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تركيا تعلن تحييد 18 من مسلحي حزب العمال الكردستاني شمالي سوريا
تركيا تعلن تحييد 18 من مسلحي حزب العمال الكردستاني شمالي سوريا
أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الجمعة، تحييد 18 من مسلحي حزب العمال الكردستاني في منطقة عفرين شمالي سوريا. 21.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-21T17:26+0000
2022-01-21T17:26+0000
أخبار تركيا اليوم
عفرين
حزب العمال الكردستاني
خلوصي أكار
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وقال أكار إن العملية العسكرية التي شنتها قوات الجيش التركي على مواقع التنظيم في عفرين جاءت ردا على مقتل 5 مدنيين وإصابة 34 آخرين جراء هجوم نفذه، أمس الخميس، تنظيم "بي كا كا" (حزب العمال الكردستاني)/ و"ي ب ك" (وحدات حماية الشعب الكردية) في عفرين، بحسب وكالة الأناضول الرسمية.ولفت إلى أن مسلحي التنظيم شنوا هجماتهم ضد عفرين من منطقة تل رفعت المجاورة "رغم وجود تعهدات من الدول المعنية بشأن إخراجهم من تلك المنطقة"، على حد قوله.وأشار وزير الدفاع التركي إلى أن عمليات بلاده العسكرية ضد التنظيم مستمرة، لافتا إلى أنه من المنتظر أن يتزايد عدد قتلى التنظيم الذي تصفنه تركيا إرهابيا خلال الساعات المقبلة.وأمس الخميس، قالت وزارة الدفاع التركية إنها حيدت 6 آلاف و370 إرهابيًا في منطقة عملية "غصن الزيتون" شمالي سوريا منذ انطلاقها في 20 يناير/كانون الثاني 2018 وحتى اليوم.جاء ذلك في تغريدة للوزارة على تويتر بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة للعملية التي نفذها الجيش التركي، وقال إنها تهدف لتطهير مدينة عفرين السورية من الإرهاب.
عفرين
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أخبار تركيا اليوم, عفرين, حزب العمال الكردستاني, خلوصي أكار

تركيا تعلن تحييد 18 من مسلحي حزب العمال الكردستاني شمالي سوريا

17:26 GMT 21.01.2022
© AP Photo / Burhan Ozbiliciوزير الدفاع التركي، خلوصي أكار نوفمبر 2019
وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار نوفمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
© AP Photo / Burhan Ozbilici
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أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الجمعة، تحييد 18 من مسلحي حزب العمال الكردستاني في منطقة عفرين شمالي سوريا.
وقال أكار إن العملية العسكرية التي شنتها قوات الجيش التركي على مواقع التنظيم في عفرين جاءت ردا على مقتل 5 مدنيين وإصابة 34 آخرين جراء هجوم نفذه، أمس الخميس، تنظيم "بي كا كا" (حزب العمال الكردستاني)/ و"ي ب ك" (وحدات حماية الشعب الكردية) في عفرين، بحسب وكالة الأناضول الرسمية.
ولفت إلى أن مسلحي التنظيم شنوا هجماتهم ضد عفرين من منطقة تل رفعت المجاورة "رغم وجود تعهدات من الدول المعنية بشأن إخراجهم من تلك المنطقة"، على حد قوله.
وأشار وزير الدفاع التركي إلى أن عمليات بلاده العسكرية ضد التنظيم مستمرة، لافتا إلى أنه من المنتظر أن يتزايد عدد قتلى التنظيم الذي تصفنه تركيا إرهابيا خلال الساعات المقبلة.
وأمس الخميس، قالت وزارة الدفاع التركية إنها حيدت 6 آلاف و370 إرهابيًا في منطقة عملية "غصن الزيتون" شمالي سوريا منذ انطلاقها في 20 يناير/كانون الثاني 2018 وحتى اليوم.
جاء ذلك في تغريدة للوزارة على تويتر بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة للعملية التي نفذها الجيش التركي، وقال إنها تهدف لتطهير مدينة عفرين السورية من الإرهاب.
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