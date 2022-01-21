ترامب ينعى مغني الروك الشهير "ميت لوف"‏ بهذه الكلمات

وقال ترامب في بيان له: "ميت لوف كان رجلا عظيما، حظيت بفرصة التعرف عليه جيدا أثناء تقديمي برنامج "ذا أبرينتس"، وفقا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية.وتابع عن المغني الراحل: "لقد كان ذكيا وموهوبا ومنفتحا ودافئا، كان نجاحه هائلا، لقد أحببناه جميعا، سنفتقد ميت لوف كثيرا!".وكان ميت لوف حل ضيفا في برنامج تلفزيون الواقع "ذا أبرينتس" من تقديم دونالد ترامب في عام 2011، واستطاع أن يخطف الأضواء بأدائه الموسيقي في البرنامج.وذكرت تقارير أن صداقة دونالد ترامب وميت لوف أصابها تويتر عندما سُئل الأخير عن احتمالات أن يصبح ترامب رئيسا في عام 2016، وأبدى شكوكا بشأن الفكرة.لكن أمام الكاميرا، كان ميت لوف صريحا في دعمه لترامب، وقال له: "سأمنح صوتي لك، سأساعدك في حملتك الانتخابية".وتوفي ميت لوف إلى جانب زوجته، ديبورا غيليسبي، ولم يذكر سبب الوفاة.وكان يتميّز ميت لوف المولود في ولاية تكساس الأمريكية، بنطاقه الصوتي المرتفع، وإنتاجاته المسرحية الفخمة.ويعد ألبومه الغنائي "Bat out of Hell" من إنتاج عام 1977 أحد الألبومات الأكثر مبيعا في التاريخ، ببيعه أكثر من 40 مليون نسخة في جميع أنحاء العالم.