تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
لافروف: لا نتوقع حدوث انفراجات من الاجتماع مع بلينكن لكننا نتوقع إجابات دقيقة
https://arabic.sputniknews.com/20220121/بيسكوف-نرحب-بجهود-أنقرة-لحل-الوضع-في-أوكرانيا-1056795215.html
بيسكوف: نرحب بجهود أنقرة لحل الوضع في أوكرانيا
بيسكوف: نرحب بجهود أنقرة لحل الوضع في أوكرانيا
صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن تركيا مستعدة لدعوة ممثلي جمهورية لوهانسك ودونيتسك إلى مفاوضات بشأن أوكرانيا ومن... 21.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-21T10:10+0000
2022-01-21T10:10+0000
روسيا
العالم
أخبار تركيا اليوم
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1048555133_0:0:3191:1796_1920x0_80_0_0_04c9a69319254f19b945c68e8cc78c71.jpg
وقال بيسكوف للصحفيين: "نستمع إلى تصريحات أنقرة. أكرر مرة أخرى، نرحب بأي جهود لحل الوضع في أوكرانيا. كما استمعنا إلى تصريحات مفادها أن زملاءنا الأتراك مستعدون لدعوة ممثلي دونباس، وهذا عنصر مهم للغاية، وقد أولينا اهتماما لذلك".وأضاف بيسكوف أنه "سيكون من المثير للاهتمام، في هذا السياق، معرفة ما إذا كان خصومنا الأوكرانيون قد اهتموا بهذا الأمر. وكيف يشعرون حيال ذلك؟".من جهة ثانية، أشار المتحدث باسم الرئاسة إلى أنه لا توجد خطط لمحادثات هاتفية بين بوتين وأردوغان على جدول أعمال الرئيس الروسي لكنها قد تظهر في أي وقت.وقال بيسكوف للصحفيين: "في الوقت الحالي، لا توجد مكالمات حتى الآن، بينما لا توجد محادثات هاتفية على الجدول، لكن يمكن أن تظهر على الفور إذا لزم الأمر".
https://arabic.sputniknews.com/20220120/الخارجية-التركية-ستجري-مفاوضات-بين-روسيا-وأوكرانيا-حول-اتفاقيات-مينسك-في-إسطنبول-1056750225.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1048555133_460:0:3191:2048_1920x0_80_0_0_41eb329007ef3c49fbb283f7f18f8d26.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا

بيسكوف: نرحب بجهود أنقرة لحل الوضع في أوكرانيا

10:10 GMT 21.01.2022
© Sputnik . Sergei Guneyev / الذهاب إلى بنك الصورالمتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، روسيا
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
© Sputnik . Sergei Guneyev
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن تركيا مستعدة لدعوة ممثلي جمهورية لوهانسك ودونيتسك إلى مفاوضات بشأن أوكرانيا ومن المثير للاهتمام معرفة رأي كييف في هذا الشأن.
وقال بيسكوف للصحفيين: "نستمع إلى تصريحات أنقرة. أكرر مرة أخرى، نرحب بأي جهود لحل الوضع في أوكرانيا. كما استمعنا إلى تصريحات مفادها أن زملاءنا الأتراك مستعدون لدعوة ممثلي دونباس، وهذا عنصر مهم للغاية، وقد أولينا اهتماما لذلك".
وأضاف بيسكوف أنه "سيكون من المثير للاهتمام، في هذا السياق، معرفة ما إذا كان خصومنا الأوكرانيون قد اهتموا بهذا الأمر. وكيف يشعرون حيال ذلك؟".
مبنى الوزارة الخارجية التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
الخارجية التركية: ستجري مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا حول اتفاقيات مينسك في إسطنبول
أمس, 14:11 GMT
من جهة ثانية، أشار المتحدث باسم الرئاسة إلى أنه لا توجد خطط لمحادثات هاتفية بين بوتين وأردوغان على جدول أعمال الرئيس الروسي لكنها قد تظهر في أي وقت.
وقال بيسكوف للصحفيين: "في الوقت الحالي، لا توجد مكالمات حتى الآن، بينما لا توجد محادثات هاتفية على الجدول، لكن يمكن أن تظهر على الفور إذا لزم الأمر".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية