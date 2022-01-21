تشريعات جديدة لرفع كفاءة استخدام الطاقة المتجددة في سورية

ووفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، تعمل الوزارة على زيادة مساهمة الطاقات المتجددة في ميزان الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها لإنتاج استطاعات كبيرة وإدخالها في المنظومة الكهربائية الحالية.وفي معرض كشفه عن مشاريع الطاقة التي قدمها أمام مجلس الشعب، نوه الزامل أن الوزارة تقوم بإنشاء محطة توليد كهرضوئية باستطاعة 33 ميغا واط في المدينة الصناعية بحلب، ومحطة أخرى في منطقة وديان الربيع قرب محطة توليد تشرين بريف دمشق، حيث يستغرق التنفيذ مدة تصل إلى 24 شهراً، فيما لفتت الوزراة إلى أن المباشرة بالعمل من قبل الشركة المنفذة قد بدأ يوم السبت الماضي.وأضاف وزير الكهرباء أن الوزارة تستكمل تطوير تشريعات مشجعة لرفع كفاءة استخدام الطاقة المتجددة في مختلف القطاعات وتسهيل الاجراءات أمام المستثمرين في هذا المجال، مشيرا إلى إصدار التعليمات التنفيذية لقانون صندوق دعم الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة وتوفير التمويل اللازم للبدء بعمل الصندوق من خلال تخصيصه بسلفة مالية تبلغ 10 مليارات ليرة سورية.كما صدر قرار بتشكيل مجلس إدارة الصندوق الذي سيمنح المواطنين الراغبين باقتناء تجهيزات الطاقات المتجددة قروضاً دون فوائد أو يدعم فوائد القروض ومن المتوقع أن يباشر العمل في الربع الأول من العام الحالي.وبحسب "سانا"، تشمل برامج الوزارة بالنسبة للطاقة المتجددة، برنامجا لضخ مياه الشرب وذلك من خلال الاستفادة من مصادر الطاقات المتجددة بهدف تعزيز الأمن المائي، إضافة إلى توفير التمويل من المنح والمساعدات من الدول الصديقة والمنظمات الدولية والمجتمع الأهلي ومبادرات الهيئات الشعبية إلى جانب المصادر الحكومية.
أشار وزير الكهرباء السوري غسان الزامل، أمس الخميس، أن العمل جار حاليا لإنشاء محطات كهرضوئية باستطاعة إجمالية تقدر بنحو 200 ميغا واط ساعي في عدد من المناطق الصناعية.
ووفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، تعمل الوزارة على زيادة مساهمة الطاقات المتجددة في ميزان الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها لإنتاج استطاعات كبيرة وإدخالها في المنظومة الكهربائية الحالية. وفي معرض كشفه عن مشاريع الطاقة التي قدمها أمام مجلس الشعب، نوه الزامل أن الوزارة تقوم بإنشاء محطة توليد كهرضوئية باستطاعة 33 ميغا واط في المدينة الصناعية بحلب، ومحطة أخرى في منطقة وديان الربيع قرب محطة توليد تشرين بريف دمشق، حيث يستغرق التنفيذ مدة تصل إلى 24 شهراً، فيما لفتت الوزراة إلى أن المباشرة بالعمل من قبل الشركة المنفذة قد بدأ يوم السبت الماضي.
وأضاف وزير الكهرباء أن الوزارة تستكمل تطوير تشريعات مشجعة لرفع كفاءة استخدام الطاقة المتجددة في مختلف القطاعات وتسهيل الاجراءات أمام المستثمرين في هذا المجال، مشيرا إلى إصدار التعليمات التنفيذية لقانون صندوق دعم الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة وتوفير التمويل اللازم للبدء بعمل الصندوق من خلال تخصيصه بسلفة مالية تبلغ 10 مليارات ليرة سورية.
كما صدر قرار بتشكيل مجلس إدارة الصندوق الذي سيمنح المواطنين الراغبين باقتناء تجهيزات الطاقات المتجددة قروضاً دون فوائد أو يدعم فوائد القروض ومن المتوقع أن يباشر العمل في الربع الأول من العام الحالي.
وبحسب "سانا"، تشمل برامج الوزارة بالنسبة للطاقة المتجددة، برنامجا لضخ مياه الشرب وذلك من خلال الاستفادة من مصادر الطاقات المتجددة بهدف تعزيز الأمن المائي، إضافة إلى توفير التمويل من المنح والمساعدات من الدول الصديقة والمنظمات الدولية والمجتمع الأهلي ومبادرات الهيئات الشعبية إلى جانب المصادر الحكومية.