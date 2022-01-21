بيسكوف: نرحب بجهود أنقرة لحل الوضع في أوكرانيا

وقال بيسكوف للصحفيين: "نستمع إلى تصريحات أنقرة. أكرر مرة أخرى، نرحب بأي جهود لحل الوضع في أوكرانيا. كما استمعنا إلى تصريحات مفادها أن زملاءنا الأتراك مستعدون لدعوة ممثلي دونباس، وهذا عنصر مهم للغاية، وقد أولينا اهتماما لذلك".وأضاف بيسكوف أنه "سيكون من المثير للاهتمام، في هذا السياق، معرفة ما إذا كان خصومنا الأوكرانيون قد اهتموا بهذا الأمر. وكيف يشعرون حيال ذلك؟".من جهة ثانية، أشار المتحدث باسم الرئاسة إلى أنه لا توجد خطط لمحادثات هاتفية بين بوتين وأردوغان على جدول أعمال الرئيس الروسي لكنها قد تظهر في أي وقت.وقال بيسكوف للصحفيين: "في الوقت الحالي، لا توجد مكالمات حتى الآن، بينما لا توجد محادثات هاتفية على الجدول، لكن يمكن أن تظهر على الفور إذا لزم الأمر".
صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن تركيا مستعدة لدعوة ممثلي جمهورية لوهانسك ودونيتسك إلى مفاوضات بشأن أوكرانيا ومن المثير للاهتمام معرفة رأي كييف في هذا الشأن.
وقال بيسكوف للصحفيين: "نستمع إلى تصريحات أنقرة. أكرر مرة أخرى، نرحب بأي جهود لحل الوضع في أوكرانيا. كما استمعنا إلى تصريحات مفادها أن زملاءنا الأتراك مستعدون لدعوة ممثلي دونباس، وهذا عنصر مهم للغاية، وقد أولينا اهتماما لذلك".
وأضاف بيسكوف أنه "سيكون من المثير للاهتمام، في هذا السياق، معرفة ما إذا كان خصومنا الأوكرانيون قد اهتموا بهذا الأمر. وكيف يشعرون حيال ذلك؟".