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https://arabic.sputniknews.com/20220121/تونس-غموض-حول-حقن-6-قاصرات-بمادة-مجهولة-1056801611.html
تونس... غموض حول حقن 6 قاصرات بمادة مجهولة
تونس... غموض حول حقن 6 قاصرات بمادة مجهولة
أحاط الغموض بتكرر حوادث حقن فتيات قاصرات في تونس بمادة مجهولة، وقع آخرها اليوم الجمعة، حيث تعرضت تلميذة تبلغ من العمر 10 سنوات في قصور الساف من ولاية المهدية،... 21.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-21T12:20+0000
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العالم العربي
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ونقلت قناة "نسمة" التونسية عن الناطق الرسمي باسم النقابة الأساسية لقوات الأمن الداخلي بالمهدية، عبد الناصر بن كريم، قوله بأن الطفلة كشفت في بلاغها عن أن "شخصا يرتدي ميدعة بيضاء تعمد تلقيحها"، مشيرا إلى أنها تحولت إلى المستشفى الجامعي الطاهر صفر حيث تم أخذ عينات مخبرية لمعرفة المادة، فيما أذنت النيابة العامة بفتح تحقيق في الحادث.يشار إلى أن الأيام الماضية شهدت حوادث مماثلة في ولايات تونسية مختلفة، حيث تعرضت 5 فتيات قاصرات للحقن في 3 واقعات منفصلة (1 في توزر، 3 في تونس، 1 في قفصة) من طرف مجهولين ما سبب تدهور حالتهن الصحية ونقلهن إلى المستشفيات.من جانبها، قالت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن التونسية، أمس الخميس، إن مندوبي حماية الطفولة في الولايات يتابعون البلاغات المذكورة، ويستمعون للفتيات المعنيات لمتابعة أوضاعهن الصحية والنفسية والتنسيق الفوري مع الجهات القضائية والأمنية المتعهدة بالملف وسائر الهيئات المعنية بحماية الطفولة.
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العالم العربي

تونس... غموض حول حقن 6 قاصرات بمادة مجهولة

12:20 GMT 21.01.2022
© AFP 2021 / FETHI BELAIDشرطة تونس
شرطة تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
© AFP 2021 / FETHI BELAID
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أحاط الغموض بتكرر حوادث حقن فتيات قاصرات في تونس بمادة مجهولة، وقع آخرها اليوم الجمعة، حيث تعرضت تلميذة تبلغ من العمر 10 سنوات في قصور الساف من ولاية المهدية، إلى عملية حقن من قبل أحد المجهولين خلال عودتها من المدرسة.
ونقلت قناة "نسمة" التونسية عن الناطق الرسمي باسم النقابة الأساسية لقوات الأمن الداخلي بالمهدية، عبد الناصر بن كريم، قوله بأن الطفلة كشفت في بلاغها عن أن "شخصا يرتدي ميدعة بيضاء تعمد تلقيحها"، مشيرا إلى أنها تحولت إلى المستشفى الجامعي الطاهر صفر حيث تم أخذ عينات مخبرية لمعرفة المادة، فيما أذنت النيابة العامة بفتح تحقيق في الحادث.
يشار إلى أن الأيام الماضية شهدت حوادث مماثلة في ولايات تونسية مختلفة، حيث تعرضت 5 فتيات قاصرات للحقن في 3 واقعات منفصلة (1 في توزر، 3 في تونس، 1 في قفصة) من طرف مجهولين ما سبب تدهور حالتهن الصحية ونقلهن إلى المستشفيات.
من جانبها، قالت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن التونسية، أمس الخميس، إن مندوبي حماية الطفولة في الولايات يتابعون البلاغات المذكورة، ويستمعون للفتيات المعنيات لمتابعة أوضاعهن الصحية والنفسية والتنسيق الفوري مع الجهات القضائية والأمنية المتعهدة بالملف وسائر الهيئات المعنية بحماية الطفولة.
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