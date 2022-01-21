https://arabic.sputniknews.com/20220121/بيسكوف-نرحب-بجهود-أنقرة-لحل-الوضع-في-أوكرانيا-1056795215.html

بيسكوف: نرحب بجهود أنقرة لحل الوضع في أوكرانيا

بيسكوف: نرحب بجهود أنقرة لحل الوضع في أوكرانيا

صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن تركيا مستعدة لدعوة ممثلي جمهورية لوهانسك ودونيتسك إلى مفاوضات بشأن أوكرانيا ومن... 21.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-21T10:10+0000

2022-01-21T10:10+0000

2022-01-21T10:10+0000

روسيا

العالم

أخبار تركيا اليوم

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1048555133_0:0:3191:1796_1920x0_80_0_0_04c9a69319254f19b945c68e8cc78c71.jpg

وقال بيسكوف للصحفيين: "نستمع إلى تصريحات أنقرة. أكرر مرة أخرى، نرحب بأي جهود لحل الوضع في أوكرانيا. كما استمعنا إلى تصريحات مفادها أن زملاءنا الأتراك مستعدون لدعوة ممثلي دونباس، وهذا عنصر مهم للغاية، وقد أولينا اهتماما لذلك".وأضاف بيسكوف أنه "سيكون من المثير للاهتمام، في هذا السياق، معرفة ما إذا كان خصومنا الأوكرانيون قد اهتموا بهذا الأمر. وكيف يشعرون حيال ذلك؟".من جهة ثانية، أشار المتحدث باسم الرئاسة إلى أنه لا توجد خطط لمحادثات هاتفية بين بوتين وأردوغان على جدول أعمال الرئيس الروسي لكنها قد تظهر في أي وقت.وقال بيسكوف للصحفيين: "في الوقت الحالي، لا توجد مكالمات حتى الآن، بينما لا توجد محادثات هاتفية على الجدول، لكن يمكن أن تظهر على الفور إذا لزم الأمر".

https://arabic.sputniknews.com/20220120/الخارجية-التركية-ستجري-مفاوضات-بين-روسيا-وأوكرانيا-حول-اتفاقيات-مينسك-في-إسطنبول-1056750225.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, العالم, أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا