الأمنية
بوتين: موسكو تتوقع ردا مفصلا على مسودة الضمانات الأمنية
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، في محادثة مع الرئيس الفنلندي سولي نينيستو، إن موسكو تتوقع ردا مفصلا على مسودة الضمانات الأمنية من قبل الجانب... 21.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-21T11:10+0000
2022-01-21T11:10+0000
روسيا
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وذكر الكرملين أن "الرئيس فلاديمير بوتين أكد أن موسكو تنتظر ردا مكتوبا وملموسا ومفصلا، وعد به الشركاء المفاوضون، على مسودات الوثائق الخاصة بتوفير الضمانات القانونية لأمن روسيا".وأشار الرئيس الروسي خلال المحادثة إلى أهمية مراعاة مبدأ عدم قابلية الأمن للتجزئة، المنصوص عليه في الوثائق الأساسية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.انطلقت، اليوم الجمعة، المحادثات بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي أنطوني بلينكن، حيث من المتوقع أن يناقش الطرفان قضايا الضمانات الأمنية للطرفين في جنيف.تأتي هذه المباحثات عقب اجتماعات بين روسيا الولايات المتحدة، وروسيا والناتو، حول الضمانات الأمنية، التي تطلبها موسكو بعدم توسع الحلف العسكري الغربي باتجاه الشرق، وضم جمهوريات من الاتحاد السوفيتي السابق، ومن بينها أوكرانيا، وكذلك إنشاء قواعد عسكرية على أراضي هذه الدول.
https://arabic.sputniknews.com/20220121/انطلاق-المفاوضات-بين-لافروف-وبلينكن-في-جنيف-1056797004.html
https://arabic.sputniknews.com/20220121/أمين-عام-سابق-لحلف-الناتو-مزحة-بوتين-تخيف-ممثلي-الحلف-1056777567.html
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روسيا

بوتين: موسكو تتوقع ردا مفصلا على مسودة الضمانات الأمنية

11:10 GMT 21.01.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعقد المؤتمر الصحفي السنوي الكبير في موسكو
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعقد المؤتمر الصحفي السنوي الكبير في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، في محادثة مع الرئيس الفنلندي سولي نينيستو، إن موسكو تتوقع ردا مفصلا على مسودة الضمانات الأمنية من قبل الجانب الأمريكي.
وذكر الكرملين أن "الرئيس فلاديمير بوتين أكد أن موسكو تنتظر ردا مكتوبا وملموسا ومفصلا، وعد به الشركاء المفاوضون، على مسودات الوثائق الخاصة بتوفير الضمانات القانونية لأمن روسيا".
وأشار الرئيس الروسي خلال المحادثة إلى أهمية مراعاة مبدأ عدم قابلية الأمن للتجزئة، المنصوص عليه في الوثائق الأساسية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
انطلاق المفاوضات بين لافروف وبلينكن في جنيف
10:50 GMT
انطلقت، اليوم الجمعة، المحادثات بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي أنطوني بلينكن، حيث من المتوقع أن يناقش الطرفان قضايا الضمانات الأمنية للطرفين في جنيف.
تأتي هذه المباحثات عقب اجتماعات بين روسيا الولايات المتحدة، وروسيا والناتو، حول الضمانات الأمنية، التي تطلبها موسكو بعدم توسع الحلف العسكري الغربي باتجاه الشرق، وضم جمهوريات من الاتحاد السوفيتي السابق، ومن بينها أوكرانيا، وكذلك إنشاء قواعد عسكرية على أراضي هذه الدول.
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في موسكو، روسيا 19 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
أمين عام سابق لحلف الناتو: مزحة بوتين تخيف ممثلي الحلف
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