تفكيك شبكة لتهريب المهاجرين من تركيا إلى إيطاليا باستخدام اليخوت

وكانت اليونان وإيطاليا على خط المواجهة في أزمة الهجرة إلى أوروبا منذ أن بدأت في 2015. وفي الوقت الذي يعبر فيه معظم المهاجرين واللاجئين من تركيا إلى جزر يونانية قريبة، وصلت أعداد متزايدة من الناس إلى إيطاليا قادمة من تركيا عبر البحر منذ 2020، وذلك وفقا لبيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.وقالت الشرطة اليونانية في بيان إن بعضا من هذه اليخوت جرى الاستيلاء عليها من مناطق في غرب اليونان، وإن مجموعة المهربين الموجودة في تركيا قامت بتوظيف وتدريب ملاّحين جاء معظمهم من أوكرانيا، وفقا لـ "رويترز".وفي الشهر الماضي، غرق أكثر من 30 شخصا من طالبي اللجوء، ويُخشى أن تكون أعداد أخرى منهم أكبر بكثير في عداد المفقودين جراء ثلاثة حوادث تحطمت خلالها قوارب في اليونان لا تفصل بين كل منها سوى أيام. ووفقا لخفر السواحل، فقد توجه الناجون من تلك الحوادث إلى إيطاليا.
قال مسؤولو أمن يونانيون، اليوم الجمعة، إن الشرطة الأوروبية تمكنت من تفكيك شبكة إجرامية جمعت مئات الملايين من اليورو من خلال تهريب المهاجرين من تركيا إلى إيطاليا على متن يخوت.
وكانت اليونان وإيطاليا على خط المواجهة في أزمة الهجرة إلى أوروبا منذ أن بدأت في 2015. وفي الوقت الذي يعبر فيه معظم المهاجرين واللاجئين من تركيا إلى جزر يونانية قريبة، وصلت أعداد متزايدة من الناس إلى إيطاليا قادمة من تركيا عبر البحر منذ 2020، وذلك وفقا لبيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وقالت الشرطة اليونانية في بيان إن بعضا من هذه اليخوت جرى الاستيلاء عليها من مناطق في غرب اليونان، وإن مجموعة المهربين الموجودة في تركيا قامت بتوظيف وتدريب ملاّحين جاء معظمهم من أوكرانيا، وفقا لـ "رويترز".
وفي الشهر الماضي، غرق أكثر من 30 شخصا من طالبي اللجوء، ويُخشى أن تكون أعداد أخرى منهم أكبر بكثير في عداد المفقودين جراء ثلاثة حوادث تحطمت خلالها قوارب في اليونان لا تفصل بين كل منها سوى أيام. ووفقا لخفر السواحل، فقد توجه الناجون من تلك الحوادث إلى إيطاليا.