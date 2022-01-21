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تعليق صلاة الجمعة وتقليص الموظفين.. دولة خليجية تتخذ قرارات عاجلة لمنع تفشي كورونا
تعليق صلاة الجمعة وتقليص الموظفين.. دولة خليجية تتخذ قرارات عاجلة لمنع تفشي كورونا
اتخذت دولة خليجية، اليوم الجمعة، قرارات حاسمة وعاجلة من أجل منع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد. 21.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-21T21:35+0000
2022-01-21T21:35+0000
العالم العربي
سلطنة عمان
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
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وأعلنت اللجنة العليا بسلطنة عمان، مساء اليوم الجمعة، عدة قرارات لمواجهة انتشار فيروس كورونا، بداية من يوم الأحد المقبل، الموافق الثالث والعشرين من يناير/كانون الثاني الجاري، ولأسبوعين.قررت اللجنة العليا العمانية تقليص عدد الموظفين إلى نسبة 50% من إجمالي عددهم، على أن يؤدي الموظفون الذين يطلب منهم عدم الحضور إلى مقرات العمل، الأعمال المطلوبة منهم بنظام العمل عن بعد.وطالبت اللجنة بتأجيل إقامة جميع المؤتمرات والمعارض وإقامة الأنشطة ذات الطابع الجماهيري أو إقامتها دون حضور جماهيري، مشددة على التزام المشاركين فيها بجميع الضوابط المطلوبة، مثل إثبات تلقي التطعيم وغيره من الضوابط.ومن بين القرارات التي اتخذتها اللجنة العليا العمانية عدم إقامة صلاة الجمعة، مع استمرار إقامة الصلوات الخمس في المساجد والجوامع، على ألا يتجاوز عدد المصلين 50% من الطاقة الاستيعابية، بحسب الضوابط التي أعلنت عنها وزارة الأوقاف في البلاد بالتنسيق مع وزارة الصحة.وفي السياق نفسه، ترتفع أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في سلطنة عمان، حيث سجلت أمس 1800 حالة إصابة جديدة ليصل إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 318 ألفا و272 حالة إصابة، مع تسجيل حالة وفاة واحدة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 4125 حالة وفاة.
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العالم العربي, سلطنة عمان, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة

تعليق صلاة الجمعة وتقليص الموظفين.. دولة خليجية تتخذ قرارات عاجلة لمنع تفشي كورونا

21:35 GMT 21.01.2022
© AP Photo / Trisnadiصلاة عيد الفطرفي مسجد الأكبر في سورابايا، إندونيسيا 13 مايو 2021
صلاة عيد الفطرفي مسجد الأكبر في سورابايا، إندونيسيا 13 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
© AP Photo / Trisnadi
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اتخذت دولة خليجية، اليوم الجمعة، قرارات حاسمة وعاجلة من أجل منع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد.
وأعلنت اللجنة العليا بسلطنة عمان، مساء اليوم الجمعة، عدة قرارات لمواجهة انتشار فيروس كورونا، بداية من يوم الأحد المقبل، الموافق الثالث والعشرين من يناير/كانون الثاني الجاري، ولأسبوعين.
قررت اللجنة العليا العمانية تقليص عدد الموظفين إلى نسبة 50% من إجمالي عددهم، على أن يؤدي الموظفون الذين يطلب منهم عدم الحضور إلى مقرات العمل، الأعمال المطلوبة منهم بنظام العمل عن بعد.
وطالبت اللجنة بتأجيل إقامة جميع المؤتمرات والمعارض وإقامة الأنشطة ذات الطابع الجماهيري أو إقامتها دون حضور جماهيري، مشددة على التزام المشاركين فيها بجميع الضوابط المطلوبة، مثل إثبات تلقي التطعيم وغيره من الضوابط.
ومن بين القرارات التي اتخذتها اللجنة العليا العمانية عدم إقامة صلاة الجمعة، مع استمرار إقامة الصلوات الخمس في المساجد والجوامع، على ألا يتجاوز عدد المصلين 50% من الطاقة الاستيعابية، بحسب الضوابط التي أعلنت عنها وزارة الأوقاف في البلاد بالتنسيق مع وزارة الصحة.
وفي السياق نفسه، ترتفع أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في سلطنة عمان، حيث سجلت أمس 1800 حالة إصابة جديدة ليصل إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 318 ألفا و272 حالة إصابة، مع تسجيل حالة وفاة واحدة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 4125 حالة وفاة.
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